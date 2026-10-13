Мошенники притворяются сервисами «Яндекса» на фоне его сбоев

«Яндекс» опубликовала рекомендации по восстановлению онлайн-сервисов после сбоев и предупредила пользователей о возможных мошеннических схемах под видом восстановления аккаунтов и компенсаций за простой. В октябре 2026 г. мошенники могут пользоваться сбоями после атак дронов на дата-центры компании.

Предупреждение о рисках мошенничества

«Яндекс» предупредила о мошеннических схемах на фоне сбоев онлайн-сервисов, пишет «Коммерсант».

13 октября 2026 г. команда сервиса Yandex Cloud («Яндекс Облако») предостерегла клиентов и пользователей о возможных мошеннических атаках на фоне недавних сбоев в работе сервисов «Яндекса», о чем писал CNews. В связи с инцидентами на дата-центрах компании злоумышленники активизировали рассылку фишинговых писем с целью получения доступа к учетным записям и платежным данным пользователей облачных услуг.

В «Яндекс» описали распространенные предлоги и сценарии мошеннических обращений: «данные повреждены - войдите для восстановления»; «аккаунт заблокирован из-за сбоя»; «компенсация за простой - укажите реквизиты»; «срочная миграция - откройте вложение»; предложения компенсаций за недоступность сервисов с запросом банковских реквизитов; просьбы срочно перенести данные путем открытия вложенных файлов.

Magnific - Magnific «Яндекс» предупредила о возможном фишинге на фоне сбоев в работе онлайн-сервисов

Yandex Cloud - это облачная платформа компании «Яндекс», которая позволяет компаниям и разработчикам арендовать вычислительные мощности, хранить данные, запускать сайты и приложения, а также использовать ИТ-инструменты искусственного интеллекта (ИИ) через интернет.

Рекомендации по безопасности

В Yandex Cloud советуют проверять домен отправителя (@yandex.cloud), обращать внимание на чрезмерную «срочность» писем и с осторожностью относиться к вложениям в рабочей почте. Следует избегать перехода по ссылкам и открытия подозрительных файлов.

Сотрудники «Яндекс» никогда не запрашивают по электронной почте пароли, коды двухфакторной аутентификации, аpplication рrogramming interface (API)-ключи, данные банковских карт или удаленный доступ к устройствам.

Текущий статус платформы

13 октября 2026 г. в 14:00 по Москве Yandex Cloud функционирует в ограниченном режиме. Техническая поддержка фиксирует повышенный объем обращений, поэтому время ответа может быть увеличено.

«Яндекс Пэй» ночью 13 октября 2026 г. сообщил о частичном восстановлении работы после атак на дата-центы, как писал CNews. В полном объеме заработала оплата пластиковыми картами и платежными стикерами, но в целом онлайн-сервис еще нестабилен, некоторые функции недоступны, возможны ошибки при отдельных операциях.

Отмена оплаты

«Яндекс» в октябре 2026 г. не будет взимать плату за сервисы Yandex Cloud и «Яндекс 360». В компании уточнили, что это касается всех клиентов, а не только тех, кто столкнулся с перебоями в работе сервисов.

В Yandex Cloud будут бесплатными сервисы во всех российских зонах доступности. В «Яндекс 360» не будут списывать деньги за инструменты виртуального офиса как у корпоративных клиентов, так и у обычных пользователей.

Долгое восстановление ИТ-инфраструктуры

К 13 октября 2026 г. «Яндекс» не раскрывал информацию о масштабах повреждений своей ИТ-инфраструктуры в результате ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В то же время компания переписала свое пользовательское соглашение, добавив в него пункт о форс-мажорных обстоятельствах, в котором снял с себя ответственность перед клиентами за последствия ударов беспилотников по центрам обработки данных (ЦОД) компании «Яндекс».

На восстановление своей ИТ-инфраструктуры «Яндексу» могут потребоваться месяцы, предупреждал CNews. По словам неназванного собеседника «Коммерсанта» на российском ИТ-рынке, сроки поставки необходимого оборудования составляют вплоть до полугода.

Участники отечественного ИТ-рынка полагают, что для восполнения потерь «Яндексу» придется задействовать сразу несколько каналов поставок «железа». Некоторые из них будут иностранными, что спровоцирует краткосрочный рост цен на оборудование.

Например, представители российского производителя электроники Fplus назвали «утопией» планы по заказу большой партии «железа» и ожиданию его поставок до конца 2026 г. По их словам, если пострадала ИТ-инфраструктура ЦОДов «Яндекса», то восполнить потери «будет сложно».

«Не исключаем, что провайдеры сейчас начнут увеличивать свои вычислительные мощности, что в IV квартале 2026 г. неминуемо приведет к росту цен из-за дефицита предложений», - заявили в Fplus.