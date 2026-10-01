CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Контент Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ ИТ в госсекторе
|

Под атакой призывники в российскую армию. Мошенники воруют у них доступ к «Госуслугам»

Мошенники стали обзванивать российских призывников и выманивают SMS-коды от «Госуслуг». В киберполиции отметили, что проверить наличие повестки напрямую в отдельном приложении или разделе портала «Госуслуги» нельзя. Тексты повесток размещаются в специальном реестре повесток, доступ к которому открыт.

Новая схема обмана

Мошенники обзванивают призывников и выманивают у них код доступа в «Госуслугам», об этом сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

1 октября 2026 г. МВД опубликовало аудиозапись одного из звонков мошенников, которые используют новую схему - звонок якобы из военкомата.

Аферисты позвонили молодому человеку в возрасте 19 лет и представились сотрудником военного комиссариата. Они попросили уточнить некоторые данные и сообщили, что призывнику якобы необходимо заменить приписное свидетельство. Для этого, по словам мошенника, нужно явиться в военкомат. Для того чтобы записаться на прием в удобное время, злоумышленник попросил назвать код из SMS. По легенде аферистов, этот код является номером электронной повестки.

Код авторизации - это временный пароль, обычно состоящий из нескольких цифр, который отправляется на ваш телефон при попытке входа в аккаунт или совершении важной операции. Это часть системы двухфакторной аутентификации (2FA), которая значительно повышает уровень безопасности вашего аккаунта.

gosus750.jpg

CNews
Призыв в российскую армию стал поводом для мошенников выманивать коды «Госуслуг»

В киберполиции подчеркнули: проверить наличие повестки напрямую в отдельном приложении или специальном разделе портала «Госуслуги» нельзя. Тексты повесток размещаются в открытом реестре повесток.

«Сотрудники военкоматов не звонят гражданам с предложениями о необходимости записаться в электронную очередь по коду из SMS», - заявили в МВД.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Напомним, с 1 октября 2026 г. начинается осенний призыв на срочную военную службу. Именно в этот период мошенники активизируют подобные схемы, пытаясь воспользоваться беспокойством призывников и их родственников.

Полиция рекомендует не сообщать никакие коды из сообщений и при любых звонках, связанных с военкоматом, самостоятельно проверять информацию через официальные каналы, предупреждал CNews.

Электронные повестки и реестр

Одно из самых значимых нововведений с 2024 г. - полноценный запуск единого реестра воинского учета и электронных повесток. Сведения о повестках формируются в единой базе и дублируются в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Электронная повестка считается врученной через семь дней после размещения в реестре, даже если призывник не открывал уведомление. Дата явки не может быть назначена позднее чем через 30 дней после появления записи в реестре.

При этом отсутствие регистрации на портале «Госуслуги» или городских услуг города Москвы не влечет невозможности оповещения - повестка размещается в реестре независимо от регистрации.

Призыв круглый год

С 1 января 2026 г. в России изменился порядок проведения призыва на военную службу. Формально призывные мероприятия теперь не привязаны к весенней и осенней кампаниям, а проводятся с 1 января по 31 декабря.

Однако это не значит, что отправка призывников в части происходит ежемесячно - данный процесс по-прежнему разделен на два этапа: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. То есть весенний и осенний призывы в этом плане сохраняются. Круглогодичными стали так называемые подготовительные мероприятия - медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор.

Напомним, что если ранее призыву на военную службу подлежали мужчины возрастом от 18 до 27 лет, то с 2024 г. верхняя возрастная планка поднята до 30 лет, нижняя при этом не изменилась.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Данилов, РБС: Уже сегодня ИТ-решения позволяют бизнесу подключать цифровой рубль за один день

Россияне массово отказываются от браузеров Chrome, Opera и Safari

SberDevices перевели транспортные закупки на электронные торги и сэкономили около 90 млн рублей

По VPN в России нанесен удар. Власти придумали, как вычислять владельцев и блокировать им услуги хостинга

Какие модели ИИ получат статус суверенных в России

«Яндекс» меняет подход к мотивации сотрудников

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще