Власти переделают стратегию развития микроэлектроники. Нынешняя не отражает реальность

В России есть Стратегия развития микроэлектронной отрасли до 2030 г. Однако в Правительстве обсуждают создание новой версии документа. Нынешняя, по мнению, экспертов, не соответствует реалиям российского рынка, на котором продолжает доминировать импорт.



Смена стратегии

Минпромторг, производители и разработчики электроники совместно готовят новую Стратегию развития микроэлектронной отрасли в России, пишет «Коммерсант», ссылаясь на информированные источники.

Ни одна из мер пока не согласована, но обсуждение ведется по широкому кругу вопросов. Основными из них собеседники издания назвали введение обязательного использования российских микроэлектронных компонентов, установление «компонентной квоты» в регулируемых закупках, расширение требований к КИИ на микроэлектронные производства.

Гарантированный спрос на первые серии микроэлектронной продукции после завершения НИОКР должны создать офтейк-контракты, то есть выкуп еще не произведенной продукции. Обсуждается также обновление классификации микроэлектронной продукции для реестров, льготные лизинг, налоговые вычеты.

Unsplash - Chris Ried Власти хотят сменить фокус Стратегии развития микроэлектроники в России

Нынешняя Стратегия (одобрена Правительством в начале 2020 г.) нуждается в доработке и «мало отражает реальности российского рынка», сказали эксперты. Она заявляет в качестве цели к 2030 г. рост выручки российской электронной промышленности до 5,22 трлн руб. и доли отечественной продукции до 87,9%.

Фокус на производство и продажи

Действующая Стратегия содержит три основные меры поддержки развития отрасли. Это гранты на НИОКР, приоритет в локализованных закупках и налоговые льготы. Она в основном фокусировалась на поддержке разработки, реестрах и баллах за локализацию, а новая стратегия нужна, чтобы перейти от этапа разработок к реальному производству и продажам, сказал руководитель отдела цифровой трансформации НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Александр Староверов. Спрос помогут сформировать пилотные партии, офтейк-контракты, льготы, полагает он.

Российская микроэлектроника переходит в фазу охлаждения, снижается инвестиционная и потребительская активность, импорт сохраняет доминирование, а санкционные риски до сих пор остаются, отметил партнер практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Роман Тиняев.

Формирование и стимулирование внутреннего спроса на российские локализованные микроэлектронные продукты считают наиболее важным для отрасли сегодня в НТЦ «Модуль». Нужны инструменты финансового обеспечения новых НИР и НИОКР, в том числе через офтейк-контракты, льготные кредиты и лизинг, налоговые вычеты и финансовые дотации конечных потребителей, пояснили в компании.

Возврат к уровню 2022 года

Российский рынок электронных компонентов сократился второй год подряд и в 2025 г., по данным Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), упал на 25% до 288 млрд руб., писал CNews в начале 2026 г. Доля импортозамещения составила только 26%.

Это возврат к показателям 2021-2022 гг. Так, рынок электронных компонентов по итогам 2021 г. составлял 259 млрд руб., по итогам 2022 г. — 256,8 млрд руб. В 2024 г. доля именно отечественной продукции из всего объема (384,6 млрд руб.) составила 26,7%. Рекордная доля российской продукции была зафиксирована в 2023 г. — 32%.

Минпромторг оценил совокупную емкость рынка радиоэлектроники в России по итогам 2025 г. в 3–4 трлн руб., из которых как минимум четверть приходится на госзаказ. Доля российских производителей на рынке радиоэлектроники выросла с 12%–12,5% в 2020 г. до 62% в 2025 г., по данным директора департамента радиоэлектронной промышленности министерства Юрия Плясунова.