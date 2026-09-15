Нечего шастать. Китай ужесточил правила выезда за границу для сотрудников технологических компаний

Опубликованные китайскими властями новые правила расширяют права чиновников ограничивать выезд некоторых категорий граждан за рубеж. Специалистам и руководителям технологических компаний теперь могут запретить покидать страну из соображений безопасности.



Новые правила для технических специалистов Китая

Власти Китая ужесточили ограничения на зарубежные поездки гражданам, которые могут создать потенциальную угрозу национальной технологической безопасности, пишет Reuters. «Постановление Государственного совета по вопросам управления въездом и выездом», вводящее новые правила, вступило в силу 15 сентября 2026 г.

Вводимые ограничения касаются должностных лиц и инженеров технологических компаний, включая граждан Китая, работающих в иностранных частных предприятиях, уточняет японское издание Kyodonews. Министерство коммерции Китая и другие органы власти могут запретить им покидать Китай для предотвращения возможных нарушений экспортных ограничений.

В случаях, которые могут повлиять на национальную безопасность или расследование преступлений, чиновникам разрешено не информировать граждан о применении запретов на выезд или о причинах принятия таких мер.

Unsplash - Bruce Rottgers Власти Китая строят заслоны, преграждающие путь технологиям и ИТ-специалистам за рубеж

Одно из положений запрещает также иностранным компаниям предоставлять иммиграционные услуги по въезду и выезду из материкового Китая и обязывает зарегистрированные агентства сообщать о государственных служащих и военнослужащих, которые пытаются получить иностранное гражданство или постоянный вид на жительство за рубежом.

Защита от оттока талантов

Китайские власти пытаются ограничить отток капиталов и талантов за границу в условиях прямой конкуренции с США, приводит СNBC мнение Нео Ван (Neo Wang), аналитика по Китаю в Evercore ISI.

Опубликованный документ создает впечатление, что «законы могут быть изменены без предварительного уведомления, ужесточение происходит со всех сторон», сказал Клиффорд Нг (Clifford Ng), партнер юридической фирмы «Чжун Лунь».

На Тайване увидели в новом законе угрозу для жителей острова, которых Правительство Китая считает своими гражданами, и призвали соблюдать осторожность. Тайваньские бизнесмены, работающие в Китае, и работники технологической и полупроводниковой промышленности могут оказаться в особенно уязвимом положении и лишиться возможности вернуться на Тайвань, заявил Шэнь Юй-чжун (Shen Yu-chung), заместитель министра Совета по делам материкового Китая.

Расширение существующих запретов

Новые правила просто «легализуют» уже существующие методы пограничного контроля, считает Шэнь Юй-чун.

По данным Kyodonews, весной 2026 г., после того, как власти КНР заблокировали приобретение китайского ИИ-стартапа Manus американской компанией Meta* (признана В России экстремистской организацией) двум соучредителям Manus было запрещено покидать Китай.

В мае 2026 г. CNews писал, что под требование получать у властей разрешение на поездку в другие страны уже попали разработчики ИИ-систем, включая высокопоставленных сотрудников таких компаний как Alibaba и DeepSeek.

Ограничения на личные зарубежные поездки также действуют для китайских высокопоставленных государственных чиновников и руководителей госорганов, имеющих доступ к конфиденциальной информации.

*Meta* - компания признана экстремистской организацией на территории России.