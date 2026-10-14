Из России уходит последняя зарубежная компания, занятая информационной безопасностью

Check Point, крупная израильская ИБ-компания, которая продолжала вести бизнес в России, может покинуть наш рынок. Она получила сертификаты ФСТЭК через RusPoint, но продлевать их в следующем году не собирается.



Последняя из иностранных

Израильская международная ИБ-компания Check Point может покинуть российский рынок, пишет ТАСС, ссылаясь на информацию своих источников.

Check Point не собирается продлевать полученный для работы на российском рынке через связанную с ней компанию RusPoint сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), действие которого заканчивается в 2027 г.

Check Point осталась единственной иностранной ИБ-компанией на рынке в России, сказали собеседники агентства.

Как Check Point работает в России

Израильская компания работает в России через юрлицо RusPoint (ООО «Русплатформа»), что позволяет ей сертифицировать ПАК. У собственного российского юрлица Check Point — ООО «Чек Пойнт (Раша)» — лицензий от ФСТЭК нет.

GigaChat После возможного ухода израильской Check Point в России не останется иностранных ИБ-компаний

В реестрах ФСТЭК, по данным агентства, на «Русплатформу» зарегистрировано две лицензии. Обе выданы бессрочно на деятельность по защите конфиденциальной информации, на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации.

Сертификат ФСТЭК межсетевого экрана «Русплатформа R81.20» действует до конца августа 2030 г., но на новые версии нужны новые сертификаты, рассказал один из источников ТАСС. Он отметил, что нужный для работы сертификат кончается у RusPoint в 2027 г.

У RusPoint «дела плохо идут», пояснил другой собеседник ТАСС. Его сертификаты соответствия слабые, утверждает он, «из-за их непостоянства» их продукты почти никто не покупает. Были случаи, как он утверждает, когда сама компания «начинала отказывать госсектору и промышленности в поддержке и продажах».

С этим не согласен директор по развитию RusPoint Олег Седов. «Продукция и компетенции компании востребованы на российском рынке ИБ, а потому предпосылки для замораживания развития или сворачивания деятельности не имеют под собой никаких оснований», — сказал он агентству, отказавшись комментировать планы Check Point.

RusPoint в 2025 г. получила выручку в размере 63,4 млн руб. В 2024-2025 гг. у компании был чистый убыток, который увеличился с 1,67 млн до 1,945 млн руб.

Выручка ООО «Чек Пойнт (Раша)» в 2025 г. составила 394,5 млн руб., увеличившись на 2,5%. 2024 г. закончился с прибылью в 9,2 млн руб., а 2025 г. — с чистым убытком в 242 тыс. руб.

Крупная международная ИБ-компания

Центр стратегических разработок в июне 2026 г. включил Check Point в общий рейтинг 2025 г. игроков на рынке кибербезопасности в России, где она заняла восьмое место из десяти возможных и стала единственной иностранной компанией.

Check Point, как указано на ее сайте, имеет 100 тыс. корпоративных клиентов и миллионы пользователей по всему миру, в штате — 7 тыс. сотрудников, предоставляет ИБ-решения компаниям и правительствам. В ее портфель входят Check Point Workspace Security для защиты персонала, Check Point Cloud Security для защиты облака и Check Point Network Security для защиты сети. Она также известна межсетевыми экранами нового поколения (NGFW).

В ноябре 2020 г. «Коммерсант» писал, что Check Point стала в России первым иностранным вендором, который прошел сертификацию ФСТЭК по уровням доверия и получила возможность поставлять свои решения для защиты критически важных государственных систем.