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Впервые показан мини-терминал российского «убийцы» Starlink

В России впервые показали мини-терминал аналога Starlink для низкоорбитальной спутниковой связи, максимальная производительность и скорость передачи данных до 700 МБ/с. «Бюро 1440» расширяет линейку наземных терминалов, предлагая решения для стационарного, мобильного и носимого использования, а также специализированные устройства для железнодорожного транспорта.

Линейка абонентских терминалов

В России разработчики «убийцы» Starlink впервые показали мини-терминал для низкоорбитальной спутниковой связи, об этом CNews сообщили представители «Бюро 1440».

В октябре 2026 г. российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») впервые представила расширенную линейку абонентских терминалов собственной разработки. В экспозиции - премьера серийного устройства, концепта компактного абонентского терминала, а также терминал спутниковой связи для железнодорожного транспорта. Все они обеспечат пользователям доступ к сервису спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки «Бюро 1440».

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Telegram - «Бюро 1440»
Модель «1440.Ультра»

Starlink - глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском (Elon Musk). Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам, как информировал CNews.

Модель «1440.Ультра»

Серийная модель «1440.Ультра» обеспечивает максимальную производительность и скорость передачи данных до 700 МБ/с. Терминал может работать как стационарно - в промышленности, на удаленных территориях, инфраструктурных объектах и строительных площадках, - так и в движении.

Серийная версия сохранила габариты предсерийного образца (600х600 миллиметров), при этом масса устройства снизилась на 30%. Терминал рассчитан на работу в широком диапазоне температур и имеет степень защиты IP67 (обеспечивает полную пыленепроницаемость и устойчивость к кратковременному погружению в воду на глубину до 1 м. в течение 30 минут).

Концепт «1440.Мини»

Представители «Бюро 1440» впервые показали также концепт компактного абонентского терминала - «1440.Мини», который находится в разработке. Его ключевые особенности - малые габариты (300х300 миллиметров) и небольшой вес. При этом устройство будет способно обеспечивать передачу данных на скорости порядка 100 МБ/с.

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Telegram - «Бюро 1440»
Концепт «1440.Мини»

Терминал разрабатывается как переносное средство связи для спасательных бригад, экипажей экстренных служб, геологических экспедиций и других сценариев носимого использования. О сроках начала производства компания «Бюро 1440» объявит CNews позднее.

Железнодорожный терминал «1440.Земля»

Отраслевая часть линейки - железнодорожный терминал «1440.Земля». В октябре 2026 г. используется для проведения программы тестов на составе «Российских железных дорог» (РЖД). Устройство создается в соответствии с отраслевыми стандартами и рассчитано на стабильную работу сервиса передачи данных при скорости движения до 400 км/ч.

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Пресс-служба «Бюро 1440»
Российские разработчики «убийцы» Starlink впервые показали мини-терминал для низкоорбитальной спутниковой связи для спасательных бригад и экстренных служб

Терминал разработан с учетом требований для всех типов вагонов. Это позволит пассажирам поездов дальнего следования, «Ласточек» и «Сапсанов» пользоваться онлайн-сервисами на всем маршруте поездки в любой части страны.

Комментарий компании

«6 октября 2026 г. параллельно с развертыванием спутниковой группировки мы развиваем наземный сегмент и формируем линейку абонентских терминалов для оптимального решения задач клиентов. Масса и габариты, степень защиты от влаги и внешних факторов, комплектация - вариации этих параметров позволят реализовать максимально широкий спектр сценариев для бизнеса и для жизни», - отметил CNews заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов.

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Антон Денисенко

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