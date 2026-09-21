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CNews поставил новый рекорд посещаемости — 1,2 млн человек в сутки

Аудитория ИТ-издания CNews растет: 16 сентября 2026 г. поставлен новый рекорд посещаемости портала за сутки. В течение 24 часов сайт CNews посетили 1,2 млн человек. CNews сохраняет статус самого популярного русскоязычного издания о цифровизации в стране и в мире.

Аудитория CNews увеличивается

16 сентября 2026 г. CNews поставил новый рекорд суточной посещаемости. За 24 часа, по данным «Яндекс.Метрики», портал посетили 1,2 млн читателей. Число просмотров сайта в эту дату превысило 1,4 млн раз. Предыдущий пик посещаемости редакция зафиксировала 11 сентября 2026 г., когда материалы издания за день прочитали 1,1 млн человек.

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Посещаемость CNews 16 сентября 2026 г., по данным «Яндекс.Метрики»

Три четверти аудитории CNews находится в возрасте наибольшей деловой активности: читателям от 25 до 54 лет. 80% аудитории издания представляют мужчины, 20% приходится на женщин.

По данным «Яндекс.Метрики», 82% читателей CNews живут в России, по 3% — в Белоруссии, Казахстане и Германии. Подробнее об аудитории CNews можно прочитать на портале для рекламодателей издания.

Напомним, CNews является лидером по цитируемости среди российских СМИ об ИТ и телекоме, это подтверждают результаты последнего рейтинга «Медиалогии», составленного по итогам II квартала 2026 г. Агентство оценивает, как часто издания цитируют в профессиональной среде и в публичном поле. Индекс цитируемости CNews по итогам квартала составил 125,00 — это лучший показатель среди всех российских изданий, которые специализируются на информационных технологиях и связи. Ранее CNews многократно признавался лидером по уровню цитирования.

Признание профессионального сообщества

В марте 2026 г. более 380 компаний-разработчиков программного обеспечения, входящих в ассоциацию «Руссофт», в ходе голосования признали CNews лучшим ИТ-изданием. CNews удостоено этой награды в третий раз (премия также присуждалась в 2021 и 2023 годах).

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В 2025 году издание CNews праздновало 25-летие со дня основания

В 2025 году издание CNews праздновало 25-летие со дня основания. Большой вклад издания и высокое значение для отрасли в своих поздравлениях отметили: вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, министр правительства Москвы и руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, заместитель гендиректора по науке и стратегии госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов и другие.

CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования

Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Каждый год агентство публикует свыше 50 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ.

С 2002 г. CNews Analytics публикует рейтинг крупнейших ИТ-компаний. В 2025 г. преемником списка CNews100 стал рейтинг CNews500, представивший еще больше информации об игроках отечественного рынка цифровизации.

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Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны

Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны. Полученная аналитика ложится в основу стратегии развития ключевых игроков отрасли. За годы работы агентство углубило свою экспертизу по отечественным ИТ-решениями и помимо классических маркетинговых исследований готовит аналитику в формате баттл-карт.

Мероприятия под брендом CNews

Ежегодно под брендом CNews проводится свыше 50 мероприятий, организуются премии CNews Awards, «Инновация года», «Импортозамещение года», Data Fusion, а также оказывается организационная и экспертная поддержка в проведении мероприятий ИТ-компаний, банков, госструктур.

CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 50 стендах. Каждое лето проводится «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров». На очередном форуме, который прошел в июне 2026 г., основной темой стало использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации.

