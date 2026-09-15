Продан завод оптоволоконных кабелей, построенный в США россиянами

Южнокорейский производитель волоконно-оптических кабелей Taihan Fiber Optics приобрел Incab America, бывшую производственную площадку российского «Инкаб». В 2022 г. «Инкаб» выделил свои актив в Германии и США в отдельную структуру, которая оставалась должна «Инкаб» 1,6 млрд руб. Гарантом по погашению долга выступает основной владелец «Инкаб» Александр Смильгевич.

Новый собственник Incab America

Южнокорейский производитель волоконно-оптических кабелей (ВОК) Taihan Fiber Optics (TFO) приобрел контрольный пакет акций американского производителя ВОК Incab America, созданного российской компанией «Инкаб». Об этом говорится в сообщении Incab America.

Сделка позволит TFO участвовать в американских программах BEAD и BABA. BEAD (Broadband Equity Access and Development), запущенная прошлым президентом США Джо Байденом (Joe Biden) в 2021 г. с бюджетом $42 млрд. Она предполагает проведение высокоскоростного интернета во все уголки страны.

«Инкаб» Бывшая производственная площадка в Техасе российской компании «Инкаб» продана южнокорейцам.

BABA (Build America, Buy America Act) – принятый в 2022 г. закон, согласно которому все материалы для проектов, финансируемых американским правительством, должны производиться на территории США.

Зарубежные активы «Инкаб»

Компания «Инкаб» была основана в Перми. В 2017 г. «Инкаб» создала дочернее производство в США – Incab America с производственной площадкой в Арлингтоне, штат Техас. В 2020 г. совместно с британской Emtelle была создана немецкая компания Emtelle GmbH с производственной площадкой в Эрфурте.

В течение 2017-2022 г. «Инкаб» финансировал свои зарубежные «дочки», поставляя им полуфабрикаты с длинной отсрочкой в несколько лет.

Кредиты выдавались на срок до трех лет, а в 2022 г. были пролонгированы с графиком погашения до конца 2027 г., следует из инвестиционного проспекта «Инкаб».

Продажа в долг зарубежных активов «Инкаб»

В 2022 г. по «геополитическим причинам» «Инкаб» выделила свои зарубежные дочерние компании за периметр компании. Их собственником стала неназванная холдинговая компания из Германии. У «дочки» этой структуры образовался долг перед «Инкаб» на сумму 1,6 млрд руб. Согласно сайту немецкой ICG GmBH, ее собственником является менеджмент бывших зарубежных «дочек» «Инкаб».

В 2025 г. произошла замена должника (договор цессии).

Основной владелец и гендиректор «Инкаб» Александр Смильгевич получил право требования долга с зарубежного холдинга, ставшего владельцем иностранных «дочек» «Инкаб», и одновременно он стал должником «Инкаб».

В качестве обеспечения по кредиту Смильгевич заложил «Инкаб» 19% ее акций. До проведения IPO (первичного размещения акций) «Инкаб», состоявшегося летом 2026 г. на Московской бирже, Смильгевич владел 99% в «Инкаб Холдинг», головной структуре «Инкаб».

Риск невозврата задолженности

Задолженность должны были погасить до 29 апреля 2026 г. «Нет гарантии, что указанная задолженность будет полностью погашена в срок», - говорится в документах «Инкаб».

Погашение задолженности зависит от того, сможет ли новый собственник бывших зарубежных «дочек» «Инкаб» продать их заинтересованному инвестору. На весну 2026 г. между собственником указанных активов и потенциальным покупателем из Южной Кореи было заключено соглашение о продаже, но оно не было исполнено.

В случае неисполнения данного соглашения текущий собственник бывших зарубежных «дочек» Инкаб» рискует в обозримой перспективе не продать данные компании какому-либо инвестору по цене, не уступающей величине образовавшейся дебиторской задолженности.

Соответственно, существует риск непогашения задолженности перед Смильгевичем как новым кредитором и, соответственно, риск непогашения Смильгевичем задолженности перед «Инкаб», предупреждала компания весной 2026 г.

Представители «Инкаб» не ответили на запрос CNews о том, погашена ли задолженность перед компанией.