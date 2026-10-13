ИИ Claude уничтожил 116 ГБ проектов программиста, который попросил почистить временные файлы
Пользователь Windows 11 сообщил на GitHub, что Claude Code во время анализа соревнования по машинному обучению запустил вспомогательного агента, который из-за ошибки в команде начал удалять личные файлы и ИТ-проекты вместо временных. Удаление длилось 50 минут. Восстановить большинство файлов (116 ГБ) не удалось - корзина оказалась пустой, сохранилась лишь часть проектов на GitHub.
Ошибка или диверсия
В октябре 2026 г. пользователь Windows 11 сообщил на GitHub, что инструмент Claude Code самостоятельно удалил с диска 116 ГБ личных файлов и рабочих проектов.
ИТ-инцидент произошел после того, как пользователь поручил Claude Code проанализировать соревнование по машинному обучению (ML). В процессе работы система запустила вспомогательных агентов c технологией искусственного интеллекта (ИИ). Один из них принял решение очистить временные файлы, оставшиеся после анализа.
Из-за ошибки в сформированной команде вместо временных файлов ИИ начал удалять личные данные пользователя. Процесс продолжался около 50 минут, после чего ИТ-система сообщила об успешном выполнении задачи.
Claude Code - ИТ-инструмент для написания программного кода с помощью ИИ, разработанный компанией Anthropic и расширяющий возможности созданной ими большой языковой модели Claude. Изначально выпущен как приложение, запускаемое из интерфейса командной строки. В 2026 г. доступен также через расширения для Visual Studio Code и JetBrains, настольное и веб-приложения.
Попытки контроля и проверка
Изначально программист попытался остановить операцию с ИИ-агентом и получил ответ о том, что «задача успешно остановлена». Однако в реальности удаление файлов на операционной системе (ОС) Windows 11 продолжалось.
Claude Code проверил наличие основных пользовательских папок (Документы, Загрузки и другие). Убедившись, что они присутствуют, система сделала вывод об отсутствии повреждений. Фактически содержимое этих папок уже было удалено.
Последствия
Полностью восстановить удаленные данные не удалось. Часть ИТ-проектов сохранилась в репозиториях GitHub, однако большинство файлов было утрачено безвозвратно.
После завершения работы Claude Code, корзина на рабочем столе оказалась пустой, хотя изначально была команда ее не трогать.
Доступ закрыт
Американская ИТ-компания Anthropic запретила россиянам пользоваться своей нейросетью Claude. Как информировал CNews компания-разработчик заблокировала несколько сотен аккаунтов своих пользователей из России. Никаких предупреждений они не получали.
Функционально Claude мало чем отличается от других подобных нейронных сетей, например, ChatGPT или Google Gemini. С ее помощью можно анализировать текстовые документы на различных языках мира, создавать изображения, генерировать и отлаживать код на современных языках программирования, проводить глубокое исследование информации.
Вполне может оказаться, что блокировка российских пользователей - не ошибка модератора или алгоритма, а продуманная стратегия непосредственно компании Anthropic. На это указывает тот факт, что владельцы заблокированных профилей стали получать возврат денег за подписку на Claude.
Также в пользу этого говорит и то, что на территории России Claude недоступна. Россияне пользовались ею при помощи VPN-сервисов. При этом запрет в октябре 2026 г. идет со стороны Anthropic, а не российских властей.
Нельзя исключать, что блокировка может быть связана и с использованием ИИ-ассистента OpenClaw, который способен выполнять различные действия от лица пользователя.
Как сообщил Telegram-каналу Baza эксперт по внедрению ИИ-технологий Роман Адаменко, регулярная смена региона, равно как и нестабильное соединение с интернетом Anthropic может расценивать как нарушение правил использования своей ИИ-модели.