Selectel купил облачного провайдера за 2,6 миллиарда

Selectel приобрел сервисного провайдера M1Cloud, оказывающего облачные услуги на базе партнерских дата-центров. Сумма сделки не превысит 2,6 млрд руб.

Selectel купил M1Cloud

Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel приобрел 100% долю в сервис-провайдере M1Cloud (юридическое лицо – «Стек Групп»). Сумма сделки составит не более 2,6 млрд руб. Об этом сообщил Selectel в письме CNews.

M1Cloud представляет приватные облачные решения на базе партнерских дата-центров в Москве. Решения компании используются более 170 представителями среднего и крупного бизнеса. Выручка M1Cloud за 2026 г. ожидается на уровне 1,5 млрд руб.

Как сообщил Selectel, эта сделка расширит возможности заказчиков M1Cloud за счет комплексного портфеля решений и глубокой экспертизы Selectel.

iKS-Consulting Selectel купил сервисного провайдера M1Cloud, оказывающего облачные услуги на базе партнерских дата-центров

«Ключевые компетенции M1Cloud сосредоточены в оказании услуг по созданию и поддержке приватных облачных решений, - заявил гендиректор Selectel Олег Любимов. - Сделка усиливает наше присутствие в этом сегмента и дополняет существующую экспертизу компании».

Кому принадлежал M1Cloud

По данным базы «Контур Фокус», ООО «Стек групп» была зарегистрирована в 2013 г. В 2016 г. 80% компании принадлежало кипрскому оффшору «Аклауд», 20% - другому кипрскому оффшору «Боно Сток Инвестментс». В 2017 г. доля «Аклауд» снизилась до 29%, по 25,5% получили Ноха Медов и гендиректор компании Алексей Данильянц.

В 2021 г. доля Данильянца снизилась до 1,8%, однако к 2022 г. он выросла до 29%. Доля Медова также выросла до 29%. «Акладу» и «Боно Сток Инвестментс» к тому моменту вышли из капитала компании. Еще 20% в компании получил Вадим Мохов.

Как Selectel купил Servers.ru

Это не первая крупная покупка Selectel за последнее время. В конце 2024 г. Selectel приобрела поставщика облачных услуг Servers.ru (юридическое лицо – «Единая сеть», также использует бренды Fozzy.ru и Exceptro.ru). Сумма сделки не должна была превысить 3,1 млрд руб.

Финансовые показатели Selectel

В 2025 г. выручка Selectel составила 18,3 млрд руб. (рост за год – 39%). В том числе выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов составила 15,9 млрд руб. (рост за год – 39%).

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 9,7 млрд руб. (рост за год – 38%), рентабельность по данному показателю – 53%. Чистая прибыль составила 3 млрд руб. (снижение на 8%). Капитальные затраты за 2025 г. составили 7.9 млрд руб., из которых 4,7 млрд руб. были потрачены на серверное оборудование, 2,9 млрд руб. – ра развитие новой инфраструктуры дата-центров.

Выручка Selectel за шесть месяцев 2026 г. составила 10,2 млрд руб., увеличившись за год на 14%. Скорректированный показатель EBITDA составил 5,4 млрд руб. (рост за год – 3%). Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 53%.

Чистая прибыль составил 1,9 млрд руб. Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA составляет 2,1. Клиентская база составила 44,5 тыс. на конец первого полугодия 2026 г.