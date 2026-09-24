Micron без разрешения применяла технологии китайского производителя флеш-памяти YMTC

Маленькая победа для YMTC

Суд в Германии встал на сторону китайского производителя флеш-памяти YMTC в патентном споре с конкурирующей Micron из США. Разбирательство между чипмейкерами продолжается уже три года, и когда оно завершится, остается неясным.

По сообщению Digitimes, Земельный суд Мюнхена I 18 сентября 2026 г. признал факты нарушения Micron патентов, принадлежащих YMTC, и вынес два судебных запрета в отношении американской компании. Нарушения касаются запатентованных технологий производства памяти 3D NAND. Решение немецкого суда грозит Micron сложностями с организацией поставок продукции в Германию и другие страны ЕС, отмечает Tom’s Hardware.

В Micron выразили несогласие с решением суда и незамедлительно направили апелляцию. Компания также оспаривает действительность соответствующих патентов – в рамках отдельных судебных процессов, которые проходят в том числе и за пределами Германии.

YMTC обратился с иском в Земельный суд Мюнхена I в конце 2025 г., тем самым инициировал пять судебных производств. Претензии китайцев касались четырех полезных моделей, зарегистрированных в Германии и одного европейского патента. Все они так или иначе связаны с технологией 3D NAND. Это технология производства флеш-памяти, позволяющей добиться более плотного размещения ячеек памяти за счет их вертикального размещения в несколько слоев.

Ivan Aleksic / Unsplash Китайская YMTC одержала маленькую победу

Полезная модель, или «малый патент» – это одна из форм правовой охраны интеллектуальной собственности, применяемая в Германии. В отличие от изобретения в традиционном смысле, защита которого осуществляется при помощи патента, полезная модель регистрируется в ускоренном порядке и по упрощенной процедуре. Срок защиты, который гарантирует полезная модель, составляет 10 лет. В случае с обычным патентом – 20 лет.

История разбирательства

В сентябре 2026 г. суд вынес первые решения, которые, впрочем, не являются окончательными и могут быть обжалованы в Высшем земельном суде Мюнхена. Нынешние решения затрагивают две полезные модели с регистрационными номерами DE202020006166U1 и DE202021004551U1. Первая из них имеет отношение к «ступенчатым структурам в 3D-накопителях», вторая – к «барьерным слоям для формирования контактов к линиям wordline».

«Патентная война» между YMTC и Micron продолжается с ноября 2023 г. Именно тогда китайский чипмейкер впервые подал в суд на своего конкурента. Иск рассматривался в США, в нем YMTC обвиняла Micron в незаконном использовании фирменной технологии производства флеш-памяти 3D NAND Xtacking, а именно – интеллектуальной собственности, защищенной восемью патентами.

К июлю 2026 г. спор не был урегулирован, наоборот – претензий к Micron у YMTC лишь стало больше: теперь они затрагивали 27 патентов и 295 отдельных формул изобретения.

К октябрю 2025 г. по инициативе YMTC возник еще один очаг противостояния – на этот раз на территории Великобритании и Германии.

Micron не собиралась отсиживаться и только лишь защищаться. С 2024 г. компания направила 20 заявлений о признании ряда патентов YMTC недействительными, а также подала к ней встречные иски в США. По данным ZD Net, Палата по патентным спорам и апелляциям США признала недействительными патент №12,010,838, ранее полученный YMTC, в сентябре 2026 г.

Некоторые факты об YMTC

YMTC – стартап, основанный в 2016 г. и не без государственной поддержки сравнительно быстро выбившийся в мировые лидеры среди производителей памяти, встав в один ряд с американской Micron и корейскими SK Hynix и Samsung. По мнению отдельных экспертов, новейшая архитектура YMTC под названием Xtacking 4.0 сегодня не уступает технологиям разработки именитых участников рынка NAND, в частности, Samsung Electronics.

Основная доля продаж YMTC приходится на внутренний рынок КНР. На глобальном рынке NAND успехи компании почти идентичны продемонстрированным Sandisk – по итогам 2025 г. ее доля достигла 11,8%, свидетельствуют данные UBS. Не слишком сильно YMTC отстает от SK Hynix (16%), Kioxia (15,9%) и Micron (13,3%). Согласно прогнозу UBS, к началу 2027 г. доля YMTC на мировом рынке превысит 14%.

Несмотря на экспортные ограничения, время от времени вводимые США в отношении китайских производителей чипов, YMTC планирует расширение производства. Один новый завод уже построен и скоро будет запущен, еще два – на очереди.