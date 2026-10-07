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Российские лидеры оптимизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2026

На очередном CNews FORUM эксперты в области оптимизации бизнес-процессов обсудят, как реанимировать устаревшие системы и получить максимум прибыли из цифровой трансформации.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 12 ноября 2026 г. откроется в восемнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2026 примут более 1800 ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2026 можно уже сейчас.

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Светлана Берендеева, руководитель отдела внедрения стратегических изменений, Росгосстрах

Участие в CNews FORUM 2026 подтвердили: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев; вице-президент по информационным технологиям, ЕВРАЗ, Артем Натрусов; генеральный директор, член совета директоров, «Холдинг Аква и Натура Сиберика», Святослав Вильк; ИТ-директор, ГК «АгроТерра», Евгений Тюленев; вице-президент по ИТ, BIOCAD, Михаил Мартынов; директор по информационным технологиям, Национальный расчетный депозитарий, Кирилл Цверкун; директор по ИТ, «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Аэропорт «Пулково»), Андрей Нестеров; CIO, «Первая Экспедиционная Компания», Денис Гурко, технический директор; «Тануки», Илья Синилевич; директор по информационным технологиям, «Ресо-Лизинг», Денис Богданов; директор департамента информационных технологий, «Холдинг Аква», Юлия Яровикова; ИТ-директор, «Эколибри», Александр Грисенко; управляющий директор, «Ижевский завод тепловой техники», Станислав Ромащев; директор по изменениям и цифровой трансформации, ГК «АБЗ-1», Дмитрий Кондратьев; Вице-Президент - начальник Департамента управления данными, Газпромбанк, Алексей Бондаренко; директор направления операционного развития искусственного интеллекта, «РУСАЛ», Иван Казарин; консультант по Цифровизации/ИИ Кирилл Алифанов; руководитель отдела внедрения стратегических изменений, Росгосстрах, Светлана Берендеева; независимый эксперт по ИТ и цифровой трансформации Роман Мезенцев; руководитель Центра городских данных, «КБ Стрелка», Даниил Переяславцев; сооснователь, «ABPMP», Андрей Коптелов; CEO, HIPER Technology LTD, Мария Полянская; руководитель научного отдела, Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения г. Москвы, Рустам Ерижоков; директор, «Ассоциация больших данных», Илья Кананыкин; директор департамента по ИТ-стратегии и бизнес-приложениям, «ГК Норникель», Алексей Манихин.

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Руслан Талипов, руководитель отдела по автоматизации процессов, Борисхов Холдинг

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

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Константин Нерадовский, руководитель направления инновационных технологий, Национальный расчётный депозитарий

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Оптимизация бизнес-процессов», «Цифровая трансформация» и «Искусственный интеллект и большие данные».

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На секции «Оптимизация бизнес-процессов» выступят: руководитель отдела внедрения стратегических изменений, «Росгосстрах», Светлана Берендеева; сооснователь, ABPMP, Андрей Коптелов; CEO, HIPER Technology LTD, Марина Полянская; руководитель направления инновационных технологий, «Национальный расчётный депозитарий», Константин Нерадовский; «Ресо-Лизинг», представитель компании; главный системный аналитик Операционного Блока, «АльфаСтрахование», Денис Березюк; руководитель направления развития ЭДО, «Росводоканал», Виталий Слободин; руководитель отдела по автоматизации процессов, «Борисхов Холдинг», Руслан Талипов; руководитель центра процессного и проектного управления, Fix Price, Юлия Крылова; исполнительный директор, «НК КРОН», Егор Сорокин; исполнительный директор, финансовый маркетплейс, «Выберу.ру», Ярослав Баджурак; представитель компании «ЭФКО Цифровые Решения».

Секция «Оптимизация бизнес-процессов» посвящена стратегическому выбору процессов для автоматизации, запуску «гражданской роботизации» силами линейных сотрудников и реальному ROI таких проектов. Лидеры рынка обсудят, как реанимировать устаревшие системы и получить максимум прибыли из цифровой трансформации.

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Награду в номинации «Виртуализация рабочих мест: проект года» получили Сергей Васильев, старший управляющий директор Сбербанка, директор департамента современных цифровых пользовательских решений, и Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра» Награду в номинации «Виртуализация рабочих мест: проект года» получили Сергей Васильев, старший управляющий директор Сбербанка, директор департамента современных цифровых пользовательских решений, и Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра»
Директор по ИТ «Технониколь» Владислав Уткин Директор по ИТ «Технониколь» Владислав Уткин
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