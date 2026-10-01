По VPN в России нанесен удар. Власти придумали, как вычислять владельцев и блокировать им услуги хостинга

Третий пакет мер по борьбе с мошенничеством получил перечень ограничений, который напрямую коснется работы VPN в России. В числе прочего хостерам на год запретят выдавать мощности клиентам, которые размещают на серверах VPN-сервисы. «Провинившихся» клиентов внесут в специальный реестр Роскомнадзора. Выдавать мощности хостеры смогут исключительно авторизованным пользователям.

Вам хостинг не положен

Минцифры России подготовило проект третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством («Антифрод 3.0»). Перечисленные в нем предложения можно условно поделить на блоки, и один из них целиком посвящен новым мерам регулирования провайдеров хостинга в России.

Красной нитью по этому блоку проходит борьба с сервисами, которые позволяют россиянам с комфортом пользоваться полноценным интернетом, а не только теми сайтами, что пока не заблокированы на территории России.

В частности, новый законопроект Минцифры предлагает на целый год запретить отечественным хостинг-провайдерам выдавать серверные мощности клиентам, которые занимаются размещением VPN-сервисов на таких серверах, то есть нарушают российское законодательство. Таких личностей будут включать в новый реестр Роскомнадзора, и каждый хостер будет обязан сверяться с ним перед тем, как выдать мощности тому или иному клиенту.

Что самое главное

По мнению экспертов посвященного кибербезопасности портала SecurityLab, годовой запрет на выдачу серверных мощностей – это ключевой момент всего законопроекта. Они подчеркивают также, что если клиент разместил на сервере средство, открывающее россиянам доступ в полноценный интернет, автоматически в новый реестр Роскомнадзора его за это зачислят.

Фото: Alex Rodríguez Santibáñez / Unsplash Пользоваться полноценным интернетом в России может стать еще сложнее

«Проект охватывает владельцев сайтов, сетей, информационных систем и программ, посредством которых обеспечивается доступ к ресурсам, заблокированным в России, если владелец не выполнил требования статьи 15.8 закона "Об информации", – пишет SecurityLab. – Действующая норма обязывает владельца средства доступа после подключения к федеральной информационной системе обеспечить соблюдение запрета на предоставление пользователям доступа к заблокированным ресурсам. При невыполнении требования Роскомнадзор может ограничить доступ к самому сервису».

Специалисты портала уверены, что если владелец сервиса, которому на год заблокировали доступ к мощностям российских хостеров, попытается сменить одного российского провайдера на другого, то потерпит фиаско. Запрет по-прежнему будет действовать.

VPN и не только

Аналитики портала также обратили внимание на то, что нынешняя формулировка законопроекта, в теории, затрагивает вовсе не только VPN, но и другие средства разблокировки интернета. В их числе, к примеру, прокси-сервисы, без которых в России с февраля 2026 г. почти не работает мессенджер Telegram.

При этом не обошлось и без исключений. «Требования статьи 15.8 (закона «Об информации» – прим. CNews) не распространяются на государственные системы, государственные органы и органы местного самоуправления, а также на средства доступа с заранее определенным кругом пользователей, если применение связано с технологическими целями деятельности организации. Поэтому обычная корпоративная VPN-сеть с ограниченным кругом сотрудников не приравнивается автоматически к публичному сервису обхода блокировок», – отмечают аналитики портала.

Вы кто такие? Я вас не звал

Новый законопроект Минцифры также обязывает по полной идентифицировать клиентов хостинг-провайдеров и заодно допытывать у них, зачем им в целом нужны серверные мощности. В своей нынешней редакции «Антифрод 3.0» заставит хостеров проводить идентификацию или аутентификацию каждого клиента и выяснять его цель использования ресурсов. Потом им нужно будет проверить наличие клиента в новом реестре Роскомнадзора и лишь после этого выдать ему запрошенные мощности.

Что важно, новые требования распространяются не только на физические серверы, но и на виртуальные.

«Главное отличие новой схемы заключается в появлении централизованного механизма с фиксированным сроком ограничения. Сейчас законодательство уже запрещает хостерам обслуживать владельцев ресурсов, не исполняющих требования по ограничению доступа, однако отдельного годового периода, привязанного к внесению владельца в специальный реестр, действующая конструкция не устанавливает», – подытожили эксперты SecurityLab.

Что еще есть в законопроекте

Новое детище Минцифры охватывает множество аспектов современной цифровой жизни россиян, внося в каждый из них новые запреты и ограничения. Например, в законопроекте говорится о запрете продаж SIM-карт через маркетплейсы и другие агрегаторы – заниматься этим смогут только операторы связи.

Возможность заключить договор на поставку услуг связи от имени оператора останется только у юрлиц – ИП и физлица ее лишатся.

Также «Антифрод 3.0» предлагает вносить в договор, заключаемый абонентом с оператором связи, данные о смартфоне и его IMEI-номере. Это касается пока только устройств с eSIM, коих становится все больше. Придется ли россиянам заключать новый договор при смене смартфона, законопроект не уточняет.

Есть и другая поправка, касающаяся мобильных номеров. Если ФСБ или МВД направят оператору сведения об использовании конкретного номера в противоправных целях, то оператор будет обязан заблокировать не только его, а вообще все номера, оформленные на одного владельца в его сети.

Вы же не против, правда?

К моменту выхода материала «Антифрод 3.0» не был принят. Пока сохраняется вероятность, что в него будут внесены изменения.

В настоящее время законопроект находится на этапе общественного обсуждения, которое продлится до 15 октября 2026 г. включительно. Если правок к документу не буде, то он может вступить в силу 1 марта 2028 г.

При любом раскладе, «Антифроду 3.0», как и любому другому законопроекту в России, придется пройти пять стадий принятия. В их числе три чтения в Госдуме, рассмотрение в Совете Федерации и получение подписи главы государства.