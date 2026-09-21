Америка бьет по Европе. ИТ-компании рвут связи с Международным уголовным судом, опасаясь санкций США

От контрактов с Международным уголовным судом, базирующемся в Нидерландах, отказался местный поставщик облачных решений и сервисов защищенной электронной почты ProcoliX. Другие компании тоже сильно опасаются нового пакета санкций США, который обещает парализовать работу международной организации.



Под угрозой американских санкций

Нидерландские ИТ-компании начали сворачивать сотрудничество с Международным уголовным судом (МУС) под угрозой вторичных санкций США. От новых контрактов, в частности, уже отказался ProcoliX (предоставляет облачные решений и сервисы защищенной электронной почты), сообщил ТАСС дипломатический источник.

Представители 28 компаний направили письмо в Правительство и Парламент Нидерландов с требованием принять меры для защиты поставщиков банковских и цифровых услуг, необходимых для работы суда, рассказал собеседник агентства.

Власти США готовят новые санкции против МУС, которые потенциально могут парализовать его работу, согласно сообщению Wall Street Journal от 20 сентября 2026 г. Газета ссылается на американских чиновников. Нынешняя администрация Белого дома уже вводила запреты в отношении МУС, обвиняя его в «неправомерных действиях» в свой адрес и адрес союзников США, таких как Израиль.

Поставщикам банковских и ИТ-сервисов нужна защита

Окончательное решение по новому пакету еще не принято, но может быть объявлено в течение недели.

The International Criminal Court США еще не объявили о новом пакете санкций против МУС, а ИТ-компании в Нидерландах уже начали отказываться от сотрудничества с ним

Планируемые рестрикции, как пишет Wall Street Journal, будут касаться транзакции в долларах и отрежут МУС от «большой части его финансовой системы». Исключением могут стать только финансовые операции, связанные с услугами связи.

Авторы обращения к властям Нидерландов призвали разработать «межведомственный план», чтобы сохранить возможность предоставления услуг МУС в условиях санкционного давления.

МУС рассчитывает на европейские компании

На фоне конфликта с США сам МУС ранее уже начал отказываться от ИТ-услуг, предоставляемых американскими компаниями, рассчитывая заменить их на европейских поставщиков.

После того, как главный прокурор МУС в мае 2025 г. потерял из-за санкций доступ к своей учетной записи электронной почты Microsoft, организация приняла решение сменить офисное ПО Microsoft Office на openDesk — пакет офисных приложений и инструментов для совместной работы с открытым исходным кодом, предоставляемый Центром цифрового суверенитета (ZenDiS) при поддержке министерством внутренних дел Германии.

На 2027 г. МУС выделил более 1 млн евро под задачу обеспечения непрерывной работы информационных систем, включая полный переход на ИT-сервисы, не связанные с юрисдикцией США, власти которых заявили о намерении добиваться упразднения Международного уголовного суда и призвали союзников по НАТО выйти из Римского статута и прекратить поддержку МУС.

Расходы на миграцию ИТ-систем МУС на альтернативные американским сервисы планируется покрывать за счет перераспределения средств и экономии. На «консультационное сопровождение» миграции потребуется еще 140 тыс. евро, сверх выделенного миллиона.