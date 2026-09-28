Своих нет, купим китайские. Россия нацелилась на доли в зарубежных заводах по производству чипов

«Объединенная микроэлектронная компания» планирует приобрести доли в нескольких китайских заводах по производству полупроводников. Это позволит отечественным компаниям беспрепятственно выпускать современные чипы. Внутри страны необходимых мощностей нет – максимум 90 нм, покуда весь мир массово переходит на 2 нм.

Зачем строить свое, если есть чужое

Создаваемая в России «Объединенная микроэлектронная компания» (ОМК), вероятно, получит доли в китайских заводах по производству микроэлектроники, пишет «Коммерсант». Такой шаг откроет российским предприятиям прямой и стабильный доступ к современным мощностям по выпуску полупроводников, которых нет на территории России.

Российские заводы по производству полупроводников к концу сентября 2026 г. были не способны выпускать чипы по актуальным топологиям. Самый современный техпроцесс в их распоряжении – это 90 нм образца 2003 г.

Для сравнения, мировой лидер рынка контрактного производства полупроводников, компания TSMC, в конце 2025 г. освоила техпроцесс 2 нм. До марта 2022 г. она выпускала и российские чипы, но теперь отказывается это делать. 2 нм также есть и у корейской Samsung, однако она покинула российский рынок в марте 2022 г.

© sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика» Покупать доли в крупных китайских заводах ОМК пока не планирует - ограничится небольшими

Китай топологией 2 нм к моменту выхода материала не располагал, но был сравнительно близок к ней. Как сообщал CNews, китайские заводы в 2022 г. перешли на 14 нм и с тех пор активно осваивают 7 нм и 5 нм.

Что такое ОМК

«Объединенная микроэлектронная компания» – это новое объединение, создание которого обсуждают с января 2026 г. В ее состав должны войти корпорации АО «Микрон», АО «Ангстрем» и «НМ-Тех».

Впервые о планах по созданию ОМК CNews рассказал в январе 2026 г. На достижение целей объединения потребуется внушительная сумма – до 2030 г. в развитие ОМА планируется вложить 1 трлн руб. 750 млрд руб. предоставит Правительство России, оставшиеся 250 млрд руб. внесет Сбербанк.

Предполагается, что деньги пойдут на строительство заводов и подготовку необходимой инфраструктуры. Относится ли к такой подготовке покупка долей в китайских фабриках, к моменту выхода материала не раскрывалось.

Третий сорт – не брак

В планах ОМК нет вхождения в капитал крупных китайских производителей полупроводников. По словам источника «Коммерсанта», вместо этого российская компания намерена купить доли в нескольких «небольших и непрестижных» фабриках, чтобы они начали работать на рынок не только Китая, но и России.

Какие фирмы ОМК считает «небольшими и непрестижными», собеседник издания уточнять не стал. Он отметил лишь, что размер доли в данном случае никакой роли не играет, поскольку доступ к производственным мощностям «зависит от того, что потребуют обе стороны», ведь «можно и договориться, что одна или несколько производственных линий будут работать под российские нужды».

Собеседники издания подчеркивают – в стратегии ОМК инвестиции в китайское производство и количество таких сделок пока не учтены.

А есть ли смысл

Опрошенные изданием эксперты приводят различные причины, по которым ОМК стремится стать акционером китайских производителей электроники. Так, по мнению замдиректора НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Алексея Ершова, единственная польза от этого – гарантированное место в очереди на производство. «Акционеру проще получить квоты и понятную цену», – сказал он «Коммерсанту», добавив, что чипы многих российских компаний и без того активно производятся в Поднебесной. В качестве примера он привел продукцию компаний «Байкал Электроникс», «Модуль» и «Элвис».

Как полагает партнер юрфирмы «Цзиньши» Максим Слугин, само по себе вхождение в состав акционеров китайских вендоров микросхем не откроет ОМК «свободного доступа к патентам, ноу-хау и технологической документации». По его словам, для этого потребуются дополнительные соглашения.