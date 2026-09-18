Американская фабрика Samsung начинает выпуск 2 нм чипов

Samsung резко ускорила строительство своей 2-нм фабрики в Техасе. Причиной стало получение крупного заказа от Tesla на чипы AI5 и AI6. Пробный выпуск продукции на новом предприятии запланирован на сентябрь-октябрь 2026 г. Массовое производство должно стартовать в 2027 г. Мощность фабрики составит до 50 тыс. пластин в месяц. По имеющимся данным, мощности завода уже могут быть загружены на годы вперед заказами от Tesla, а также от Broadcom и Arm. Это позволяет Samsung рассчитывать на стабильную загрузку нового производства в ближайшие годы.

Производство чипов

Новая фабрика Samsung в Техасе наконец начала делать 2-нм чипы - первым крупным заказчиком стала Tesla, пишет DigiTimes.

В сентябре 2026 г. Samsung резко ускорила строительство своей 2-нм фабрики в Техасе после получения крупного заказа от Tesla на чипы AI5 и AI6. Пробный выпуск продукции запланирован на конец сентября - начало октября 2026 г., а массовое производство должно стартовать в 2027 г. Мощность предприятия составит до 50 тыс. пластин в месяц. Заказы от Tesla, Broadcom и Arm уже позволяют рассчитывать на загрузку фабрики на годы вперед.

В апреле 2026 г. главный исполнительный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) обозначили дальнейшее развитие собственной экосистемы аппаратных решений - однокристальных систем линейки ИИ: компания делает ставку сразу на двух крупнейших контрактных производителей чипов - Samsung и TSMC. По словам главы Tesla, разработку AI5 завершить на 45 дней раньше графика, производство доверено Samsung. При этом Маск отметил, что ради ускорения проекта пришлось пойти на некоторые компромиссы в конструкции. Именно эти упрощения, по его словам, будут устранены в следующем поколении.

Samsung Новая фабрика Samsung приступила к пробному производству 2-нм чипов для Tesla, заказы от Broadcom и Arm загрузили производство на годы вперед

Получив заказ от Tesla, Samsung форсировала возведение завода. Первоначально ожидалось, что первое предприятие в регионе начнет полноценную работу не ранее ноября 2026 г., однако высокий спрос на чипы для технологий искусственного интеллекта (ИИ) и настойчивость Tesla позволили сдвинуть сроки. Верификация всех процессов на новой площадке должна завершиться к концу 2026 г., после чего с 2027 г. станет возможным полномасштабный выпуск чипов по заказам клиентов. Первоначально опытное производство чипов для Tesla планировалось начать только к концу 2026 г.

Планы по второму заводу

По соседству компания Samsung намерена построить второе предприятие, которое сможет освоить выпуск 1,4-нм чипов. Строительство второго завода в Тейлоре планируется начать до конца 2026 г., а завершить - к 2030 г. Samsung уже завозит оборудование от южнокорейских поставщиков.

По данным ZDNet, отраслевые источники сообщают, что Samsung попросила нескольких поставщиков заранее получить сертификаты безопасности SEMI для инструментов, предназначенных для Taylor Fab 2, хотя детальные спецификации фабрики еще не утверждены.

Исследование и разработка

В августе 2026 г. Reuters сообщал, что 4-нм линия Samsung в Пхентхэке (Южная Корея) с конца 2025 г. работает на полную мощность. Компания также подняла цены на некоторые заказы для передовых техпроцессов до 15%.

Параллельно Samsung открыла в Иокогаме (Япония) исследовательский центр по упаковке чипов для ИИ, вложив в проект $257 млн.

Улучшение выхода годных чипов

По информации Bloomberg, в 2026 г. выход годных 2-нм чипов оценивался примерно в 60%. Последние данные с фабрики, которые получили технологические СМИ, показывают рост до приблизительно 80%. Это существенный прогресс, приближающий Samsung к эффективному серийному производству.

Поднятие цен

Источники Reuters утверждают, что в июле 2026 г. Samsung подняла расценки на услуги изготовления микросхем по фирменному технологического процессу SF4 (соответствует норме 4-нм). Наиболее заметным скачок цен на SF4 оказался для клиентов компании из Китая и США, которые теперь вынуждены платить на 10-15% больше в сравнении с июнем 2026 г., о чем информировал CNews.

Большую снисходительность южнокорейцы проявили к покупателям, представляющим Тайвань, родину TSMC. Наличие сильного конкурента, по всей видимости, вынудило Samsung скорректировать цены всего лишь на 5-10% к июню 2026 г. Услуга обработки кремниевых пластин с использованием технологии SF5 (5-нм) подорожали на 10-15%, 8-нм - почти на 10%.