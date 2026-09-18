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Нейросети побеждают программистов. Число увольнений ИТ-шников выросло в два раза, число новых вакансий рухнуло почти вдвое

В Кремниевой долине резко выросли масштабы сокращения ИТ-персонала. Количество увольнений подскочило вдвое, а число новых вакансий упало почти в полтора раза за четыре года. Причина – искусственный интеллект, который все активнее вытесняет людей из самого известного технологического места на планете.

Вам пора на выход

В Кремниевой долине (Сан-Франциско, США) становится все меньше ИТ-специалистов – компании увольняют их тысячами, но не нанимают новых. Вместо этого они массово внедряют искусственный интеллект.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на статистику Департамента развития занятости Калифорнии, с июня 2025 г. по июнь 2026 г. в этом известном на весь мир технологическом секторе без работы осталось примерно 14,5 тыс. ИТ-специалистов, то есть в среднем здесь увольняли по 1210 человек каждый месяц или по 40 человек каждый календарный день.

Агентство подчеркивает – всего за год масштабы увольнений в Кремниевой долине почти удвоились.

В целом по всем отраслям, Сан-Франциско и соседний округ Сан-Матео создали более 10 тыс. рабочих мест за последние 12 месяцев, но потеряли более 60 тыс. с февраля 2020 г., говорится в отчете Теда Игана (Ted Egan), главного экономиста города и округа Сан-Франциско.

Никаких светлых перспектив

Bloomberg приводит статистику аналитической компании Lightcast, согласно которой спрос на инженеров-программистов в районе залива Сан-Франциско упал на 42% с 2022 г. В то же время количество рабочих мест, связанных с технологиями и компьютерными науками, ориентированными на искусственный интеллект, выросло на 37%. Иными словами, ИИ-специалисты в Кремниевой долине теперь нужнее, нежели обычные ИТ-работники.

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Угроза остаться без работы из-за нейросетей висит почти над каждым ИТ-специалистом

В качестве примера Bloomberg привел историю опытного 55-летнего фронтенд-разработчика Нико Крисафулли (Nico Crisafulli). Он лишился работы в компании электронной коммерции в июле 2026 г. Его бывшего работодателя не остановило даже то, что Нико в одиночку растит ребенка.

По словам Ника, после увольнения он оказался на совершенно незнакомом, сильно изменившемся рынке труда. «Программирование вручную уже неактуально, – сказал он агентству. – Получить работу фронтенд-разработчика кажется чем-то из прошлого. Я даже не знаю, возможно ли это вообще».

При этом у Нико за плечами 13 лет работы программистом – он начал трудиться в этой сфере в 2013 г. Сейчас, в свои 55, он вынужденно пытается освоить новые профессии, в том числе ремесло «ИИ-стратега» (AI strategist) и «ИИ-инженера» (AI engineer). Параллельно он пытается понять, как его многолетний опыт программиста вписывается в нынешний рынок труда, где все больше ценятся специалисты другого типа.

Молодым не везде у нас дорога

Как пишет Bloomberg, нынешний рынок труда особенно нетерпим к инженерам в начале их карьеры. В Калифорнии, по данным платформы анализа рынка труда Revelio Labs, занятость среди работников в возрасте от 22 до 25 лет в профессиях, наиболее подверженных влиянию ИИ, сократилась на 16,8% с момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 г., в то время как среди других категорий работников снижение составило 4,6%.

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Сейчас одной из самых популярных профессий в сфере технологий являются так называемые forward deployed engineers. Эти специалисты выполняют инженерную работу, например, пишет код, и параллельно взаимодействуют с клиентами, помогая им внедрять разработанные им ИИ-инструменты.

Согласно данным Lightcast, количество вакансий на эту должность в районе залива Сан-Франциско выросло почти на 600% с 2022 г., а средняя заявленная заработная плата составляет $202,3 тыс. в год. Для примера, одна только компания OpenAI, один из лидеров мирового ИИ-рынка и автор ChatGPT, держит открытыми около 20 вакансий для таких инженеров, работающих по контракту. Она предлагает им зарплату в диапазоне $145-325 тыс. и дополнительно долю в компании.

В Anthropic, другом крупном игроке ИИ-рынка, инженеры, работающие по контракту, получают $280-320 тыс. в год. Salesforce Inc., один из крупнейших частных работодателей Сан-Франциско, обязался нанять 1000 сотрудников на эту должность.

Геннадий Ефремов

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