Хакеры парализовали крупного инвестороа Intel, ARM и ChatGPT, полтысячи компаний и местные власти Японии

В цифровой сфере Японии нарастают проблемы вследствие кибератаки на предоставляющую облачные сервисы токийскую компанию IDC Frontier Inc. (принадлежит SoftBank). IDC Frontier сообщила 7 октября 2026 г., что атака программ-вымогателей вызвала сбой в работе ИТ-системы, затронувший 495 корпоративных клиентов и местные органы власти. 9 октября специалисты по кибербезопасности продолжают исследование масштабов ущерба, пытаются определить, произошла ли утечка личных данных.

Проблемы вследствие кибератаки

Кибератака на дата-центр парализовала логистику и сайты властей в Японии, пишет The Asahi Shimbun.

7 октября 2026 г. руководство компании IDC Frontier (принадлежит SoftBank) сообщили о ИТ-сбое в работе своей ИТ-инфраструктуры, вызванном кибератакой вирусов-вымогателей.

Программа‑вымогатель - это вредоносное программное обеспечение (ПО), которое шифрует файлы, блокирует устройства или похищает данные до тех пор, пока не будет выплачен выкуп. Оплата выкупа редко является правильным решением: расшифровка может не сработать, а украденные данные все равно могут быть слиты.

ИТ-инцидент затронул 495 корпоративных клиентов, а также органы местного самоуправления. 9 октября специалисты по кибербезопасности организации продолжают оценивать масштаб ущерба и выясняют, произошла ли утечка персональных данных.

Magnific - Drazen Zigic Кибератака на облачного провайдера крупного техноинвестора T-Mobile, Intel, ARM и OpenAI парализовала 495 компаний и местные власти Японии

SoftBank - это крупный японский международный конгломерат и инвестиционный холдинг, работающий в сфере высоких технологий, телекоммуникаций и искусственного интеллекта (ИИ), писал CNews. С 2025 г. акции SoftBank подорожали почти на 365%. Росту ее акций способствует ажиотаж вокруг ИИ - SoftBank инвестировала во многие проекты в этой сфере, в том числе в создавшую ChatGPT компанию OpenAI (совокупные инвестиции SoftBank достигли $64,6 млрд, SoftBank владеет 13% компании), и разработчика чипов ARM (SoftBank в 2026 г. остается контролирующим акционером после 2023 г. примерно 86-90%), а также Intel (SoftBank владеет 1,65-1,7% акий, это крупнейшая позиция SoftBank в публичных американских акциях и T-Mobile (SoftBank владеет 0,90-0,93% акий, раньше держал значительно больше).

Последствия для логистики

Кибератака привела к отключению логистической системы Nissui Logistics Corp. - дочерней структуры крупного производителя морепродуктов Nissui Corp., использующей дата-центр IDC Frontier.

8 октября 2026 г. в Nissui сообщили, что пострадали около 1,2 тыс. деловых партнеров, включая ритейлеров, ресторанные сети, оптовых торговцев и производителей продуктов питания. ИТ-сбой остановил входящие и исходящие логистические операции на 17 объектах по всей Японии. Компания также проверяет, не произошла ли утечка персональных или клиентских данных.

Влияние на органы власти

ИТ-инцидент затронул и префектуру Ибараки, которая передала управление своими веб-сайтами ИТ-поставщику услуг на аутсорсинг. Сайты правительства префектуры и полиции временно недоступны.

Кибератаки

По информации The Japan Times, в Японии зафиксирована волна кибератак на местные компании. Похищены персональные данные миллионов человек. Только за первую неделю октября 2026 г. кибератакам подверглись инвестиционная компания Daiwa Securities, исследовательская GMO Research, облачный сервис Rakuten Drive, медиагруппа Nikkei media и сеть питания Yakiniku King. Японские власти анализируют детали кибернападений и обещают представить результаты только в марте 2027 г.

Японские компании и местные органы власти сообщили о 600 случаях несанкционированного доступа к своим сетям с января по сентябрь 2026 г.

По данным Trend Micro Inc., которая начала публиковать статистику по текущему методу подсчета в 2024 г., количество ИТ-инцидентов за январь-сентябрь 2026 г. уже превысило 593 случая, зафиксированных за весь 2025 г. Текущие темпы позволяют достичь рекордных 644 случаев несанкционированного доступа, как в 2024 г.