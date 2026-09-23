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Сбербанк добавил дополнительные 16 миллиардов в капитал владельца микроэлектронного холдинга «Элемент»

Сбербанк докапитализировал структуру - владельца доли в «Элементе» на 16,5 млрд руб. — до 44,16 млрд. Собеседники CNews на рынке микроэлектроники связывают это с подготовкой к консолидации активов на базе «Объединенной микроэлектронной корпорации»: деньги могут пойти как на выкуп оставшихся долей, так и на внесение пакета в капитал будущего холдинга.

Что произошло

Как выяснил CNews, ООО «Интегральные системы», владеющая долей в микроэлектронном холдинге ПАО «Элемент» увеличила уставный капитал до 44,16 млрд руб. по состоянию на 17 сентября 2026 г. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

До сентября капитал компании составлял 27,63 млрд руб. Таким образом, увеличение составило около 16,5 млрд руб.

Напомним, в январе 2026 г. Сбербанк через «Интегральные Системы» закрыл покупку 41,9% «Элемента». В мае 2026 г. в рамках обязательной оферты докупил ещё 7,9%. Совокупные известные расходы на эти сделки — около 32,4 млрд руб. Если исходить из того, что капитал «Интегральных Систем» изначально формировался под эти цели, то новый рост на 16,5 млрд руб. этими сделками не объясняется.

Возможные цели

Два собеседника CNews среди топ-менеджеров производителей микроэлектроники считают, что Сбербанк готовит резерв под сделки в рамках консолидации микроэлектронных активов на базе «Объединенной микроэлектронной корпорации» («ОМК»). Ожидается, что деньги на «ОМК» будут выделены в конце 2026 г. — в начале 2027 г.

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Сбербанк
Сбербанк докапитализовал владельца «Элемента»

Другой собеседник CNews на рынке связывает рост капитала «Интегральных систем» с подготовкой к более масштабным действиям, чем просто владение долей в отдельном активе.

«Увеличение капитала создает запас для возможного выкупа оставшихся долей или для участия в новых раундах финансирования, — говорит собеседник. — Если обсуждается создание крупной отраслевой корпорации с участием государства и частных инвесторов, то логично, что доля в профильном активе может быть внесена в ее капитал».

По его словам, структура может выступать либо держателем пакета до момента передачи, либо одним из элементов будущего холдинга.

По мнению президента консорциума «Вера групп» Сергея Есенина, Сбербанк пытается в этой группе компаний найти потенциальные активы, проекты или идеи, которые в дальнейшем помогут им заработать. «При этом докидывание денег в “Интегральные системы” означает не то, что Сбербанк видит очень позитивное “финансовое настроение компании”, — говорит он. — Я думаю, что это больше связано непосредственно с текущими производственными и финансовыми задачами, стоящими перед Сбером по проблематике поддержки недавно приобретенных активов».

В Сбербанке и ПАО «Элемент» не ответили на запрос.

Контекст: создание ОМК

Обсуждение консолидации микроэлектронной отрасли связано с планами создания «Объединенной микроэлектронной корпорации» (ОМК).

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Как ранее сообщал CNews, в рамках нового плана развития микроэлектроники в России планируется создать мегакорпорацию, в развитие которой до 2030 г. направят 1 трлн руб. — из них 750 млрд из бюджета и 250 млрд от Сбербанка.

В состав ОМК планируется включить группу «Элемент», «НМ-Тех» и, в перспективе, «Ангстрем».

Стратегия развития ОМК должна быть утверждена правительством до 1 марта 2026 г. Однако на сентябрь 2026 г. ее нет.

Кристина Холупова

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