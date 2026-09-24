Бывших не бывает: устроивший массовые увольнения Amazon теперь упрашивает экс-сотрудников вернуться в ИТ-отделы

Amazon параллельно с недавними массовыми сокращениями начала активно возвращать бывших сотрудников, особенно в направлениях, связанных с облачными технологиями и искусственным интеллектом. Компания объясняет это обычной практикой найма, а не специальной программой. В отдельных случаях рекрутеры Amazon предлагают сокращенный процесс собеседований перед оффером.

Пересмотр кадрового резерва

Amazon зовет обратно сотрудников, которых сама уволила, пишет Business Insider. В компании предлагают бывшим сотрудникам ускоренный оффер и ищут ИТ-специалистов по искусственному интеллекту (ИИ) и облачным вычислениям.

В сентябре 2026 г. Amazon начала возвращать бывших работников, писал CNews. Компания связывается с подходящими кандидатами из числа ранее уволенных и предлагает им вакансии в различных подразделениях, в первую очередь в сферах облачных вычислений и ИИ.

Unsplash - ThisisEngineering Уволенные из Amazon получают шанс обратно вернуться в компанию

По информации Business Insider, один из рекрутеров Amazon Web Services (AWS) назвал такую инициативу «Boomerang Reengagement Initiative» т.е. программа возвращения бывших сотрудников, в честь вице-президента AWS Свами Сивасубраманьяна (Swami Sivasubramuniyan). В некоторых случаях бывшим сотрудникам предлагают упрощенную процедуру получения оффера. Также у них уточняют, не было ли связано увольнение с требованием Amazon о возвращении с удаленной работы в офис.

В одном из писем, которое цитирует Business Insider, говорится: «С тех пор, как вы у нас работали, многое изменилось, и сейчас в сфере ИИ-технологий и машинного обучения (ML) в Amazon ведется по-настоящему интересная работа».

Позиция компании

Представитель Amazon Хейли Силва (Hailey Silva) заявила, что наем бывших сотрудников - обычная и давно существующая практика, а не новая программа, ограниченная сферами ИИ или облачных вычислений.

По ее словам, набор ведется на открытые вакансии, и компания не пытается целенаправленно возвращать именно бывших работников. Требования по работе в офисе меняться не будут.

Контекст сокращений в компании

С 2025 г. Amazon провела несколько волн сокращений и уволила около 30 тыс. человек. Генеральный директор Amazon Энди Джасси (Andy Jassy) подчеркнул, что эти меры не были продиктованы желанием снизить издержки на фоне гонки в области ИИ-технологий, информировал CNews. По его словам, компания просто избавляется от тех, кто не соответствует корпоративной культуре.

«Объявление, которое мы сделали несколько дней назад, на самом деле не было продиктовано финансовыми соображениями и даже не связано с ИИ, по крайней мере, сейчас. На самом деле, это - культура», - заявил Джасси.

Прибыльность подразделения

Многие крупные технологические компании периодически сокращают рабочие места уже более года, начиная с конца 2022 г. - начала 2023 г., стремясь сосредоточить свой бизнес и сократить операционные расходы. AWS вошла в число подразделений Amazon, на которые повлияло общее сокращение компанией 27 тыс. рабочих мест в результате двух крупных волн увольнений в 2023 г.

После падения прибыльности с середины 2022 г. по середину 2023 г. AWS восстановилась, увеличив операционную прибыль на 29% и 38% в III и IV кварталах 2023 г. соответственно. AWS сообщила о прибыли в размере $7,2 млрд при выручке в $24,2 млрд в IV квартале, что внесло значительный вклад в общий рост бизнеса Amazon.

По данным Synergy Research, рыночная доля Amazon среди поставщиков облачной инфраструктуры упала до 31% в IV квартале 2023 г., несмотря на двузначные темпы роста выручки.

Сервисы Microsoft Azure и Google Cloud росли быстрее и увеличили свою общую долю рынка до 24% и 11% соответственно. По данным исследовательской компании, спрос на ИИ-услуги в целом увеличивает расходы крупных компаний на облачные технологии.

AWS также является высокодоходным бизнесом для Amazon, исторически составляя от 15 до 18% от общего объема продаж, но принося почти 50% операционной прибыли компании.