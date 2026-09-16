Америка сидит на древних СУБД. Почти всеми базами данных в США управляет древний дырявый софт – новый слишком дорогой и сложный

97% баз данных в США управляются программами, которые давно никто не обновлял. Они устарели, но установка апдейта для них – это сама по себе огромная проблема. Обновление стоит чрезмерно больших денег, весьма трудоемко и несет в себе немало рисков. Пользование старым ПО тоже небезопасно – оно кишит уязвимостями.

Старое не лучше нового

США лицом к лицу столкнулись с проблемой, решение которой потребует немалых финансовых вливаний. 97% баз данных в стране управляются программами, которые давным-давно устарели и не обновлялись, пишет портал TechRadar со ссылкой на исследование компании Percona.

В исследовании говорится обо всех базах данных в стране – тех, что используются в частном бизнесе и в государственных организациях. Администраторы вынуждены на ежедневной основе пользоваться устаревшим ПО для управления базами, что само по себе создает целый ряд проблем, в том числе и с безопасностью.

В любых старых программах со временем находят новые уязвимости, которые устраняются только установкой новых версий. Лучше всего это видно на примерах браузеров и операционных систем – например, Windows XP, чья поддержка закончилась в апреле 2014 г., кишит «дырами», которые Microsoft больше не устраняет, и выходить через нее в интернет довольно рискованно.

Кто за это заплатит

Согласно выводам экспертов Percona, есть всего две причины, по которым почти все американские БД управляются старым ПО. Первая из них – это деньги.

DC Studio / Magnific Пользование устаревшими СУБД создает риски безопасности, установка новых версий влечет расходы времени и денег

Организации пренебрегают установкой актуального ПО для управления базами данных в первую очередь потому, что в апдейт придется вложить немало денег. И дело тут не столько в стоимости современного ПО, сколько в сопутствующих расходах, связанных с обновлением софта. Как пишет TechRadar, значительные затраты времени на само обновление, его тестирование, на внесение изменений в инфраструктуру в совокупности увеличивают общую стоимость апдейта.

Сложно, слишком сложно

Вторая причина постоянного переноса апдейта ПО для баз данных на более поздние сроки – это общая сложность технической реализации процесса. В отчете об исследовании Percona прямо указано: обновление софта для баз данных может оказаться чрезмерно масштабным и рискованным проектом, который сам по себе может создать даже больше операционных рисков, чем использование давно устаревшего программного обеспечения.

По мнению экспертов Percona, обновление ПО для управления базами данных – это вовсе не просто установка новой версии программы поверх или вместо старой и даже не просто переход от одной программы к другой. В большинстве случаев апдейт такого ПО потребует целого ряда дополнительных действий, вплоть до полной миграции между различными системами, включая другие программные компоненты, в том числе лицензионные.

Кругом одни проблемы

Авторы исследования Percona провели опрос среди компаний, в своей работе использующих базы данных и ПО для управления ими. Респонденты упомянули целый ворох проблем, мешающих им снизить совокупную стоимость содержания БД.

Почти каждый третий участник опроса (31%) заявил, что снизить расходы на БД ему мешают затраты на облачные сервисы – дня них это является самым большим препятствием. На втором месте оказались затраты на лицензирование ПО (23%), на третьем – чрезмерно большое количество инструментов для работы с БД и их разрозненность (17%).

Отдельно была упомянута и зависимость от конкретного поставщика ПО – у 12% участников опроса она вызывает серьезные опасения. В отчете в качестве ключевого примера приводится СУБД MySQL, которую не стоит путать с MsSQL. Первая – это реляционная система управления базами данных (СУБД) с открытым исходным кодом, вторая – СУБД за авторством корпорации Microsoft.

MySQL была упомянута в качестве примера, когда обновление приводит к большим проблемам. В частности, апдейт с MySQL 5.7 образца октября 2015 г. до вышедшей в сентябре 2026 г. MySQL 8 обернулся для многих компаний, системных администраторов и пользователей сущим кошмаром, говорится в отчете Percona.

Отсидеться не получится

И все же многим компаниям рано или поздно придется перейти на новые версии ПО для управления базами данных, несмотря на все сопутствующие этому процессу трудности и траты. Как пишет TechRadar, использование неподдерживаемых СУБД само по себе создает риски безопасности, поскольку, как правило, в базах данных содержится наиболее ценная и конфиденциальная информация организации.

В отчете Percona упоминаются и другие причины, которые могут подтолкнуть компании к апдейту СУБД. Среди них – неэффективность старых версий такого ПО, на что указали 42% участников опроса. 40% отметили, что старое ПО приводит к простою систем, а 35% заметили, что устаревший софт в целом замедляет работу баз данных.