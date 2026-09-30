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«Царем ИИ» в США назначат главного разведчика

Президент США Дональд Трамп готовится назначить нового «царя ИИ» и параллельно продвигает ряд инициатив, направленных на усиление американского лидерства в этой сфере. Среди кандидатов президент назвал главу национальной разведки США Джея Клейтона. Инициатива появилась на фоне споров о стремительных темпах развития ИИ и связанных с ним рисках. По словам Трампа, ИИ может стать «следующей промышленной революцией» или «новым интернетом» и потенциально составить до 25% ВВП США.

Главные претенденты

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил 30 сентября 2026 г., что в ближайшие дни в США будет назначен так называемый «царь по искусственному интеллекту (ИИ)», об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, он планирует определиться с кандидатом в течение трех-четырех дней, до 5 октября. Речь идет о Джей Клейтоне (Jay Clayton), который возглавляет национальную разведку США, объединяющую 18 ведомств, и является главным советником президента США по вопросам разведки. Глава всего американского разведывательного сообщества координирует работу разведывательных ведомств, среди которых: ЦРУ, Агентство национальной безопасности, Разведывательное управление Министерства обороны США, ФБР (в части контрразведки), Разведки сухопутных войск, ВМС, ВВС, космических сил и другие. Должность создали после терактов 11 сентября 2001 г. Первый директор национальной разведки приступил к работе в 2005 г.

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Wikipedia
Трамп предложил назначить на должность «царя ИИ» одного из самых значимых руководителей в американской системе нацбезопасности

«У меня есть кандидатура. Клейтон - хороший человек. Это хорошая идея», - заявил Трамп.

На слушаниях по его утверждению в июле 2026 г. Джей Клейтон отметчал, что ИИ-технологии представляет для разведывательного сообщества одновременно возможность и угрозу.

Ранее должность «царя ИИ» занимал венчурный инвестор Дэвид Сакс (David Sacks), писал CNews. Он покинул пост в марте 2026 г. после окончания срока своего статуса специального государственного служащего, но продолжил работать в качестве внешнего советника.

Кандидатура Трампа

Джей Клейтон - американский юрист и чиновник, который с 3 августа 2026 г. занимает пост директора национальной разведки США. Более 20 лет работал в престижной юридической фирме Sullivan & Cromwell. Специализировался на корпоративном праве, сделках на Уолл-стрит и кибербезопасности. После ухода из SEC был председателем совета директоров Apollo Global Management, членом аудиторского комитета American Express, а также старшим политическим советником в Sullivan & Cromwell. Преподавал в качестве адъюнкт-профессора в Уортонской школе бизнеса и юридической школе Университета Пенсильвании.

В 2017-2020 гг. Джей Клейтон был председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США в первой администрации Трампа. За это время комиссия провела более 2,3 тыс. правоприменительных действий на сумму свыше $10 млрд.

В 2025-2026 гг. Клейтон был федеральным прокурором Южного округа Нью-Йорка (один из самых влиятельных прокурорских постов в США). В этой должности занимался делами, связанными с терроризмом, наркотрафиком и в том числе против Николаса Мадуро (Nicolаs Maduro), картелями и угрозами критической инфраструктуре.

С августа 2026 г. Джей Клейтон занимал пост директор национальной разведки США.

Что означает «царь» в американской политике

В американской политической традиции «царь» - это неофициальное обозначение высокопоставленного чиновника, которого президент назначает для руководства или координации определенного направления. Это не отдельная официальная должность с единым юридическим статусом: полномочия зависят от конкретного назначения.

Точные полномочия «царя ИИ» пока не определены. Ранее Трамп заявлял о намерении создать «Силы ИИ» - новое государственное ведомство, связанное с вопросами по ИИ-технологиям. 19 сентября 2026 г. он заявил: «В ближайшем будущем я объявлю «царя по ИИ» - подавать заявки следует только людям с высоким коэффициентом интеллекта!».

Оценка значимости ИИ

Дональд Трамп назвал сферу ИИ следующей промышленной революцией. По его мнению, она изменит мир сильнее интернета и может составить «целых 25% валового внутреннего продукта (ВВП) США».

Недавние решения администрации

Накануне Трамп подписал указ о замене термина «ИИ» на «суперинтеллект» в документах и коммуникациях исполнительной ветви власти.

В Белом доме пояснили 30 сентября 2026 г.: «Название суперинтеллект передает истинные возможности технологий, разрабатываемых в сентябре 2026 г., открывая новые формы человеческого творчества».

В тот же день президент США и главы Google, Anthropic, Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), OpenAI, xAI и Nvidia подписали соглашение о создании независимых комитетов при советах директоров. Эти комитеты должны контролировать безопасность передовых ИИ-моделей.

Контекст дискуссии о рисках

Глава Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) ранее призывал замедлить развитие ИИ из-за рисков безопасности и предлагал ужесточить контроль над этой сферой, предупреждал CNews.

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Амодеи заявил, что ИИ-модели должны проходить обязательное тестирование независимыми третьими сторонами для оценки рисков по нескольким ключевым категориям, включая угрозы кибербезопасности и создание биологического оружия.

«Если будет установлено, что ИИ представляет неприемлемые риски, правительство должно иметь право блокировать или сдерживать развертывания указанных нейронных сетей», - добавил Амодеи.

По информации Bloomberg, данные заявления Дарио Амодеи представляют собой один из самых решительных публичных призывов со стороны крупного ИИ-разработчика к введению более строгого государственного регулирования отрасли на фоне быстрого развития ИИ-технологий.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сравнил опасения по поводу ИИ с мифом о «российской угрозе».

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

Антон Денисенко

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