Иван Казарин, директор направления операционного развития искусственного интеллекта «Русал» Иван Казарин, директор направления операционного развития искусственного интеллекта «Русал»
Дмитрий Колотев, руководитель отдела информационных технологий Merck Дмитрий Колотев, руководитель отдела информационных технологий Merck
Заместитель генерального директора по профессиональным сервисам вендора «Базис» Денис Романов и директор по привлечению клиентов ИТ-экосистемы «Лукоморье» Вадим Гайсин Заместитель генерального директора по профессиональным сервисам вендора «Базис» Денис Романов и директор по привлечению клиентов ИТ-экосистемы «Лукоморье» Вадим Гайсин
Директор по ИТ «Гринатом» Владимир Золотов, заместитель генерального директора по стратегическому планированию «Код безопасности» Кирилл Чистяков, директор по развитию бизнеса «Инфосистемы Джет» Юрий Варнаков Директор по ИТ «Гринатом» Владимир Золотов, заместитель генерального директора по стратегическому планированию «Код безопасности» Кирилл Чистяков, директор по развитию бизнеса «Инфосистемы Джет» Юрий Варнаков
Начальник управления ИТ-инфраструктуры и телекоммуникаций «Газпром нефти» Марина Новикова, руководитель практики управления ИТ-мощностями «Газпром нефть» Кирилл Носков, а также Алина Хабибуллина, руководитель подразделения облачных проектов VK Tech и Георгий Кашин, руководитель направления облачных решений VK Tech Начальник управления ИТ-инфраструктуры и телекоммуникаций «Газпром нефти» Марина Новикова, руководитель практики управления ИТ-мощностями «Газпром нефть» Кирилл Носков, а также Алина Хабибуллина, руководитель подразделения облачных проектов VK Tech и Георгий Кашин, руководитель направления облачных решений VK Tech
Дмитрий Демидов, руководитель центра разработки клиентских решений «Базис» Дмитрий Демидов, руководитель центра разработки клиентских решений «Базис»
Роман Цыганков, директор по информационным технологиям и цифровым сервисам «Автозавод», Санкт-Петербург Роман Цыганков, директор по информационным технологиям и цифровым сервисам «Автозавод», Санкт-Петербург
Технический директор по развитию управления прибыльности клиентской базы «ОТП-Банк» Алексей Доманов, вице-президент по продажам и маркетингу RAMAX Group Дмитрий Буленков, бизнес-лидер направления «Дата сервисез» VK Tech Владимир Озеров Технический директор по развитию управления прибыльности клиентской базы «ОТП-Банк» Алексей Доманов, вице-президент по продажам и маркетингу RAMAX Group Дмитрий Буленков, бизнес-лидер направления «Дата сервисез» VK Tech Владимир Озеров
Антон Кулагин, начальник управления инфраструктурных решений и пользовательских сервисов «РТК ЦОД» Антон Кулагин, начальник управления инфраструктурных решений и пользовательских сервисов «РТК ЦОД»
Генеральный директор «СберТех» Максим Тятюшев Генеральный директор «СберТех» Максим Тятюшев
Михаил Семенов, лидер центра разработки и развития СУБД Pangolin «СберТех» Михаил Семенов, лидер центра разработки и развития СУБД Pangolin «СберТех»
Константин Штефан, заместитель генерального директора «Информационные технологии будущего» Константин Штефан, заместитель генерального директора «Информационные технологии будущего»
Надежда Замятина, руководитель направления маркетинга IoT «Вымпелком» Надежда Замятина, руководитель направления маркетинга IoT «Вымпелком»
Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО»
Андрей Бреган, директор департамента цифровой трансформации и ИТ, "Объединенная судостроительная корпорация" Андрей Бреган, директор департамента цифровой трансформации и ИТ, "Объединенная судостроительная корпорация"
Заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов Заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов
Дмитрий Козеруков, ИТ-директор KT&G Global Rus Дмитрий Козеруков, ИТ-директор KT&G Global Rus
Павел Карелин, руководитель департамента цифровых технология Sanofi Russia Павел Карелин, руководитель департамента цифровых технология Sanofi Russia
Максим Павлов, руководитель службы по M2M IoT-продуктам «Вымпелком» Максим Павлов, руководитель службы по M2M IoT-продуктам «Вымпелком»
Ирина Карпова, заместитель генерального директора по экономике, финансам и ИТ «АгроТерра» Ирина Карпова, заместитель генерального директора по экономике, финансам и ИТ «АгроТерра»
Руководитель службы по виртуальной инфраструктуре Т2 Дмитрий Сухняк и ведущий ведущий инженер по продажам «Базис» Владислав Лапченко Руководитель службы по виртуальной инфраструктуре Т2 Дмитрий Сухняк и ведущий ведущий инженер по продажам «Базис» Владислав Лапченко
Юрий Визильтер, профессор РАН, директор по направлению ИИ ФАУ «ГосНИИАС», научный директор Института ИИ МФТИ, председатель Научного совета РАИИ Юрий Визильтер, профессор РАН, директор по направлению ИИ ФАУ «ГосНИИАС», научный директор Института ИИ МФТИ, председатель Научного совета РАИИ
Иван Казарин, директор направления операционного развития искусственного интеллекта «Русал»

Помимо традиционных конференционных форматов CNews экспериментирует с новыми форматами. В июне 2026 г. прошел митап по российским технологиям виртуализации. 21 октября CNews проведет митап по китайским альтернативам Nvidia и другим вопросам инфраструктуры для ИИ.

В августе 2026 г. CNews запустил «Школу Роста»: быстрые практические курсы по ИИ и автоматизации. Платформа ориентирована на специалистов и руководителей, которым необходимо быстро осваивать современные технологии и внедрять их в рабочие процессы.

CNewsMarket: первый в России ИТ-маркетплейс

С 2019 г. успешно развивается CNewsMarket — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства. Агрегатор объединяет предложения компаний-поставщиков более чем 30 корпоративных ИТ-услуг, включая IaaS, Kubernetes, DBaaS, CRM, BPM, IP-телефонию и другие облачные сервисы.

Понимая, что крупным заказчикам важна не только стоимость решений, но и их функциональность, надежность, возможности по интеграции и другие критерии, в 2020 г. CNewsMarket занял нишу продуктовых рейтингов и обзоров.

ZOOM.CNews: портал о цифровой технике

В условиях кардинального изменения ситуации на рынке редакция ZOOM.CNews продемонстрировала качественную экспертизу и доказала свою востребованность для крупных игроков рынка. Ежедневно на сайте выходят обзоры и тесты устройств и программных решений, а также тематические подборки и полезные советы по их эксплуатации.

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ZOOM.CNews тестирует разнообразные, но преимущественно флагманские устройства, представленные на рынке. Зачастую редакция первой получает экземпляры продукции, представляя материалы в востребованном формате «Первый тест в России». Диапазон тестируемой техники весьма широк — от ноутбуков, смартфонов и проекторов до холодильников и роботов-газонокосилок.

Сегодня CNews продолжает держать высокую планку в публикации оперативных и эксклюзивных новостей, подготовке глубокой аналитики. Издание экспериментирует с новыми форматами, активно развивая направление объяснительной журналистики и видеоподкастов.

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