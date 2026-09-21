CNews поставил новый рекорд посещаемости — 1,2 млн человек в сутки
Аудитория ИТ-издания CNews растет: 16 сентября 2026 г. поставлен новый рекорд посещаемости портала за сутки. В течение 24 часов сайт CNews посетили 1,2 млн человек. CNews сохраняет статус самого популярного русскоязычного издания о цифровизации в стране и в мире.
Аудитория CNews увеличивается
16 сентября 2026 г. CNews поставил новый рекорд суточной посещаемости. За 24 часа, по данным «Яндекс.Метрики», портал посетили 1,2 млн читателей. Число просмотров сайта в эту дату превысило 1,4 млн раз. Предыдущий пик посещаемости редакция зафиксировала 11 сентября 2026 г., когда материалы издания за день прочитали 1,1 млн человек.
Три четверти аудитории CNews находится в возрасте наибольшей деловой активности: читателям от 25 до 54 лет. 80% аудитории издания представляют мужчины, 20% приходится на женщин.
По данным «Яндекс.Метрики», 82% читателей CNews живут в России, по 3% — в Белоруссии, Казахстане и Германии. Подробнее об аудитории CNews можно прочитать на портале для рекламодателей издания.
Напомним, CNews является лидером по цитируемости среди российских СМИ об ИТ и телекоме, это подтверждают результаты последнего рейтинга «Медиалогии», составленного по итогам II квартала 2026 г. Агентство оценивает, как часто издания цитируют в профессиональной среде и в публичном поле. Индекс цитируемости CNews по итогам квартала составил 125,00 — это лучший показатель среди всех российских изданий, которые специализируются на информационных технологиях и связи. Ранее CNews многократно признавался лидером по уровню цитирования.
Признание профессионального сообщества
В марте 2026 г. более 380 компаний-разработчиков программного обеспечения, входящих в ассоциацию «Руссофт», в ходе голосования признали CNews лучшим ИТ-изданием. CNews удостоено этой награды в третий раз (премия также присуждалась в 2021 и 2023 годах).
В 2025 году издание CNews праздновало 25-летие со дня основания. Большой вклад издания и высокое значение для отрасли в своих поздравлениях отметили: вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, министр правительства Москвы и руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, заместитель гендиректора по науке и стратегии госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов и другие.
CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования
Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Каждый год агентство публикует свыше 50 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ.
С 2002 г. CNews Analytics публикует рейтинг крупнейших ИТ-компаний. В 2025 г. преемником списка CNews100 стал рейтинг CNews500, представивший еще больше информации об игроках отечественного рынка цифровизации.
Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны. Полученная аналитика ложится в основу стратегии развития ключевых игроков отрасли. За годы работы агентство углубило свою экспертизу по отечественным ИТ-решениями и помимо классических маркетинговых исследований готовит аналитику в формате баттл-карт.
Мероприятия под брендом CNews
Ежегодно под брендом CNews проводится свыше 50 мероприятий, организуются премии CNews Awards, «Инновация года», «Импортозамещение года», Data Fusion, а также оказывается организационная и экспертная поддержка в проведении мероприятий ИТ-компаний, банков, госструктур.
CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 50 стендах. Каждое лето проводится «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров». На очередном форуме, который прошел в июне 2026 г., основной темой стало использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации.
Помимо традиционных конференционных форматов CNews экспериментирует с новыми форматами. В июне 2026 г. прошел митап по российским технологиям виртуализации. 21 октября CNews проведет митап по китайским альтернативам Nvidia и другим вопросам инфраструктуры для ИИ.
В августе 2026 г. CNews запустил «Школу Роста»: быстрые практические курсы по ИИ и автоматизации. Платформа ориентирована на специалистов и руководителей, которым необходимо быстро осваивать современные технологии и внедрять их в рабочие процессы.
CNewsMarket: первый в России ИТ-маркетплейс
С 2019 г. успешно развивается CNewsMarket — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства. Агрегатор объединяет предложения компаний-поставщиков более чем 30 корпоративных ИТ-услуг, включая IaaS, Kubernetes, DBaaS, CRM, BPM, IP-телефонию и другие облачные сервисы.
Понимая, что крупным заказчикам важна не только стоимость решений, но и их функциональность, надежность, возможности по интеграции и другие критерии, в 2020 г. CNewsMarket занял нишу продуктовых рейтингов и обзоров.
ZOOM.CNews: портал о цифровой технике
В условиях кардинального изменения ситуации на рынке редакция ZOOM.CNews продемонстрировала качественную экспертизу и доказала свою востребованность для крупных игроков рынка. Ежедневно на сайте выходят обзоры и тесты устройств и программных решений, а также тематические подборки и полезные советы по их эксплуатации.
ZOOM.CNews тестирует разнообразные, но преимущественно флагманские устройства, представленные на рынке. Зачастую редакция первой получает экземпляры продукции, представляя материалы в востребованном формате «Первый тест в России». Диапазон тестируемой техники весьма широк — от ноутбуков, смартфонов и проекторов до холодильников и роботов-газонокосилок.
Сегодня CNews продолжает держать высокую планку в публикации оперативных и эксклюзивных новостей, подготовке глубокой аналитики. Издание экспериментирует с новыми форматами, активно развивая направление объяснительной журналистики и видеоподкастов.