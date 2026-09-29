В октябре Сбербанк выкупит зеленоградского производителя чипов «НМ-Тех». Компанию оценили в 19 миллиардов

CNews стало известно, что в октябре 2026 г. Сбербанк приобретёт зеленоградского производителя чипов «НМ-Тех». Сделка может достигнуть 19 млрд руб.

Покупка «НМ-Теха»

Как стало известно CNews, в октябре 2026 г. Сбербанк приобретет «НМ-Тех». Об этом CNews рассказали три источника, знакомые со сделкой.

По словам одного из них, сумма сделки равна сумме, на которую Сбербанк докапитализировал свою дочернюю структуру ООО «Интегральные системы», увеличив ее уставный капитал с 27,63 млрд до 44,16 млрд руб.

Но второй источник, близкий к Сбербанку, уточняет, что компанию оценили в 19 млрд руб.

«Элемент» Сбербанк выкупит «НМ-Тех» за 19 млрд

CNews обратился за комментариями к Сбербанку и «НМ-Теху» и ожидает ответа.

Один из собеседников, близкий к сделке, добавляет, что она может немного затянуться из-за согласований. «Но у "НМ-Теха" нет денег и выбора, это вопрос решенный», — говорит он.

Мифическая ОМК

ООО «Интегральные системы» стало юрлицом «Объединенной микроэлектронной компании» — проекта, который объединит ключевые активы отрасли («Элемент», «Ангстрем» и «НМ-Тех») для достижения результатов национальной стратегии.

Как ранее сообщал CNews, в рамках нового плана развития микроэлектроники в России планируется создать мегакорпорацию, в развитие которой до 2030 г. направят 1 трлн руб. — из них 750 млрд из бюджета и 250 млрд от Сбербанка.

Напомним, в январе 2026 г. Сбербанк через «Интегральные Системы» закрыл покупку 41,9% «Элемента». В мае 2026 г. в рамках обязательной оферты докупил ещё 7,9%. Совокупные известные расходы на эти сделки — около 32,4 млрд руб. Если исходить из того, что капитал «Интегральных Систем» изначально формировался под эти цели, то новый рост на 16,5 млрд руб. этими сделками не объясняется.

Чем известен «НМ-Тех»

«НМ-Тех» — зеленоградский производитель микроэлектроники. Компания специализируется на разработке и производстве микроэлектронных компонентов, имеет собственную научно-исследовательскую базу и высокотехнологичное производство.

В марте 2025 года CNews писал, что «НМ-Тех» строит завод «ФАБ-300» по производству чипов по топологии 28 нм, однако строительство идет с задержками: компания дважды заказывала проверку стройки и дважды отменяла тендеры.