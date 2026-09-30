CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Беспроводная связь Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Техника ИТ в торговле
|

Власти ввели для роботов-доставщиков ограничения по скорости и весу

В России роботы-доставщики обязаны уступать дорогу пешеходам, велосипедистам, а также автомобилям с включенными спецсигналами. При этом их масса не должна быть больше 120 кг, а максимальная скорость не может превышать 25 км/ч. Кроме того, каждый ровер должен иметь страховку, аналогичную ОСАГО. Постановление, устанавливающее требования к такой технике, принято Правительством России. Появление четких правил дорожного движения и условий для эксплуатации роботов в России должно положительно сказаться на безопасности дорожного движения, считают эксперты.

Новые участники движения

Роверы-доставщики в России теперь подчиняются единым правилам дорожного движения (ПДД), пишет «Коммерсант».

До сентября 2026 г. роботы-доставщики (роверы) работали без федерального регулирования. Их парк составлял около 1 тыс. устройств, и все они принадлежали «Яндексу». Роботы развозили товары в Москве, Татарстане, Ленинградской и Московской областях, а также в ряде других регионов.

ya6.jpg

«Яндекс»
Правительство России утвердило правила для роботов-доставщиков: скорость, вес и страховка

Для того чтобы закрыть этот правовой пробел, в мае 2025 г. «Яндекс» предложил ввести отдельный экспериментальный правовой режим (ЭПР), о чем писал CNews. Проект долгое время дорабатывался с участием Минэкономики, МВД, Минтранса и ФСО. Итоговый документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, был опубликован 29 сентября 2026 г. на интернет-портале правовой информации, правила уже вступил в силу.

Правила движения и требования

Постановление подробно описывает, как должны передвигаться и эксплуатироваться роверы, предупреждал CNews.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

По умолчанию роботы обязаны двигаться по велодорожкам со скоростью не более 25 км/ч. При отсутствии велоинфраструктуры им разрешено выезжать на тротуары и пешеходные дорожки, но со скоростью не выше 10 км/ч. При пересечении проезжей части скорость должна снижаться до 6 км/ч. Запрещено сквозное движение по тротуарам шириной менее одного метра. Если при движении по тротуару создается помеха пешеходам, робот обязан снизить скорость до минимальной или полностью остановиться.

К самим устройствам предъявляются технические требования. Каждый ровер должен быть оснащен: лидаром с дальностью сканирования не менее 30 метров; камерами; освещением; звуковыми сигналами; номерными знаками. Кроме того, каждый робот страхуется на сумму 500 тыс. руб.

Комментарии участников

Руководитель управления сервиса рободоставки «Яндекса» Марат Мавлютов прокомментировал документ так: «Роверы становятся полноценными участниками движения, теперь за ними закреплены свои права и обязанности, ответственность и даже страховка. Единые правила в регионах позволят нам масштабировать сервис и сделать роботов привычной частью городской жизни миллионов россиян».

Заместитель главы Минэкономики Максим Колесников отметил: «Важно, что эксперимент охватывает разные регионы и сценарии - от мегаполисов до жилых зон, каждая среда эксплуатации имеет свои особенности. В перспективе - при успешных результатах - появится возможность не только масштабировать сервис, но и создать базу для совершенствования общего регулирования, включая ПДД и требования к эксплуатации роботов-доставщиков».

Участники эксперимента и перспективы

Субъектами ЭПР помимо ООО «Рободоставка» (дочерняя структура «Яндекса») стали также ООО «Дронсхаб» и ООО «СберЛогистика». У этих компаний, судя по всему, появятся собственные роботы-доставщики.

По итогам завершения пилота ожидается, что суммарный флот роботов достигнет 12 тыс. штук.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

SberDevices перевели транспортные закупки на электронные торги и сэкономили около 90 млн рублей

Больше никакой Америки. Европа создаст суверенную платежную систему на замену Visa и Mastercard

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы

«Царем ИИ» в США назначат главного разведчика

Михаил Данилов, РБС: Уже сегодня ИТ-решения позволяют бизнесу подключать цифровой рубль за один день

В Apple перестройка. Важную скрепу отправят на свалку, менеджеров уволят, акцент сделают на инженерах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще