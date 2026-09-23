Под Москвой будут выпускать компактные радиомодули для 5G

Серийный выпуск оборудования для сетей LTE и 5G стартует в подмосковной Дубне осенью 2026 г. Финансирование проекта составило 1,2 млрд руб. Производство же развернут на заводе «Yadro Фаб Дубна». Новый радиомодуль рассчитан на работу в диапазонах 2100 и 2600 МГц., объединение двух частотных диапазонов в одном устройстве позволит операторам сократить количество оборудования на базовых станциях.

Организация производства

Серийное производство оборудования для сетей LTE и 5G запустят в России осенью 2026 г., сообщила ТАСС пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Со слов заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, компания Yadro инвестировала 1,2 млрд руб. в разработку нового радиомодуля. Уже осенью 2026 г. серийное производство оборудования планируется запустить на заводе «Yadro Фаб Дубна» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна».

По ее словам, запуск производства позволит продолжить развитие отечественных решений для телекоммуникационной отрасли и расширять выпуск оборудования для сетей LTE и 5G.

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