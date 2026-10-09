Россияне остаются без популярных ноутбуков. Ассортимент Apple, HP и Dell сократился из-за новых правил сертификации

Параллельный импорт ноутбуков в Россию становится невыгодным. Ассортимент лэптопов Apple, HP и Dell в нашей стране начал уменьшаться, а цены расти. На это повлияли новые правила сертификации ввозимой электроники. Сокращение предложения популярных устройств, видимо, продолжится.



Ассортимент сокращается, цены растут

На российском рынке начал сокращаться ассортимент ноутбуков ушедших из страны брендов. Количество представленных в России моделей Dell, HP и Apple уже упало примерно на 10%. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Из-за нового порядка получения сертификатов соответствия ноутбуков и мелкой электроники, действующего с августа 2026 г., некоторые модели стали дефицитными.

Цены на ноутбуки выросли на 3%–4%, по данным ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

Ввозить становится невыгодно

По новым правилам каждый импортер должен самостоятельно получать документ соответствия на каждую ввозимую партию ноутбуков. Раньше можно было ввести в единую базу артикул из документов, оформленных производителем или крупным дистрибьютором.

.magnific.com/ru/author/pvproductions Вводить ноутбуки американских брендов в Россию становится невыгодно

Поставлять относительно небольшие партии стало невыгодно. Самостоятельная сертификация, особенно для малых дистрибьюторов, может сделать их продажи в России нерентабельными, полагает Муртазин. И эта тенденция, по его мнению продолжится.

«В ближайшие месяцы рынок будет адаптироваться к новым требованиям: переоформление сертификатов занимает два-три месяца, поэтому ассортимент отдельных моделей может быть ограничен до конца года», — считает директор направления «Компьютерная техника» VVP Group Андрей Петренко.

Дополнительными факторами Петренко назвал обязательную маркировку электроники и технологический сбор, который вводится с 1 декабря 2026 г. и уже на первом этапе коснется ноутбуков.

Надо также отметить, что HP с 27 мая 2026 г. вошел в перечень брендов, товары которых исключены из списка разрешенных к ввозу по параллельному импорту.

Самые популярные ноутбуки в России

Ноутбуки Apple и HP входят в число наиболее популярных в России. По итогам II квартала 2026 г. (1 апреля – 30 июня) ноутбуки Apple заняли четверть отечественного рынка мобильных ПК, как писал CNews в июле 2026 г. В статистике «Авито» учитывались как новые, так и подержанные устройства.

Apple намного опередила крупнейших игроков глобального рынка ноутбуков — она оставила далеко позади и китайскую Lenovo, которая годами отгружает больше всех ноутбуков во всем мире, и тайваньскую Acer. Доля Acer, в России составила лишь 15%. Lenovo замыкает топ-3 со своими 12%. Следом идет HP с 9%.

В «Авито» отметили, что за отчетный период продажи ноутбуков в России выросли, хотя и не очень сильно. Рост составил лишь 3% год к году. Активнее всего росли продажи ноутбуков Honor, бывшего дочернего бренда Huawei — за год они увеличились на 24%. Впрочем, этого Honor все равно не хватило, чтобы попасть хотя бы в топ-7.