CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Телеком Беспроводная связь Проводная связь E-commerce Техника
|

Назад в 90-е. Российские зумеры устали от «цифры» и массово скупают кассетные магнитофоны и CD-плееры

«Широкий тренд на ретроэстетику» активно подхватывают в том числе представители поколения зумеров. На этом фоне растут продажи пленочных фотоаппаратов, CD-плееров и кассетных проигрывателей. Молодые люди все чаще обращаются к аналоговым устройствам, ценя их за особую атмосферу и «несовершенное очарование». Эксперты связывают этот тренд с желанием отойти от идеальной цифровой картинки и вернуть тактильность, ограниченность и своеобразную эстетику прошлых десятилетий. В результате рынок аналоговой техники получает новый импульс спроса со стороны молодой аудитории.

Новые тренды

В России наблюдается устойчивый тренд на покупку фото- и музыкальной ретротехники, пишет РБК.

По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных, обрабатывающий около 75 млн чеков ежедневно), штучные продажи CD-проигрывателей с января по август 2026 г. выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и на 51% - относительно 2024 г. Медианная цена таких устройств составила 9607 руб. (+3,7 % к 2025 г. и +15% к 2024 г.).

Заметный рост показали и кассетные магнитофоны. В январе–августе 2026 г. их покупали на 10% больше, чем в 2025 г., и на 36% больше, чем в 2024 г. Медианная цена достигла 12 509 руб. - на 17,5% выше уровня 2025 г. и на 33% выше показателя 2024 г.

Число покупок пленочных фотоаппаратов выросло на 12% к 2025 г. и на 34% к 2024 г. Медианная цена в 2026 г. составила 4678 руб. (+2,1% за год и +16% к 2024 г.).

high-view-old-fashioned-cassette-tapes_1.jpg

Magnific - Magnific
Российские зумеры устали от идеальной «цифры» и массово скупают пленочные магнитофоны, CD-плееры и кассетные проигрыватели

Сохраняется интерес и к виниловым проигрывателям. Их продажи увеличились на 10% относительно 2025 г. и на 24% - относительно 2024 г. Медианная цена - 26 708 руб. (почти на уровне 2025 г. и на 7% выше, чем в 2024 г.).

В пресс-службе Wildberries подтвердили РБК рост продаж в ностальгическом сегменте. За первое полугодие 2026 г. на площадке продажи CD-плееров выросли в 1,5 раза в штуках и на 48% в деньгах. Средний чек при этом снизился на 4%. Кассетные магнитофоны менее популярны: их продажи выросли на 8% в натуральном выражении. При этом покупки самих компакт-кассет увеличились на 46% в штуках. Пленочные фотоаппараты обгоняют CD-плееры по выручке, однако роста продаж в штуках по ним не зафиксировано.

Причины тренда

В «Платформе ОФД» отмечают, что на протяжении последних трех-четырех лет растет интерес к винтажу и коллекционным товарам - винилу, аудиокассетам, CD-дискам, а также к устройствам для их воспроизведения. Одновременно дорожают и сами проигрыватели, магнитофоны и пленочные камеры.

«Этот спрос отражает более широкий тренд на ретроэстетику, который активно подхватывают в том числе зумеры (это люди, рожденные примерно с середины 1990 г. до конца 2010 г.). Такие устройства часто покупают в подарок на дни рождения, к знаменательным датам, на Новый год или в качестве корпоративного мерча. Продолжается переход таких продаж из офлайна в онлайн», - подчеркнули в компании.

Международный контекст

По информации TechCrunch, тренд на ретротехнику заметен и за рубежом. Многие люди заново открывают для себя «несовершенное очарование» старых гаджетов, которое не могут повторить современные смартфоны и ноутбуки. Некоторые компании специально сочетают ностальгический дизайн с современной функциональностью.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Среди примеров - умные пишущие машинки. Модель Freewrite стоит около $700 и умеет сохранять данные в облаке, а Pomera ($549) предлагает проверку орфографии и подсчет слов. Классические бумбоксы и кассетные магнитофоны получают обновления в виде USB-C и Bluetooth, сохраняя при этом привычные функции перемотки и записи. Цены начинаются примерно от $99.

Пленочные и моментальные фотоаппараты остаются популярными благодаря возможности сразу получить бумажный снимок. Polaroid обновляет линейки, добавляя автофокус и управление через смартфон. Kodak и Fujifilm также предлагают модели с возможностью цифровой печати и переноса снимков. Цены варьируются от $30 до почти $250.

Другое направление - это стационарные и дисковые телефоны, которые возвращаются в моду во многом благодаря эстетике. Существуют варианты с проводной трубкой, подключаемой к смартфону, и модели с дисковым набором, работающие через Wi-Fi.

Нишевые товары

В Wildberries отметили, что дисковые телефоны и печатные машинки остаются товарами нишевого спроса. Печатных машинок в 2026 г. купили всего семь штук. Продажи ретро-«раскладушек» (Motorola Razr V3, Nokia N93 и аналоги) невелики и сократились почти на 45% по сравнению с 2025 г. Возможно, часть покупателей предпочитает искать винтажные устройства на классифайдах.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

Америка сидит на древних СУБД. Почти всеми базами данных в США управляет древний дырявый софт – новый слишком дорогой и сложный

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

В США готов закон о блокировках зарубежных «пиратских» сайтов. Хотят блокировать на уровне провайдеров и DNS

Кто хочешь заходи, что хочешь бери. Даже зная об утечке, россияне продолжают использовать старый пароль

Власти переделают стратегию развития микроэлектроники. Нынешняя не отражает реальность

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще