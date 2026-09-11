Один из крупнейших инструментов для программистов изгнал россиян после его покупки Илоном Маском

Для российских пользователей заблокировали Cursor - один из крупнейших зарубежных сервисов для написания кода с использованием искусственного интеллекта. ИТ-платформа перестала функционировать 4 сентября 2026 г. без каких-либо официальных заявлений. Накануне в пользовательское соглашение Cursor был добавлен пункт об экспортном контроле США, этому предшествовала сделка SpaceX по приобретению Anysphere (разработчика Cursor) в середине августа. Отключение Cursor стало очередным ограничением доступа российских разработчиков к зарубежным ИИ-инструментам для написания кода. При этом эксперты сходятся во мнении, что рынок адаптируется за счет альтернативных решений и обходных путей.

Ограничения доступа

Для россиян заблокировали американский сервис Cursor - один из крупнейших зарубежных инструментов для написания кода с помощью искусственного интеллекта (ИИ), об этом пишет РБК. Остановку работы в России подтвердили четыре источника в сфере разработки программного обеспечения (ПО).

Массовые ИТ-сбои в работе онлайн-сервиса начались 4 сентября 2026 г., из-за чего привычный функционал умного автодополнения и генерации кода перестал функционировать напрямую. При попытке же использовать Cursor российские программисты столкнулись с тем, что ИИ-помощник перестал отвечать на запросы, выдавая ошибки сети или уходя в бесконечную загрузку. При анализе сетевой активности во время перехода в личный кабинет (дашборд) на официальном сайте проекта выяснилась точная техническая причина происходящего. Браузер отправляет внутренние запросы к API по адресу, а в ответ сервер возвращает четкий JSON-отказ в обслуживании по географическому признаку.

Magnific - pressfoto Один из крупнейших ИИ-инструментов для программистов стал недоступен в России после сделки со SpaceX

За день до отключения в пользовательское соглашение Cursor добавили пункт об экспортном контроле США. Этому предшествовала сделка SpaceX по покупке Anysphere (компания-разработчика Cursor) за $60 млрд, состоявшаяся в середине августа 2026 г.

В конце августа 2026 г. OpenAI уведомила SpaceX о планах прекратить предоставление ИИ-моделей ChatGPT для Cursor. Предполагаемая дата расторжения контракта - 12 ноября 2026 г. Решение было принято из-за опасений OpenAI, что SpaceX может использовать технологии ИТ-компании с нарушением условий предоставления услуг. Ранее подобные нарушения уже допускали другие компании Илона Маска (Elon Musk).

ИИ-редактор кода

Cursor - это редактор кода с поддержкой ИИ-технологий. Он представляет собой альтернативу Visual Studio Code и привносит расширенные возможности ИИ в привычный интерфейс.

Отличительной особенностью Cursor является его глубокая интеграция в рабочий процесс написания кода. Он не просто предлагает код или решает повторяющиеся задачи, а действительно понимает ИТ-проект, стиль кодирования, знает структуру и даже соблюдает лучшие практики личной ИТ-команды. Это все равно что иметь партнера по парному программированию, который дает полезные советы, находит вовремя ошибки и даже помогает рефакторить код, отмечают специалисты.

Реакция экспертов

Эксперты заявили РБК, что блокировка Cursor кардинально не изменит российский рынок.

Представитель MWS AI отметил, что ИТ-разработчики продолжат пользоваться Claude Code и Codex.

Независимый эксперт рынка информационной безопасности (ИБ) Алексей Лукацкий подчеркнул, что пользователи уже научились обходить подобные ограничения.

Часть программистов, по словам директора по развитию ИИ-технологий Сбербанка Сергея Маркова, уйдет в серый доступ, другие перейдут на ИИ-модели с открытым исходным кодом, некоторые - на отечественные онлайн-сервисы.

Другие блокировки

Для россиян ранее уже были заблокированы доступы и к другим зарубежным ИИ-сервисам.

В 2024 г. к таким мерам прибегла OpenAI.

В 2025 г. Google закрыл доступ к Gemini для пользователей из России.

Весной 2026 г. Anthropic начала массово блокировать аккаунты пользователей Claude из России, а с июля 2026 г. ввела обязательную идентификацию через сервис Persona.