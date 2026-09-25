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На ком все держится. «Дочка» крупнейшего российского разработчика микроэлектроники увольняет заслуженных инженеров

АО «Нанотроника» из состава ГК «Элемент» намерено уволить 20% штата – десятки человек с инженерным образованием. Это усилит дефицит кадров в сфере микроэлектроники и поставит под удар сразу несколько национальных целей, в том числе по электронному машиностроению.

Действия и последствия

Компания АО «Нанотроника» из сферы электронного машиностроения хочет уволить несколько десятков человек – инженеров со степенями кандидатов и докторов технических наук. Сократить планируется 20% штата, и это крайне негативно отразится как на дефиците кадров в сфере микроэлектроники, так и на исполнении национальных целей по электронному машиностроению, пишет «Коммерсант».

«Нанотроника» – это дочерняя структура группы компаний «Элемент». О печальных последствиях столь массовых увольнений в ней говорится в письме первичной профсоюзной организации АО «Нанотроника» (ППО), датированном 23 сентября 2026 г. и адресованном совету директоров и акционерам ПАО «Элемент».

В письме открыто сказано, что увольнения в АО «Нанотроника» могут послужить причиной «срыва реализации нескольких национальных проектов», пишет «Коммерсант». Его авторы упомянули, что по итогам 2025 г. дефицит специалистов в отечественной сфере микроэлектроники достиг 5300 человек.

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Совокупный штат компании к сентябрю 2026 г. не превышал 100 человек. Таким образом, без работы могут остаться около 20 инженеров.

Возможная причина

Нельзя исключать, что планы по увольнению 20% персонала могут быть следствием незавидного финансового положения, в котором оказалась «Нанотроника». В марте 2026 г. CNews писал, что чистый убыток компании по итогам 2025 г. увеличился вдвое по отношению к 2024 г. – с 67,5 млн до 145,97 млн руб.

Прибыль компании в основном складывалась из выполнения опытно-конструкторских работ и продаж продукции (123,3 млн руб.). Выручка при этом составила 68,7 млн руб. Баланс компании увеличился на 95% с 748,1 млн до 1,4 млрд руб.

«Нанотроника» – молодая компания, она основана в 2023 г. и занимается разработкой оборудования для производства микроэлектроники. В числе прочего она создает и выпускает установки плазмотравления, выращивания эпитаксиальных структур, а также оборудование для ионной имплантации и осаждения вольфрама.

В марте 2024 г. CNews писал, что «Элемент» вложил в компанию «Нанотроника» несколько миллиардов рублей.

Пиши заявление

О том, что в «Нанотронике» грядут массовые сокращения, стало известно 11 сентября 2026 г. При этом речь шла даже не о сокращениях с выплатой компенсаций, а именно об увольнении по собственному желанию.

«Коммерсант» сообщал, что написать такое заявление предложили примерно каждому пятому сотруднику компании. При этом, судя по всему, инициатива исходит вовсе не от топ-менеджмента «Нанотроники».

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Источники издания в «Нанотронике» сообщили, что такое предложение поступило работникам от вице-президента по корпоративному управлению, имущественным и правовым вопросам ПАО «Элемент» Ирины Щукиной.

В письме профсоюза АО «Нанотроника» подчеркивается, что сотрудникам не предоставили никаких документов о сокращении персонала – звучало лишь предложение написать заявление по собственному желанию. В таких случаях российское трудовое законодательство не предусматривает обязательных компенсаций оставшимся без работы сотрудникам. «Официальные разъяснения работодателя отсутствуют», – говорится в письме профсоюзной организации.

Представители ГК «Элемент» подтвердили «Коммерсанту» получение этого письма. «В ходе оптимизации структуры сотрудники, обладающие компетенциями, критичными для развития направления "Электронное машиностроение", затронуты не были. По мере развития компания будет привлекать профильных специалистов – это часть нормального цикла роста предприятия», – заявили они.

Геннадий Ефремов

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