VPN-сервисы в опасности. США хотят заставить их бороться с «пиратскими» сайтами

Блокировка на уровне VPN

В США планируют привлечь к блокировке зарубежных пиратских интернет-ресурсов сервисы виртуальных частных сетей (VPN), пишет TorrentFreak.

Соответствующая норма предусмотрена законопроектом American Copyright Protection Act (ACPA) за авторством Даррелла Иссы (Darrell Issa), члена Палаты представителей Конгресса США (Республиканская партия, штат Калифорния).

ACPA был анонсирован в середине сентября 2026 г. Он нацелен на создание механизма ограничения доступа к иностранным веб-сайтам, которые допускают нарушение норм авторского права. Полный текст документа на тот момент доступен не был.

В черновом варианте документа, просочившемся в Сеть в 2025 г., в числе посредников, на которых предлагалось возложить обязанность по обеспечению блокировок, фигурировали провайдеров широкополосного доступа в интернет, а также DNS-резолверы (в том числе глобальные).

фото: Unsplash.com / Amy Syiek В США представлен законопроект о блокировках зарубежных сайтов

В свежей версии законопроекта, которая, как ожидается, вскоре будет рассмотрена конгрессом, появилось упоминание VPN-сервисов в аналогичной роли. При этом от обязанности оказывать техническую помощь в ограничении доступа освобождены организации, обслуживающие корневую систему DNS, и реестры доменов верхнего уровня.

Обоснование необходимости включения в это перечень VPN-сервисов в документе отсутствует, отмечает TorrentFreak.

Порядок блокировки

Предложенный Иссой закон наделяет правообладателей возможностью обратиться в суд с целью признания интернет-ресурса, предположительно нарушающего копирайт, «зарубежным пиратским сайтом». В случае успеха правообладатель просит у суда включить этот сайт в перечень ресурсов, подлежащих блокировке. Суд может удовлетворить прошение и выдать соответствующее предписание, нацеленное на организации, обеспечивающие техническую сторону блокировки, то есть уже ранее упомянутые интернет-провайдеры, DNS- и VPN-сервисы.

После этого поставщикам услуг соответствующих профилей дается от 14 до 30 дней на принятие «коммерчески обоснованных» мер по ограничению доступа клиентов/пользователей к иностранным пиратским сайтам, перечисленным в судебном постановлении, с территории США. Отведенный на выполнение постановления срок может быть сокращен по решению суда, если на то имеются весомые причины. Как ожидается, это должно помочь в борьбе с утечками совсем «свежего» контента – например, сериалов или кинофильмов, официальный релиз которых состоялся менее 24 часов до размещения пиратской копии в Сети, или незаконных ретрансляций прямых эфиров спортивных событий.

Список конкретных организаций, которые необходимо привлечь к блокировке, предоставляется правообладателем и заверяется судом. К обеспечению блокировок законом запрещается привлекать организации, аудитория или клиентская база которых не превышает 100 тыс. лиц в месяц. Кроме того, сервисы смогут оспорить через суд включение в такие списки, к примеру, доказав, что при использовании выбранной ими бизнес-модели блокировки технически неосуществимы или неэффективны.

Технические вопросы предлагается решать самостоятельно

В документе за авторством Даррелла Исы не нашлось места описанию технических аспектов блокировки пиратских сайтов на уровне VPN-сервисов, поэтому поставщики таких услуг могут трактовать норму по-разному. К примеру, выполняя постановление суда, VPN-сервис может заблокировать подключение к пиратскому сайту со своих серверов, расположенных в США, что позволит американским пользователям с легкостью обойти ограничение, подключившись через зарубежные серверы.

Другой подход предусматривает ограничение только тех пользователей, что пытаются перейти на пиратский сайт с американских IP-адресов, что несколько усложняет задачу потребителям нелегального контента.

Другие антипиратские инициативы

В США тема борьбы с пиратством в последние годы в широких кругах не вызывает бурных дискуссий. Последняя попытка властей США наделить правоохранительные органы и правообладателей полномочиями по борьбе с нелегальным контентом в Сети – принять законопроект SOPA (Stop Online Piracy Act) в 2012 г. обернулась провалом. В результате соответствующая тема надолго исчезла из повестки.

В январе 2025 г. американские законодатели вновь озаботились вопросом борьбы с пиратством в Сети. Член Палаты представителей Конгресса США Зоуи Лофгрен (Zoe Lofgren) зарегистрировала проект закона Foreign Anti-Digital Piracy Act (FADPA), нацеленный на решение этой проблемы.

Летом 2025 г. была представлена конкурирующая инициатива Block BEARD Act за авторством сенатора Тома Тиллиса (Thom Tillis), впоследствии поддержанная его коллегами по верхней палате парламента США Крисом Кунсом (Chris Coons), Маршей Блэкберн (Marsha Blackburn) и Адамом Шиффом (Adam Schiff).

В июле 2026 г. TorrentFreak сообщил о том, что Лофгрен рассчитывает объединить усилия с группой под руководством Тиллиса и подготовить единый законопроект, который устроит представителей обеих палат парламента от обеих партий. Однако о результатах переговоров ничего не сообщалось.