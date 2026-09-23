Украдены данные всех сотрудников ФБР. Виновата в этом Oracle

Группа хакеров утверждает, что проникла в ИТ-инфраструктуру ФБР и украла данные обо всех сотрудниках бюро. К середине 2025 г. там трудилось около 38 тыс. человек. Речь именно о персональных данных – имена, номера телефонов, адреса проживания и даже сведения о супругах. Взлом удался благодаря «дыре» в системе Oracle PeopleSoft.

Идеальной защиты нет

Федеральное бюро расследований (ФБР, FBI), одна из крупнейших силовых структур США, подверглось взлому. Атаку провели хакеры из группировки ShinyHunters, которые похвастались проделанной работой сетевому изданию 404 Media.

Представитель группировки заявил изданию, что в результате взлома на руках у хакеров оказались персональные обо всех сотрудниках бюро. Как пишет РБК, к середине 2025 г. в ФБР работало около 38 тыс. человек.

«Мы взломали ФБР. У нас есть данные обо всех сотрудниках и кандидатах ФБР», – сказал представитель группы изданию 404 Media.

Если хакер говорит правду, то в распоряжении ShinyHunters отныне есть сведения об именах работников ФБР, номера их телефонов, домашние адреса и даже информация об их супругах.

Немного технических деталей

Представитель ShinyHunters заявил, что для взлома ФБР группировка использовала уязвимость нулевого дня в комплексной системе для управления разрозненными ИТ-активами Oracle под названием PeopleSoft. Оттуда группа смогла получить доступ к серверам AWS GovCloud и загрузить данные. Представитель хакеров заявил, что общий объем похищенных данных составил от 2 до 3 ТБ.

ASphotofamily / Magnific ФБР взлом пока не подтверждает

Как правило, ShinyHunters взламывает системы, а затем пытается вымогать деньги. Группа угрожает опубликовать больше скомпрометированных данных, если организация или компания-жертва не заплатит крупную сумму. Но ФБР вряд ли когда-либо заплатит подобный выкуп, считают эксперты 404 Media.

На вопрос о том, собирается ли ShinyHunters пытаться вымогать деньги у ФБР, представитель ответил: «То, что мы планируем сделать, я бы не назвал вымогательством, скорее принуждением. Это не мотивировано финансовыми соображениями».

Проблем не избежать

Как пишет 404 Media, утечка данных может иметь огромные масштабы и повлечь за собой всевозможные последствия для национальной безопасности и контрразведки США. Преступники из той же хакерской экосистемы, что и ShinyHunters, ранее использовали украденные данные, включая телефонные записи, для отслеживания, запугивания и преследования агентов ФБР, ведущих расследование. Эти крайне конфиденциальные данные также могут оказаться полезными для иностранных разведывательных агентств, которые хотят лучше понять, как работает одно из важнейших правоохранительных и разведывательных агентств США. А если данные попадут в руки других преступников, агенты ФБР и их супруги могут столкнуться с серьезной угрозой своей безопасности.

Есть косвенное подтверждение

Представитель ShinyHunters поделился с изданием архивом с данными о 5000 человек, которые, как он утверждает, работают в ФБР. Сотрудники издания ввели некоторые из этих телефонных номеров в инструмент анализа открытых источников OSINT Industries и обнаружили полное совпадение. В 404 Media также провели поиск по некоторым записям с помощью инструмента анализа скомпрометированных данных Darkside, разработанного компанией по кибербезопасности District 4. Анализ показала, что некоторые телефонные номера связаны с сотрудниками Министерства юстиции США.

Одного взлома всегда мало

Не ограничившись лишь кражей персональных данных ФБР, хакеры из ShinyHunters атаковали еще и веб-сайт ведомства, на котором размещаются вакансии в бюро. Взлом произошел 21 сентября 2026 г.

Хакеры повесили на портале предупреждение гласящее: «Этот сайт был захвачен компанией ShinyHunters».

К моменту выхода материала сайт с вакансиями в ФБР не функционировал. Посетители увидят сообщение следующего содержания: «Apply.fbijobs.gov и портал для соискателей на должность специального агента в настоящее время недоступны».

Может стать хуже

Связавшийся с 404 Media представитель хакеров ShinyHunters открыто заявил, что группировка раскрыла информацию лишь о части сведений, которыми ей удалось завладеть в результате взлома. Что еще они сумели украсть, к моменту выхода материала не сообщалось.

В сообщении хакеров отмечено: «Все данные ФБР были скомпрометированы, включая персональные данные и защищенную медицинскую информацию действующих и бывших сотрудников ФБР, а также всю информацию о соискателях. У нас гораздо больше данных, чем мы заявляем».

Что говорит ФБР

К моменту выхода материала Федеральное бюро расследований не выходило с официальным комментарием по поводу заявлений ShinyHunters. Таким образом, ведомство не подтверждает, но и не отрицает слова хакеров.

Между тем, ФБР осведомлено о происходящем. Бюро связалось с 404 Media по электронной почте и написало в письме: «ФБР известно о заявлениях о несанкционированной деятельности, затрагивающей FBIjobs.gov, и в настоящее время проводит расследование».