«128 Кбит/с — это честный безлимит»: власти разрешили операторам связи резать скорость в роуминге

ФАС посчитала, что информация о безлимитном интернете в роуминге операторов «большой четверки» («Вымпелком», «Мегафон», МТС, «Т2 Мобайл») не является рекламой. Причина заключается в том, что эти сведения были опубликованы на официальных сайтах самих операторов. К такому заключению служба пришла в ответе на обращение Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей.

Отсутствие нарушений у телеком-операторов

Продвижение безлимитного интернета в роуминге не заинтересовало Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, пишет «Коммерсант».

В сентябре 2026 г. ФАС пришла к выводу, что информация о безлимитном интернете в роуминге, размещенная операторами «большой четверки» («Вымпелком», «Мегафон», МТС, «Т2 Мобайл») не является рекламой. Причина заключается в том, что эти сведения опубликованы на официальных сайтах самих компаний. Такой ответ служба дала на обращение Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей.

Летом 2026 г. ассоциация направила в ФАС жалобу на действия операторов. Компании якобы используют в описаниях своих продуктов на сайтах формулировки «безлимитный интернет» и «без ограничений» применительно к роумингу. При этом объем трафика на максимальной скорости конечен: после его исчерпания скорость падает до 128-512 Кбит/с, а в ряде случаев для восстановления максимальной скорости требуется дополнительная оплата. Авторы обращения считают, что такие обозначения способны вводить абонентов в заблуждение.

Фонд перспективных исследований ФАС встала на сторону телеком-операторов: безлимит в роуминге на сайтах - не реклама

Авторы также подчеркивают, что ограничение до 128 Кбит/с не означает полного технического прекращения доступа, однако резко меняет потребительские свойства услуги. Видео, загрузка файлов и многие сайты становятся практически непригодными для использования либо требуют несоразмерного ожидания.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил «Коммерсант», что не согласен с позицией ФАС. По его словам, ассоциация будет добиваться того, чтобы поставленные вопросы все-таки рассмотрели по существу.

Позиция операторов

Операторы объясняют «Коммерсант», что под «безлимитным» доступом они понимают отсутствие ограничения на общий объем интернет-трафика.

В «Вымпелкоме» отметили: «После исчерпания включенного пакета интернет не отключается и дополнительная плата за сам трафик не возникает - меняется только доступная скорость. Объем трафика на максимальной скорости и скорость дальнейшего доступа указаны в условиях конкретной услуги». При необходимости продолжать пользоваться интернетом на максимальной скорости абонентам доступны дополнительные пакеты трафика.

В «Мегафоне» подчеркнули, что скорость является отдельным параметром услуги и после определенного объема трафика может снижаться. «Ограничение скорости после исчерпания основного пакета - распространенная практика в телекоме. Условия и стоимость мобильного интернета в роуминге различаются в зависимости от страны и зарубежного оператора-партнера».

В «Т2 Мобайл» заявили, что не ограничивают клиентов в объеме трафика: «Открыто говорим о параметрах услуги в ее описании и уведомлениях и не вводим клиентов в заблуждение». «Скорости в 128 Кбит/с достаточно для использования мессенджеров и социальных сетей, поэтому определение "безлимитный" используется справедливо», - считают в компании.

Выводы ФАС

Глава ФАС Максим Шаскольский еще в феврале 2026 г. заявлял: «Каждое повышение тарифов крупнейших операторов проверяют на предмет экономической обоснованности».

В службе добавили, что деятельность российских операторов связи в части соблюдения требований рекламного и антимонопольного законодательства находится на постоянном контроле.

По данным ФАС, за первое полугодие 2026 г. территориальные органы службы возбудили более 600 дел за рекламу, поступающую на мобильные телефоны абонентов без их согласия, писал CNews.

Оценка юристов

Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс считает вывод ФАС обоснованным применительно к страницам, где описаны технические параметры услуги - объем трафика, цена и скорость после исчерпания пакета. Однако обращение ассоциации касалось не только таких страниц. В жалобе речь шла и о материалах с явными признаками рекламы: промоновостях с завлекающими заголовками, баннерах, поисковой рекламе, SMS и push-рассылках.

«Такие материалы адресованы неопределенному кругу лиц и по своей цели направлены на привлечение внимания к услуге, а это и есть признаки рекламы по закону в России. ФАС описала все проверенные материалы одной общей фразой и не разобрала их по отдельности, поэтому по существу служба ответила на более слабую часть заявления, а вопрос о рекламных материалах в узком смысле слова остался без отдельной оценки», - отметил Гейтс. По его мнению, если конкретный материал по своим признакам похож на рекламу, можно обратиться в ФАС с более точечной жалобой.