В России массово исчезают операторы связи – за год закрылся каждый пятый

Количество операторов связи в России всего за год сократилось на 17%. Основная причина – новые более жесткие требования. Сейчас операторов осталось около 7000, но это временно – их будет становиться все меньше, в том числе и из-за нынешних экономических реалий в стране. Выбора россиян при смене провайдера сотовой связи или интернета станет заметно меньше.

Было пять, стало четыре

За минувший год, с июля 2025 г. по июль 2026 г. в России закрылся почти каждый пятый оператор связи. Как пишет «Коммерсант», со ссылкой на Роскомнадзор, за этот период их стало меньше на 17% в масштабах всей страны. В общей сложности после столь массового ухода компаний с телеком-рынка в России осталось примерно 7000 операторов связи – федеральных и региональных.

Аналогичным образом сократилось и число лицензий, которыми располагают отечественные телеком-компании. За тот же период их стало меньше на те же 17% – отныне их насчитывается в пределах 21 тыс. на всю страну, то есть в среднем по три лицензии на оператора.

Что говорит государство

Роскомнадзор озвучил изданию свое видение причин происходящего. По мнению экспертов госведомства, причина того, что всего за год в стране прекратилось действие почти каждой пятой лицензии, в том, что компании не оказывали по ним никаких услуг.

mfuente / Pixabay Игроков на российском телеком-рынке стало существенно меньше

«Количество активных лицензий ежегодно сокращается, так как с рынка уходят так называемые бумажные сети», – заявили «Коммерсанту» Роскомнадзоре.

Под «бумажными сетями» в данном случае подразумевается существование сети связи, оформленной лишь на бумаге. У оператора есть необходимые лицензии, разрешение на использование частот и пр., но все это он в своей работе не использует. Он не развивает свою инфраструктуру и не оказывает абонентам услуги связи.

Может, дело в другом

В начале сентября 2026 г. CNews писал, что всего за год количество телеком-компаний в России сократилось на 6%. Рынок очень быстро консолидируется – маленькие компании закрываются или становятся частью более крупных.

И дело тут не в том, что они не пользуются своими лицензиями. CNews писал, что одна из ключевых причин исчезновения операторов связи в России – это ужесточение требований со стороны регулирующих органов и 100-кратный рост госпошлины за лицензию. За последние семь лет число таких компаний сократилось более чем на 30%.

Также в августе 2026 г. CNews сообщал, что потерявшие лицензию российские операторы останутся еще без своей инфраструктуры. Ее автоматически и без спроса передадут более крупным провайдерам – федеральным, притом вместе с абонентами.

Власти объяснили это заботой о надежности оказания услуг связи россиянам. К слову, лишиться лицензии провайдеры могут даже за ускорение сайтов, которые официально не заблокированы в России.

Мнение со стороны

Опрошенные изданием эксперты внесли ясность по поводу «бумажных сетей». Как рассказал исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков, после получения лицензии на оказание услуг связи у оператора есть ровно два года, чтобы начать оказывать абонентам такие услуги.

«Если услуги связи спустя два года не начали оказываться, то лицензия действительно подлежит отзыву», – сказал Дубовиков. По его словам, если раньше на «бумажные сети» смотрели сквозь пальцы, то теперь не так, потому что «у Роскомнадзора совместно с ФСБ идет активная кампания по анализу эффективности работы операторов связи. «В том числе через ликвидацию "бумажных операторов". Ведь часто лицензии оформлялись не для запуска сетей, а для перепродажи. А с 2024 г. стоимость лицензий повысилась более чем в 100 раз и они стали дефицитным ресурсом», – сказал Дубовиков «Коммерсанту».

Старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова видит иные причины происходящего. «Ситуация обусловлена сочетанием регуляторных и экономических причин. С одной стороны, ведомство последовательно отзывало разрешения, по которым не велась реальная деятельность. С другой – ужесточение требований (рост госпошлин до 1 млн руб., новые нормы по хранению данных, кибербезопасности) повысило порог входа и операционные издержки, что сделало работу небольших региональных провайдеров нерентабельной».

Даже некорректно сданный отчет может оставить оператора без лицензии, утверждает Дубовиков. «По бумагам он услуги не оказывает – и Роскомнадзор отзывает лицензию. Такие ситуации могут действительно влиять на непрерывность услуг».