На все готовенькое. Гигантский российский ритейлер электроники «захватил» пункты выдачи уничтоженного конкурента Ozon и Wildberries

«М.Видео» будет продавать товары со своего маркетплейса через сеть ПВЗ «Магнит Маркета». Этот маркетплейс не выдержал конкуренции с Ozon, Wildberries и другими и фактически закрылся. Теперь его пункты выдачи в своих целях будет использовать «М.Видео», который параллельно строит собственную сеть ПВЗ.

И тот красный, и этот тоже красный

Ритейлер электроники «М.Видео» сообщил CNews о запуске опции доставки товаров со своего маркетплейсы в пункты выдачи «Магнит Маркета». Это собственная торговая онлайн-площадка продуктового ритейлера «Магнит», которая была построена в 2023 г. на базе сервиса KazanExpress, но так и не стала популярной. «Коммерсант» назвал этот маркетплейс «фактически закрывшимся».

Напомним, в июле 2026 г. «Магнит Маркет» объявил о закрытии своих фирменных сайта и приложения. Они прекратили свою работу 6 сентября 2026 г.

«М.Видео» начал активно трансформироваться из офлайн-ритейлера техники в онлайн-маркетплейс по продаже всего с приходом экс-совладельца Wildberries Владислава Бакальчука на пост гендиректора в марте 2026 г. Теперь в ассортименте «М.Видео» есть семечки, сумки, куртки, а продавцы на этой площадке жалуются на задержки выплат. К слову, из своих офлайн-магазинов «М.Видео» намеревается сделать бутики с одеждой и примерочными.

Тысячи точек продаж

«М.Видео» намерен «заселяться» в пункты выдачи «Магнит Маркета» поэтапно. На первых порах покупателям станут доступны около 5000 точек получения заказов разного формата в 24 регионах России. Весь список регионов ритейлер не раскрывает, но отмечает, что он включает Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Краснодарский и Пермский края, Нижегородскую, Самарскую, Свердловскую и Челябинскую области, Татарстан, а также Башкортостан.

FreePik «М.Видео» расширяет сеть своих ПВЗ за счет несостоявшегося конкурента

«В дальнейшем «М.Видео» планирует последовательно расширять географию доставки через каналы «Магнита». Новые точки будут подключаться с учетом действующей логистической инфраструктуры компании и других доступных способов получения заказов», – сказали CNews представители «М.Видео».

Нужно больше пунктов выдачи

«М.Видео» очень активно развивает сеть пунктов выдачи, в которых можно получить товары с его маркетплейса. К моменту выхода материала в его активе было около 20 тыс. партнерских точек – в рамках сотрудничества со СДЭК покупателям доступны более 5,5 тыс. пунктов выдачи и свыше 2,8 тыс. постаматов в более чем 4500 населенных пунктов на территории России. К этом стоит добавить партнерство с «Яндекс Доставкой», которое охватывает свыше 15 тыс. ПВЗ «Яндекс Маркета» в 60 регионах России.

Как сообщал CNews, наряду с этим «М.Видео» строит сеть фирменных пунктов выдачи под собственным брендом. К середине сентября 2026 г. их насчитывалось около 850 по всей стране.

Всему свое время?

«М.Видео» занялся расширением своей сети пунктов выдачи в период очень высокого уровня недоверия продавцов к маркетплейсам. Оно вызвано в первую очередь атаками украинских дронов на склады Ozon и Wildberries, в результате которых были уничтожены товары на несколько сотен миллиардов рублей. Это все прямые потери продавцов.

За несколько дней до первой атаки Wildberries переписал оферту, переложив все последствия ударов дронов по своим складам на плечи продавцов, то есть сняв с себя всю ответственность за них. Позже аналогичные изменения в свои оферты внесли и другие крупнейшие площадки.

Другая причина недоверия продавцов – это постоянно растущие комиссии. Например, летом 2026 г. Wildberries поднял комиссию за логистику, прикрывшись ростом цен на топливо и его дефицитом.

Промежуточный итог – приток новых продавцов на маркетплейсы по итогам лета 2026 г. просел на 27%. Многие предпочитают открывать свои независимые интернет-магазины. Также продавцы начали хранить свои товары на собственных складах.