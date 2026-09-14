Готовится закон, полностью запрещающий искусственный сверхинтеллект под угрозой огромных тюремных сроков и «корпоративной смертной казни»

Потенциальный запрет ASI в США

Группа конгрессменов США намерена на законодательном уровне добиваться полного запрета на создание искусственного сверхинтеллекта, а также введения сурового наказания для людей его нарушающих. Об этом сообщило USA Today.

Авторы инициативы – сенатор Берни Сандерс (Bernie Sanders), представляющий штат Вермонт (беспартийный), и Грег Касар (Greg Casar) из Техаса (Демократическая партия), работают над проектом закона Ban Artificial Superintelligence Act, нацеленного на регулирование технологий искусственного интеллекта (ИИ). Как отмечает USA Today, инициатива Сандерса и Касара среди прочих имеет наиболее радикальный характер.

Помимо введения полного запрета на разработку и внедрение искусственного сверхинтеллекта – во всяком случае до тех пор, пока регулятор не выработает необходимые меры предосторожности, а также жесткого наказания для лиц этот запрет игнорирующих, инициативная группа предлагает приостановить работу над передовыми технологиями ИИ. Кроме того, политики считают необходимым сформировать под задачи регулирования отдельное федеральное агентство уровня министерства, переориентировать внешнюю политику США на достижение цели «запрета искусственного сверхинтеллекта во всем мире».

За нарушение запретов предлагается физические лица наказывать лишением свободы на срок до 20 лет, юридические – «корпоративной смертной казнью», то есть принудительной ликвидацией. Таким образом, ответственность перед законом за несоблюдение предложенной нормы сопоставима с той, что грозит пойманным за попыткой незаконного создания ядерного оружия.

фото: Unsplash.com / Aerps В Конгрессе США рассмотрят возможность запрета ASI

В пресс-релизе, опубликованном на персональной странице Сандерса на сайте Сената США, сам политик целью инициативы указывает «недопущение создания ИИ-олигархами машин, которые люди не смогут контролировать» (“...to stop AI oligarchs from building machines humans cannot control”).

Согласно определению бизнес-словаря «СберПро», искусственный сверхинтеллект – гипотетический уровень ИИ, при котором система превосходит человека по широкому кругу интеллектуальных задач: от анализа информации и научных исследований до создания технологий и стратегического планирования. В международной терминологии используют сокращение ASI (от англ. artificial superintelligence – «искусственный сверхинтеллект»).

Перспективы законопроекта

Попытка провести законопроект Сандерса-Касара через Конгресс, вероятно, встретит значительное сопротивление членов американского парламента, как в верхней, так и в нижней его палатах.

Как отмечает USA Today, республиканское большинство в значительной степени придерживается той же позиции относительно регулирования технологий ИИ, что и президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Тот в свою очередь считает, что «сохранение лидирующих позиций США в сфере ИИ имеет первостепенное значение для обеспечения экономической и национальной безопасности Соединенных Штатов» (“Continued American leadership in Artificial Intelligence is of paramount importance to maintaining the economic and national security of the United States”).

Впрочем, в ноябре 2026 г. должны состояться промежуточные выборы в Конгресс США, поэтому состав американского парламента может претерпеть существенные изменения. Общество США, как и власти, озабочено темпами развития технологий ИИ. Правда, значительную часть американцев заботит в основном вопрос размещения дата-центров для размещения ИИ-инфраструктуры. От перспективы проживания по соседству с такими объектами американцы не в большом восторге.

Крупнейшие ИИ-компании заговорили об опасности технологии в унисон

8 сентября 2026 г. эксперт по обучению ИИ компании Anthropic Джейкоб Коксон (Jacob Coxon) покинул индустрию из-за «угрозы человечеству».

«Мы движемся по пути, который может привести к самым агрессивным из возможных сценариев, так что уже к концу 2027 г. ситуация может выйти из-под контроля», – предупредил специалист.

За день до этого CNews сообщил том, как Джеффри Хинтон (Geoffrey Hinton), «Крестный отец ИИ», предупредил о катастрофических последствиях для человечества. Нобелевский лауреат, чья работа над нейронными сетями заложила основы современных исследований в сфере ИИ, пришел к выводу, что в 2026 г. нет безопасного способа разработать «сверхинтеллект», значительно превосходящий человеческий.

Затем, 12 сентября 2026 г., Дарио Амодей (Dario Amodei), генеральный директор компании Anthropic (разработчик моделей Claude), опубликовал эссе, в которым высказался о необходимости замедлить темп увеличения возможностей передовых ИИ-моделей. Свое согласие с его позицией впоследствии выразил Сэм Альтман (Sam Altman), глава OpenAI (разработчик моделей GPT), а затем и Илон Маск из xAI (модели семейства Grok) и Демис Хассабис (Demis Hassabis) из Google DeepMind.

К согласию относительно необходимости «притормозить» развитие ИИ-технологий руководители крупнейших ИИ-компаний пришли после ряда инцидентов, связанных с деятельностью экспериментальных ИИ-агентов. К примеру, в июле 2026 г. агенты OpenAI обошли меры контроля, выявили уязвимости и получили доступ к инфраструктуре платформы Hugging Face. Об инциденте OpenAI сообщила только в конце августа 2026 г.