В России запущено серийное производство «летающих электромобилей» с каркасом из титана и карбона

Массовое производство одноместных электрических аппаратов вертикального взлета и посадки запустили в России, завод способен выпускать до 100 таких машин в год. Аппарат оснащен восемью электромоторами и может находиться в воздухе до 30 минут, если вес оператора не превышает 75 кг. В линейке также представлены модификации, рассчитанные на людей массой до 90 и 110 кг. Каркас машины изготовлен из титана, а для снижения массы применены композитные материалы, в том числе карбон.

Старт производства

В России начали серийное производство одноместных электролетов, пишет ТАСС.

В сентябре 2026 г. массовое производство одноместных электрических аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL) запустили в Кемерове. Разработчик - компания I-Navyx (ее генеральный директор - Яков Колесник). Пять частных клиентов уже оформили заказы, сообщил технический директор предприятия Максим Ивлев. Завод способен выпускать до 100 таких машин в год.

Аппарат оснащен восемью электромоторами и может находиться в воздухе до 30 минут при весе оператора не более 75 кг. В линейке также есть модификации, рассчитанные на пилотов массой до 90 и 110 кг. Взлетная полоса технике не требуется.

I-Navyx В России одноместный электролет с восемью моторами запустили в серийное производство, каркас выполнен из титана и карбона

Без пилота eVTOL способен разгоняться до 95 км/ч. Электроника берет на себя большую часть управления, включая автоматическую стабилизацию. Разработчики предусмотрели дублирование критически важных систем, а также выпуск спасательного парашюта.

Каркас машины изготовлен из титана. Для снижения массы использованы композитные материалы, в том числе карбон. Двигатели и аккумуляторы пока остаются зарубежными, остальные этапы производства предприятие обеспечивает самостоятельно.

Условия эксплуатации

Летать разрешается при видимости не менее двух километров, без дождя и при температуре от -15℃ до +30℃. Зимой аппарат также можно поднимать в воздух, однако производитель предупреждает о повышенных рисках. Новичкам рекомендуют пройти пятичасовой курс по аэродинамике и метеорологии.

Правовой статус и планы

Максим Ивлев уточнил, что предприятие имеет лицензию Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России на авиационные виды деятельности и располагает возможностями для сборки двухместной версии.

По утверждению разработчика, аппараты с массой конструкции до 115 кг не нуждаются в сертификации, а оформить их можно через «Госуслуги».

Небо для дронов

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Национальный проект «БАС» предполагает затраты на развитие в размере 898,4 млрд руб. за период c 2024 по 2030 гг., информировал CNews.

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