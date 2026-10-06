Винчестер преткновения. Seagate и Toshiba начали охоту за последним независимым производителем головок для HDD

Seagate и Toshiba хотят купить TDK – последнего в мире независимого производителя магнитных головок для жестких дисков. Компании годами конкурируют между собой на мировом рынке HDD. Магнитные головки – неотъемлемая часть любого современного жесткого диска.

Охота началась

Американская компания Seagate и японская Toshiba схлестнулись в борьбе за бизнес японской фирмы TDK по производству магнитных считывающих головок для жестких дисков, пишет Bloomberg. Это один из наиважнейших компонентов современных HDD – без таких головок невозможно ни извлечь информацию из памяти накопителя, ни записать новые файлы.

Seagate и Toshiba – это двое из трех оставшихся игроков на глобальном рынке жестких дисков, третий – это американская Western Digital. Все остальные производители HDD давно или закрылись, или приобретены кем-то из этой троицы, как в 2011 г. произошло с HGST. Компания целиком перешла в собственность Western Digital в обмен на $4,3 млрд.

Примерно то же в настоящее время происходит и с производителями головок для жестких дисков. Почти все они уже кому-то принадлежат, но только не TDK. Bloomberg подчеркивает – это единственный в мире производитель таких компонентов, до нынешнего времени сохранивший свою независимость. Она поставляет свою продукцию всем трем производителям HDD.

FreePik Без магнитных головок жесткие диски бесполезны

Отметим, что Western Digital пока не участвует в битве за TDK.

У всех свои цели

Покупать всю TDK не намерены ни Toshiba, ни Seagate. Этим компаниям нужен лишь ее бизнес по производству считывающих головок.

У Toshiba, к примеру, есть план по удвоению мощностей своего производства HDD к 2027 финансовому году, и она его придерживается. Она стремится удовлетворить растущий спрос на жесткие диски со стороны центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект, компания, возможно, предпринимает еще одну попытку укрепить свою цепочку поставок. Зачем наработки TDK потребовались Seagate, агентство не уточняет.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные о ситуации источники, Toshiba начала переговоры с TDK весной 2026 г. Летом 2026 г. в игру вступила Seagate и сходу обошла Toshiba, предложив TDK больше денег. Конкретные суммы агентство не раскрывает, но известно, что в итоге покупка может обойтись тому, кто в итоге победит, в несколько миллиардов долларов.

Без государства не обойдется

Столь крупная сделка с высокой долей вероятности привлечет пристальное внимание антимонопольных органов, говорится в отчете Bloomberg. Связано с это с тем, что регулирующие органы все чаще рассматривают мощности хранилищ данных в центрах обработки данных как стратегически важные для экономической безопасности.

Это делает TDK особенно стратегически важным приобретением как для Seagate, так и для Toshiba. Bloomberg отмечает, что победитель тендера может получить большую ценовую власть и более жесткий контроль над важнейшим звеном в цепочке поставок жестких дисков, потенциально ограничивая возможности конкурентов по наращиванию производства по мере роста спроса.

Кому TDK нужнее

Для Toshiba ставки в этой гонке особенно высоки. Как пишет Bloomberg, в то время как Seagate и Western Digital производят магнитные головки собственными силами и обращаются к TDK в основном при резком росте спроса, Toshiba полностью зависит от японского поставщика, поскольку собственного производства у нее пока нет. Доступ к технологиям TDK также имеет решающее значение для планов Toshiba по массовому производству высокоемких накопителей с технологией записи HAMR.

Это является ключевой частью стремления Toshiba сократить отставание от своих более крупных конкурентов, подчеркивает Bloomberg. Она действительно очень сильно отстала от них – по данным Forbes, во II квартале 2026 г. (1 апреля – 30 июня) она удерживала лишь 11-процентную долю мирового рынка HDD против 43% у Seagate и 46% у Western Digital

Зачем это самой TDK

К моменту выхода материала TDK никак не комментировала возможный переход ее бизнеса по выпуску магнитных головок сторонней компании. Сейчас она явно извлекает свою выгоду из бурного роста спроса на жесткие диски, связанного с искусственным интеллектом, но аналитики Bloomberg подчеркивают, что TDK все же рассматривает возможность отказа от производства считывающих головок. В агентстве называют этот бизнес нестабильным, с исторически низкой рентабельностью, поскольку он требует постоянных инвестиций для того, чтобы идти в ногу с достижениями в области технологий записи.

Продав этот бизнес TDK планирует перенаправить больше ресурсов на производство батарей, пассивных электронных компонентов и сенсоров, пишет Bloomberg. Избавление от бизнеса по выпуску магнитных головок для HDD может обеспечить ей значительные денежные вливания для ускорения этих инвестиций.