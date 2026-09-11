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Российская финтех-платформа вышла в прибыль за счет экономии на маркетинге и персонале

Краудлендинговая платформа Jetlend вышла в прибыль по итогам первого полугодия 2026 г. В том числе компания кратно снизила расходы на персонал и на маркетинг за счет отключения «неконверсионного траифка».

Финансовые итога JetLend за первое полугодие 2026 года

Краудлендинговая платформа JetLend (юридическое лицо – ПАО «ДжетЛэнд Холдинг») представила финансовые и операционные итоги первого полугодия 2026 г. Выручка компании сократилась за год на 32% до 154 млн руб.

Операционные расходы в первом полугодии 2026 г. сократились за год в 2,3 раза до 226,4 млн руб. В том числе операционные расходы снизились в 4,5 раз до 28,9 млн руб., расходы на вознаграждение работников снизились в 2,6 раз до 138,4 млн руб., расходы на амортизацию выросли на 28%.

Сокращение на маркетинг в компании объяснили отключением «неконверсионного трафика» (посетители, которые приходят по рекламе, но почти никогда не совершают целевых действий).

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Краудлендинговая платформа Jetlend вышла в прибыль, кратно снизив расходы на персонал и на маркетинг

Прочие доходы компании выросли за год в четыре раза до 108,3 млн руб. Результаты финансовой деятельности за первое полугодие 2026 г. составили 37,57 млрд руб., при том что за первое полугодие 2025 г. они составляли отрицательный результате - минус 290 млн руб.

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) по итогам первого полугодия 2026 г. составил 55,76 млн руб., тогда как по итогам первого полугодия 2025 г. он имел отрицательное значение – минус 94 млн руб. Операционная прибыль составила 37,6 млн руб. против операционного убытка в размере 290 млн руб. за первое полугодие 2025 г.

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Прибыль до налогообложения составила 25 млн руб., тогда как по итогам первого полугодия 2025 г. убыток до налоггоблажения составлял 296,7 млн руб.

Прибыль за полгода составила 25,55 млн руб., тогда как годом ранее убыток составлял 296,73 млн руб. По итогам 2026 г. компания рассчитывает получить чистую прибыль в размере 100 млн руб. При этом по итогам 2025 г. убыток компании составил 361 млн руб., по итогам 2024 г. убыток составил 114 млн руб.

Объем высоколиквидных денежных средств и их эквивалентов на счетах компании составил 81,4 млн руб., увеличившись за год на 3%. Совокупная задолженность компании на банковским кредитам, займам и облигационному выпуску снизилась на 16% до 150 млн руб.

Операционные итоги JetLend за первое полугодие 2026 года

Объем выдач платформы составил 37,1 млрд руб. Уровень дефолтов по займам составляет 0,1%. Фактическая доходность (XIRR) инвесторов, зарегистрированных на платформе после 1 января 2026 г. и находящихся на стратегии автоинвестирования, составляет 23,2%, эффективная ставка по выдачам новым займов в августе 2026 г. зафиксирована на уровне 22% годовых.

IPO и владельцы JetLend

JetLend провела IPO (первичное размещение акций) на СПБ-Бирже весной 2025 г. Объем размещения составил 6,3 млрд руб., проданные в ходе размещения акции были получены в ходе доэмиссии.

Гендиректор ПАО «ДжетЛенд Холдинг» Роман Хорошев является основным акционером JetLand с долей 36,15%. Председатель совета директоров и технический директор JetLand Евгений Усков владеет более 20% акций. Размер предоставленного займа Ускову составляет 9,7 млн руб.

Игорь Королев

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