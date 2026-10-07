Под угрозой крупнейшая инвестиция Google в Европе. Финские власти остановили стройку двух ЦОДов

Google обязали временно приостановить работы на двух площадках для строительства ЦОДов в Финляндии, поскольку компания не провела необходимую оценку воздействия на окружающую среду. Это решение принято после того, как выяснилось, что компания Tuike Finland Oy, представляющая интересы Google, вырубила 500 гектаров леса. Финская ассоциация охраны природы заявила, что участки превратились в пустыню.

Остановка строительства

Финские власти приостановили строительные работы на двух площадках, где Google планирует возвести центры обработки данных (ЦОД), пишет The Guardian.

В октябре 2026 г. Google получил предписание временно приостановить строительство двух дата-центров в Финляндии. Причина - компания не завершила обязательную оценку воздействия на окружающую среду (EIA). Запланированные ЦОДы в муниципалитетах Мухос и Каяани являются частью масштабного проекта технологической компании Google, охватывающего несколько локаций на севере Финляндии и реализуемого на фоне огромного спроса на мощности для размещения ИТ-инфраструктуры.

Компания Tuike Finland Oy, представляющая интересы Google, вырубила 330 гектаров леса в Мухос, не завершив экологическую оценку. Ведь Tuike Finland Oy уже провела масштабные подготовительные работы: удаление деревьев, снятие верхнего слоя почвы и строительство подъездных дорог. В Каяани, по данным Финского управления по лицензированию и надзору (LVV), вырублено чуть менее 200 гектаров.

Unsplash - İsmail Enes Ayhan Крупнейшая единичная инвестиция Google в Европе под угрозой, финские власти приказали остановить стройку двух ЦОДов из-за массовой вырубки лесов

7 октября 2026 г. Представители Финского союза охраны природы заявили, что участки превратились в пустыню, и связали произошедшее с «перегретым» рынком новых дата-центров. Глава ассоциации Ханна Халмеэнпяя (Hannah Halmeenpyaya) сообщила The Guardian, что на участке в Мухос вырублено более 300 гектаров, включая территории, которые следовало сохранить.

Масштаб инвестиций Google

Планируемые ЦОДы - это часть объявленных в сентябре 2026 г. инвестиций в размере 13 млрд евро ($14,6 млрд) в Финляндию до 2029 г. Это крупнейшая единичная инвестиция американского технологического гиганта в Европе. Планы расширения включают муниципалитеты Каяани, Мухос и Ваала, а также Хамина, где Google уже управляет дата-центром.

В рамках сделки Google подписала соглашение о покупке до 50% электроэнергии финской АЭС «Ловииса» на 22 года. Это позволит продлить срок эксплуатации станции до 2050 г. - ранее ее планировали закрыть в 2030 г.

Требования регулятора

6 октября 2026 г. LVV направило компании Google уведомление с требованием «немедленно приостановить» - не позднее 23 октября - все «подготовительные меры, которые существенно изменяют окружающую среду» на двух строительных площадках. Работы должны быть остановлены до завершения экологической оценки. Google обязан до 14 октября предоставить письменные объяснения.

Глава экологического департамента LVV Томми Муйлу (Tommy Muilu) заявил: «По нашему мнению, данные меры изменят окружающую среду и вызовут последствия, выявление и оценка которых являются одними из ключевых целей процедуры EIA».

В случае несоблюдения требований LVV рассмотрит вопрос о принудительном исполнении и наложении штрафа.

Реакция Google

Представитель Google Сондре Ронандер (Sondre Ronander) в заявлении The Guardian признал, что Google не дотянула до собственных высоких стандартов.

«Мы изучим выводы LVV и последуем их рекомендациям. Мы действовали добросовестно в соответствии с Законом о лесном хозяйстве в Финляндии, провели обследования природы и приняли меры для защиты ценных территорий. Продолжая нашу долгосрочную работу в регионе, мы продвигаем планы по ландшафтному дизайну и биоразнообразию, которые включают посадку деревьев на 130 гектарах в Мухос», - отметил он.

Позиция экологов

Главный операционный директор Финского союза охраны природы Тапани Вейстола (Veistola Drums) назвал нарушения на двух площадках системной проблемой. Участок в Мухос, по его словам, уже не лес, а скорей песчаная зона. Одной из причин он считает огромный спрос на строительство дата-центров в Финляндии, который заставляет компании работать максимально быстро и перегружает небольшие муниципалитеты.

«Основная причина - перегретая рыночная ситуация, которая заставляет компании ускорять процессы. Также нехватка экспертизы в муниципалитетах», - добавил Вейстола.

Ханна Халмеэнпяя заявила Agence France-Presse на краю недавно вырубленного леса рядом с Мухосом: «По нашему мнению, работы на этой стройплощадке следует приостановить до выяснения вопроса о соответствии проекта закону». Она также считает, что были вырублены даже некоторые заповедные территории, и подала запрос о приостановке работ в природоохранное агентство.

Политическая реакция

Поскольку в октябре 2026 г. десятки энергоемких ЦОДов уже строятся, а многие другие запланированы такими компаниями, как Microsoft и TikTok, неопределенность вокруг цен на энергоносители, пропускной способности сети и воздействия на окружающую среду вызвала широкие общественные дебаты в Финляндии.

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) призвал Google пересмотреть свои планы.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (Petteri Orpo), чье правоцентристское правительство делает ставку на привлечение инвестиций в дата-центры, также вовлечен в ситуацию. Ведь финские власти борются с рекордно высокой безработицей и вялым экономическим ростом.

Оппозиционные партии Финляндии призвали ввести национальную систему разрешений для ЦОДов, чтобы предотвратить дефицит электроэнергии и резкий рост цен. Лидер партии «Центр» Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen) заявил Reuters, что Финляндия должна убедиться в достаточности мощностей для новых объектов. Социал-демократы также выразили обеспокоенность ростом энергопотребления.