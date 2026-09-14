Рухнул крупный российский интернет-провайдер. Десятки тысяч абонентов остались без домашнего интернета и телевидения

В ночь на понедельник 14 сентября 2026 г. был зафиксирован масштабный ИТ-сбой в работе телекоммуникационной сети крупного интернет-провайдера SkyNet. По данным мониторингового сервиса Downdetector, массовые неполадки начались около двух часов ночи. По состоянию на 13:00 по Москве, было зарегистрировано более 1500 официальных обращений от абонентов. Граждане сообщают, что недоступен оптоволоконный интернет, нет доступа как по Wi-Fi, так и по кабелю. У жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти жалуются на перебои в работе провайдера SkyNet, также проблемы фиксируют и в других регионах - Вологодской области, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИТ-сбой у провайдера

ИТ-сбой интернета в SkyNet оставил без связи жителей Санкт-Петербурга и Ленобласть и ряда других регионов, пишет РБК. Тысячи абонентов остались без домашнего интернета и телевидения, а причина масштабной аварии пока неизвестна.

Абоненты петербургского интернет-провайдера SkyNet утром 14 сентября остались без домашнего интернета из-за массового сбоя. Проблемы начались примерно в 02:00, и к 10 утра отключение продолжалось уже около восьми часов. Жалобы поступали как из Санкт-Петербурга, так и из Ленинградской области.

Масштаб ИТ-сбоя стал заметен ранним утром. К 7:30 онлайн-сервисы мониторинга зафиксировали более 900 сообщений о неполадках всего за один час. К 9:44 общее число жалоб за сутки превысило 4,2 тыс.

Пользователи сообщают не только о полном отсутствии доступа в интернет, но и о проблемах с цифровым телевидением. Больше всего обращений поступает из Ленобласти (около 39% жалоб) и Санкт-Петербурга (около 31%). Сервисы мониторинга показывают жалобы также из Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморского края и Вологодской области. Однако такую географию нельзя автоматически считать доказательством единой аварии SkyNet.

Администрация Томской области Крупный российский интернет-провайдер рухнул, десятки тысяч абонентов остались без домашнего интернета и телевидения. ИТ-сбой затронул Санкт-Петербург, Ленобласть и другие регионы

Абоненты отмечают, что не могут получить внятный ответ от технической поддержки SkyNet. Некоторые пользователи также жалуются на невозможность дозвониться до контакт-центра провайдера.

По состоянию на 13:00 по Москве, было зарегистрировано более 1,5 тыс. официальных обращений от абонентов. Не работает оптоволоконный интернет, не грузится и сайт SkyNet. Пользователи просят посоветовать альтернативного провайдера и сообщают о том, что это уже второй случай сбоя связи с молчанием со стороны технической поддержки SkyNet.

Временные неполадки

«Со ИТ-сбоем работаем, скоро починим», - сообщил представитель технической службы провайдера корреспонденту РБК, но конкретные сроки назвать отказался.

«Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить связь в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении компании SkyNet в официальной группе VK.

Крупный интернет-провайдер

ООО «СкайНэт» зарегистрировано в 2003 г. Финансовое положение компании стабильное. По данным системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК), выручка ООО «СкайНэт» в 2025 г. выросла до 3,4 млрд руб, чистая прибыль - 375,2 млн руб. Совладельцы компании Александр Крылов (46%), Константин Михалевский (27%) и Андрей Шпедер (27%).

С 2024 г. SkyNet активно скупает локальных игроков, так, в 2025 г. SkyNet купил провайдера «Фартел», а летом 2026 г. - провайдера «Перспектива» (Выборгский район Ленобласти) и ООО «Фишнет Коммюникейшнз» (интернет-провайдер Rnet).

Причина неизвестна

На момент публикации официальная причина масштабного отключения не названа. Нет подтвержденной информации о повреждении магистрального кабеля, ИТ-сбое оборудования, проблемах с электропитанием или внешней кибератаке. Поэтому связывать отключение с какой-либо конкретной причиной в SkyNet пока нельзя.