Власти бросились скупать отечественное «железо» для Wi-Fi. Оно дороже китайского, но дешевле американского

В первом полугодии 2026 г. объем государственных закупок Wi-Fi-оборудования в России достиг 4,64 млрд руб. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2025 г., подсчитал сервис «Контур.Закупки». Несмотря на тенденцию к уменьшению среднего размера отдельных контрактов, интерес заказчиков к отечественным решениям демонстрирует устойчивую динамику роста из-за того, что российское корпоративное Wi-Fi-оборудование в среднем на 10-30% дороже сопоставимых китайских решений, но дешевле премиального американского оборудования, отмечают эксперты.

Спрос растет

Спрос на реестровое Wi-Fi-оборудование в России заметно вырос, пишут «Ведомости». Отечественное же оборудование стало на российском рынке более востребованным, ведь оно в среднем на 10-30% дороже сопоставимых китайских решений, но дешевле премиального американского оборудования.

Объем государственных закупок Wi-Fi-оборудования в России в первом полугодии 2026 г. вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и достиг 4,64 млрд руб., такие данные подготовил сервис «Контур.Закупки».

Опрошенные «Ведомостями» телекомпроизводители «Аквариус» и WowNet отмечают заметный рост спроса на российские и реестровые решения.

По словам генерального директора WowNet Никиты Иванова, количество запросов на реестровое Wi-Fi-оборудование примерно втрое превышает число запросов на нереестровые, хотя абсолютные цифры он не раскрыл.

Magnific - jannoon028 Российское Wi-Fi-оборудование дороже китайского, но госзакупки в 2026 г. продолжают расти и достигли 4,64 млрд руб.

Реестровым считается оборудование, включенное в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) Минпромторга России после подтверждения необходимого уровня локализации. При этом не все российские Wi-Fi-решения пока присутствуют в реестре.

В корпоративном сегменте аналитическое агентство Strategy Partners относит к основным отечественным производителям Eltex, WowNet и Quantum. На рынке по-прежнему используются и зарубежные решения Cisco, Aruba, Huawei и других вендоров.

Рост числа закупок

Растет не только объем, но и количество процедур. По данным эксперта проекта «Контур.Закупки» Евгении Сергиенко, в первом полугодии 2026 г. общее число закупок Wi-Fi-оборудования увеличилось на 22% год к году - до 3171 процедуры. Особенно заметно выросли закупки по 223-ФЗ (компании с госучастием) - на 75,6%, до 518 процедур. По 44-ФЗ (гос- и муниципальные учреждения) рост составил 16,4%, до 1075 процедур.

По данным Merlion, продажи оборудования российских производителей в первом полугодии 2026 г. выросли на 31% в штуках, но лишь на 5% в денежном выражении.

Цены снижаются

Несмотря на рост числа закупок, госзаказчики все чаще выбирают более дешевую продукцию, об этом говорят и Сергиенко, и представитель «Росэлторга». Медианная начальная максимальная цена за единицу продукции снизилась на 24% - до 137 тыс. руб. Средняя цена закупки по 44-ФЗ упала примерно на 25% (до 1,33 млн руб.), по 223-ФЗ - на 18% (до 5 млн руб.).

Смещение спроса к реестровым решениям

Качественно спрос смещается в сторону реестрового оборудования, при этом стоимость закупок растет быстрее их количества, отмечает партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов. По данным агентства, в 2025 г. объем госзакупок Wi-Fi-оборудования достиг 9,62 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза год к году.

По оценке коммерческого директора Fplus Сергея Трюхана, в отдельных категориях на реестровые решения уже приходится 60-80% закупок. Многие российские производители заявляли о планах довести локализацию до уровня, необходимого для включения в реестр. По данным «Ведомостей», в реестре ТОРП 16 сентября 2026 г. присутствует оборудование «Аквариуса», Eltex и QTech.

Наиболее заметный рост спроса на реестровые решения фиксируется в закупках по 44-ФЗ, отмечает представитель АНО «Телекоммуникационное оборудование». При этом значительная часть общего спроса формируется на нерегулируемом рынке. Там интерес к российским решениям связан не только с реестровым статусом, но и с уходом ряда иностранных производителей, политикой импортозамещения и изменением структуры поставок. Среди корпоративных заказчиков также все чаще появляются запросы именно на реестровое оборудование.

Конкурентоспособность российских решений

По оценке Кудряшова, российское корпоративное Wi-Fi-оборудование в 2026 г. в среднем на 10-30% дороже сопоставимых китайских аналогов, но дешевле премиального американского. Разница связана в первую очередь с меньшими сериями производства, на которые распределяются расходы на разработку и поддержку, а также с ростом стоимости комплектующих.

При этом по базовым техническим характеристикам российские решения уже приблизились к иностранным, считает эксперт по беспроводным технологиям «К2Теха» Виктор Беляев. На рынке есть отечественные точки доступа с поддержкой Wi-Fi-7, а российские аппаратные контроллеры способны одновременно управлять тысячами точек доступа. Для типовых корпоративных сценариев - офисов, складов и производственных площадок - этого уже достаточно, чтобы рассматривать российское оборудование как полноценную альтернативу.

Директор департамента развития «Инфосистем джета» Алексей Пантелеев отмечает, что российские решения закрывают около 90% необходимого заказчикам функционала. Отставание сохраняется в основном в сложных сетях высокой плотности (крупные стадионы, парки). С точки зрения технологической базы Huawei и Cisco по-прежнему остаются впереди. В новых проектах выбор между российским и иностранным оборудованием Пантелеев оценивает примерно как 50 на 50. Российские решения выбирают в том числе из-за стремления снизить зависимость от зарубежных поставщиков и упростить поддержку инфраструктуры. Беляев добавляет, что отечественные вендоры готовы быстрее дорабатывать функциональность под требования крупных клиентов, тогда как для глобальных производителей подобные изменения под отдельного заказчика часто экономически нецелесообразны.