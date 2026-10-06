«Почта России» будет брать деньги за электронную переписку властей с населением

Минцифры подготовило положение о создании «Почтой России» единой платной системы обмена электронными сообщениями между государством и гражданами, которая должна начать работать осенью 2027 г. Единственная предусмотренная альтернатива — бумажные письма.



Положение об электронной почтовой системе

Минцифры разработало положение об электронной почтовой системе для обмена через «Госуслуги» «юридически значимыми» сообщениями, пишет «Интерфакс».

Оператором системы станет АО «Почта России». Отправка сообщений будет платной для пользователей, в числе которых перечислены органы государственной власти всех уровней, суды, правоохранительные органы, госкомпании и организации с государственным участием, граждане и юридические лица.

«Электронная почтовая система позволит создать единый канал для всех юридически значимых сообщений с фиксацией доставки, интеграцией с Госуслугами” и возможностью отправлять и получать юридически значимые сообщения универсальным способом», — прокомментировали в Минцифры. Сейчас, по словам представителей министерства, способы доставки разрозненны (личный кабинет на «Госуслугах», e-mail, специализированные сервисы), и «отследить факт доставки и прочтения сообщения не всегда просто».

«Почта России» «Почта России» теперь будет доставлять и электронные письма за деньги

Утверждающее документ постановление Правительства должно вступить в силу с 1 марта 2027 г., а статьи, касающиеся почтовой системы, — с 1 сентября 2027 г. Создается электронная почтовая система в соответствии с принятым летом 2026 г. законом, вносящем изменения в федеральный закон «О почтовой связи» и отдельные законодательные акты.

Какие сообщения будут платными

Положение определило платные категории сообщений. Это сообщения, отправка которых предусмотрена требованиями законодательства, муниципальными правовыми актами и нормативными актами Центробанка (ЦБ России) в рамках исполнения функций органов власти всех уровней и ЦБ.

Сюда же отнесены сообщения, направляемые в рамках исполнения функций и полномочий юридических лиц, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, государственных компаний и корпораций, иных юрлиц, госдоля участия в уставном капитале которых составляет более 50%.

Плата будет взиматься за отправку сообщений, связанных с осуществлением конституционного, гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства и сообщения, содержащие информацию о сделках или связанную с заключением сделок информацию, «имеющую правовое значение».

В списке указаны также сообщения, направляемые в рамках реализации прав и обязанностей граждан России, иностранцев, лиц без гражданства, объединений граждан.

Отказаться от получения электронных сообщений через новую систему можно, но тогда они будут направляться в бумажном виде.

Закон о спасении «Почты России»

Принятыми летом 2026 г. поправками в закон «О почтовой связи» предусмотрено несколько мер, которые позволят АО «Почта России» улучшить свое финансовое положение. Кроме создания электронной почтовой системы, это монополизация «Почтой» доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах, отказ от взимания с нее банковских комиссий при оплате ЖКХ и др.

Необходимость принятия мер поддержки вызвана тем, что с 2019 г. оборот трансграничной торговли через почтовые отделения упал в два раза, а число пунктов выдачи заказов маркетплейсов выросло в 10 раз, пояснил тогда на слушаниях в Комитете Госдумы по информационной политике, ИТ и связи министр цифрового развития Максут Шадаев.

По итогам 2025 г. прибыль «Почты России» до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации составила 3,8 млрд руб., что на 27% ниже показателя 2024 г. Чистый убыток вырос на 37 % и достиг 23,7 млрд руб. При этом компания впервые раскрыла показатель чистого долга, который увеличился на 29% по сравнению с предыдущим годом и составил 107,8 млрд руб. Рентабельность продаж по прибыли до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации снизилась на 0,5 процентных пункта и составила 1,8%.