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В подвале цеха УАЗ нашли тайную майнинг-ферму. Она обошлась заводу в миллион

В подвале производственного корпуса дочернего предприятия УАЗ обнаружена нелегальная майнинговая ферма. ИТ-оборудование нашли сотрудники службы безопасности завода, факт подтвердил представитель производителя. По предварительным данным, ущерб от незаконного потребления электроэнергии превысил 1 млн руб. Сама же аппаратура была спрятана в подвале с скрытыми лазами.

Незаконный майнинг

УАЗ получил миллионный ущерб из-за майнинговой фермы в подвале, об этом пишет «Улпресса».

14 октября 2026 г. в Ульяновске подпольную ферму по добыче криптовалюты обнаружили в одном из производственных корпусов дочернего предприятия «УАЗ Автокомпонент» на Московском шоссе.

Майнинг криптовалют - это процесс проверки и записи транзакций в блокчейн при помощи вычислительных мощностей, за что участники получают вознаграждение в цифровой валюте. Майнинг обеспечивает работу блокчейна и защищает сеть от мошенничества через распределенные вычисления.

Подпольное ИТ-оборудование размещалось в одном из производственных корпусов. Факт выявления нелегальной аппаратуры официально подтвердил руководитель департамента информации и общественных связей ООО «УАЗ» Константин Сазонов.

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УАЗ-469

УАЗ - это российское предприятие по производству полноприводных внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов, основанное в июле 1941 г. В 2026 г. основная продукция ульяновского завода - это «УАЗ Хантер» и «УАЗ Патриот» - это полноприводные отечественные внедорожники, также имеющие кузова пикап.

На место происшествия 14 октября 2026 г. в 9:00 по Москве была направлена полиция. ИТ-оборудование обнаружила служба безопасности завода.

По информации «Улпресса», ущерб от несанкционированного потребления электроэнергии превысил 1 млн руб., но это лишь на 14 октября предварительные расчеты.

Обстоятельства выявления

Аппаратура для майнинга была спрятана в подвале цеха, оборудованном скрытыми лазами.

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9 октября 2026 г. местные полицейские задержали нескольких человек по подозрению в краже велосипедов. В ходе расследования была получена оперативная информация о наличии серверов на территории завода ООО «УАЗ».

По информации «Улпресса», рейд службы безопасности УАЗа подтвердил эти сведения из-за обнаружения майнинговой фермы в подвале.

Борьба с дефицитом электроэнергии

Министерство энергетики (Минэнерго) России с 2024 г. борется с крупными майнерами, которые, по мнению государственных служащих, усугубляют локальные энергодефициты.

МТС в декабре 2025 г. сообщила о росте числа майнинговых ферм в России в 2025 г. на 44% по сравнению с показателями 2024 г., основываясь на данных платформы EnergyTool, анализирующей информацию с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).

В октябре 2025 г. CNews писал, что в Ленинградской области российская киберполиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества на более 1 млрд руб. По версии следствия, майнерам помогли сотрудники регионального подразделения транспортной компании. Они использовали служебное положение, чтобы получить разрешения на установку оборудования для добычи криптовалюты на территории двух тяговых подстанций.

Антон Денисенко

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