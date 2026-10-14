«Ростелеком» предложил строить в России «ЦОДы судного дня»

Крупным провайдерам цифровых услуг необходимы резервные центры обработки данных, которые позволят быстро восстановить работу сервисов в случае сбоев, об этом заявил заместитель президента - председателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков. По словам Ермакова, такой объект можно назвать «ЦОДом судного дня» и он должен хранить резервные копии данных и обеспечивать восстановление сервисов при возникновении серьезных проблем. Заявление прозвучало после воздушных атак ВСУ на дата-центры «Яндекса» и Сбербанка.

Предложение на строительству

В «Ростелекоме» заявили о необходимости создать «центры обработки данных (ЦОД) судного дня», пишет РБК.

Крупным провайдерам цифровых услуг требуются резервные ЦОДов, способные обеспечить оперативное восстановление сервисов при сбоях, об этом 14 октября 2026 г. заявил заместитель президента - председателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков.

По словам Ермакова, такой объект можно обозначить как «ЦОД судного дня». Он должен хранить резервные копии данных и гарантировать восстановление ИТ-сервисов при возникновении серьезных проблем. Ранее потребность в подобных площадках было сложно представить, однако в октябре 2026 г. они становятся востребованными.

«Судный день» - это отсылка к понятию в авраамических религиях, который соотносится с «концом света».

К нашему времени устоялся термин «самолет Судного дня» - это неофициальное обозначение военных самолетов для управления войсками и государством в случае ядерной войны или другой катастрофы, когда наземные командные центры могут быть уничтожены. Термин возник во время холодной войны, когда угроза ядерного конфликта была особенно реальной. Такие самолеты оборудованы системами, устойчивыми к электромагнитным импульсам (ЭМИ) и радиации, что позволяет им функционировать в экстремальных условиях.

Изменение подходов к защите инфраструктуры

Требования к обеспечению устойчивости цифровой инфраструктуры трансформируются под влиянием новых угроз, писал CNews. Сценарии, еще недавно казавшиеся маловероятными на российском рынке, переходят в разряд реальных. В связи с этим компании вынуждены быстрее реагировать на возможные инциденты и пересматривать модели обеспечения бесперебойности сервисов.

Photogenica - hodim «Ростелеком» предложил строить «ЦОДы судного дня» после атак на дата-центры «Яндекса» и Сбербанка

Дополнительную уязвимость создает высокая концентрация инфраструктуры. Ранее крупные организации размещали ключевые сервисы в нескольких дата-центрах, что позволяло эффективнее управлять ресурсами и снижать затраты. Однако при серьезных инцидентах такая модель способна привести к масштабным перебоям в работе цифровых платформ.

Примеры и выводы

В качестве иллюстрации Ермаков привел проблемы, связанные с атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) управляемые Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также ситуацию с онлайн-сервисами «Яндекса». Подобные события демонстрируют, что ИТ-инфраструктура, построенная с акцентом на экономическую эффективность и централизацию, в новых условиях может оказаться уязвимой.

Резервные площадки с копиями данных, по его оценке, позволят провайдерам быстрее восстанавливать работу ИТ-сервисов после серьезных сбоев.

Атаки БПЛА

В октябре 2026 г. дроны атаковали три дата-центра «Яндекса», а также ЦОД Сбербанка, информировал CNews. Эксперты анализировали влияние подобных инцидентов на функционирование различных сервисов Рунета и возможные сбои в системах умного дома.

«Мы подтверждаем факт атаки на дата-центр 14 октября. При этом все системы и все сервисы Сбербанка работают штатно», - сообщил первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанка» Александр Ведяхин.

Дата-центр Сбербанка в Балаково находится в процессе строительства. Меморандум о его строительстве был подписан 8 декабря 2020 г. правительством Саратовской области, Сбербанком и «Россетями». Его стоимость оценивалась в 30 млрд руб. Стройка началась в 2021 г. и должна завершиться в 2027 г. Пока неизвестно, как сильно удары БПЛА повлияют на итоговые сроки завершения строительства.

Это была первая атака БПЛА на дата-центры российских банков. До этого с середины лета 2026 г. они били по складам Wildberries, затем переключились на логистическую инфраструктуру Ozon, а в начале октября 2026 г. принялись крушить центры обработки данных «Яндекса», писал CNews. Менее чем за неделю было повреждено три из пяти дата-центра российского интернет-гиганта.