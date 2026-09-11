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В России запущено серийное производство «летающих электромобилей» с каркасом из титана и карбона

Массовое производство одноместных электрических аппаратов вертикального взлета и посадки запустили в России, завод способен выпускать до 100 таких машин в год. Аппарат оснащен восемью электромоторами и может находиться в воздухе до 30 минут, если вес оператора не превышает 75 кг. В линейке также представлены модификации, рассчитанные на людей массой до 90 и 110 кг. Каркас машины изготовлен из титана, а для снижения массы применены композитные материалы, в том числе карбон.

Старт производства

В России начали серийное производство одноместных электролетов, пишет ТАСС.

В сентябре 2026 г. массовое производство одноместных электрических аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL) запустили в Кемерове. Разработчик - компания I-Navyx (ее генеральный директор - Яков Колесник). Пять частных клиентов уже оформили заказы, сообщил технический директор предприятия Максим Ивлев. Завод способен выпускать до 100 таких машин в год.

Аппарат оснащен восемью электромоторами и может находиться в воздухе до 30 минут при весе оператора не более 75 кг. В линейке также есть модификации, рассчитанные на пилотов массой до 90 и 110 кг. Взлетная полоса технике не требуется.

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I-Navyx
В России одноместный электролет с восемью моторами запустили в серийное производство, каркас выполнен из титана и карбона

Без пилота eVTOL способен разгоняться до 95 км/ч. Электроника берет на себя большую часть управления, включая автоматическую стабилизацию. Разработчики предусмотрели дублирование критически важных систем, а также выпуск спасательного парашюта.

Каркас машины изготовлен из титана. Для снижения массы использованы композитные материалы, в том числе карбон. Двигатели и аккумуляторы пока остаются зарубежными, остальные этапы производства предприятие обеспечивает самостоятельно.

Условия эксплуатации

Летать разрешается при видимости не менее двух километров, без дождя и при температуре от -15℃ до +30℃. Зимой аппарат также можно поднимать в воздух, однако производитель предупреждает о повышенных рисках. Новичкам рекомендуют пройти пятичасовой курс по аэродинамике и метеорологии.

Правовой статус и планы

Максим Ивлев уточнил, что предприятие имеет лицензию Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России на авиационные виды деятельности и располагает возможностями для сборки двухместной версии.

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I-Navyx
I-Navyx ONE

По утверждению разработчика, аппараты с массой конструкции до 115 кг не нуждаются в сертификации, а оформить их можно через «Госуслуги».

Небо для дронов

В конце 2023 г. Минпромторг заявлял, что к 2030 г. объем российского рынка дронов без учета образовательных должен составить 46,23 тыс. единиц. За 2024 г., по данным ТАСС, объем производства гражданских БАС вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с 2023 г. - с 6 тыс. до 16,4 тыс. единиц. Всего в сентябре 2026 г. в России насчитывается более 600 производителей БАС и их компонентов.

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Национальный проект «БАС» предполагает затраты на развитие в размере 898,4 млрд руб. за период c 2024 по 2030 гг., информировал CNews.

Создать новый класс воздушного пространства для упрощенного использования беспилотников предложил Президент России Владимир Путин, о чем CNews писал в январе 2025 г. В большой части регионов России осенью 2022 г. были введены запреты на использование БПЛА. Открытие неба для гражданских беспилотников в безопасных регионах с соблюдением других необходимых условий Путин назвал «принципиальным вопросом для опережающего развития отрасли, для испытаний и массового производства новой продукции».

Антон Денисенко

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