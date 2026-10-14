Власти попросили МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 отложить блокировку звонков от крупнейших банков

Минцифры попросило сотовых операторов отложить до ноября блокировку звонков от банков, не заключивших договоры на маркировку вызовов. Ранее сотовые операторы заявили о намерении блокировать с 15 октября 2026 г. вызовы от банков, не обеспечивших маркировку – а таковыми являются крупнейшие банки России.

Минцифры просит отсрочить блокировку звонков от крупнейших банков

Минцифры обратилось к операторам связи с просьбой отложить до начала ноября 2026 г. введение ограничений на входящие вызовы от банков в случае, когда звонок не является маркированным.

Как говорится в сообщении ведомства, это даст время, чтобы продолжить переговоры и завершить процессы заключения договоров о маркировке.

pressfoto / FreePik Минцифры попросило сотовых операторов отложить до ноября блокировку звонков от банков, не заключивших договоры на маркировку вызовов

В Минцифры уточнили, что сейчас подавляющее число кредитно-финансовых организаций уже заключили необходимые договоры с операторами связи о маркировке вызовов. А оставшаяся часть банков, в том числе системно-значимых, находятся на стадии обсуждения и подписания таких договоров. Дополнительное время позволит урегулировать оставшиеся вопросы и обеспечить маркировку без ограничения важных звонков клиентам.

Как работает маркировка вызовов

Законодательное требование о маркировке вызовов от корпоративных абонентов и индивидуальных предпринимателей (ИП) вступило в силу с 1 сентября 2025 г. Маркировке подлежат в том числе и звонки от сотрудников корпоративных абонентов. Это была часть первого пакета законодательных мер по борьбе с мошенничеством в сфере ИКТ.

Затем Правительство приняло соответствующие правила. Информация об инициаторе вызова должна передаваться на пользовательское оборудование в формате не более 32 символов. В ней должно быть указана наименование инициатора вызова – юридического лица или ИП – и категорию услуг («Банк», «Реклама», «Недвижимость» и пр.). Оператор- инициирующий вызов, получает данную информацию от своего абонента на основе договора и передает ее оператору, которому поступает вызов.

В Минцифры указывают, что мера доказала свою эффективность: количество спам-звонков сократилось на 25- 30%. По данным опроса ВЦИОМ, 48% опрошенных заметили улучшение ситуации с нежелательными звонками, и 92% положительно оценивают маркировку вызовов. Маркировка формирует доверие к звонящему: гражданин видит, что номер принадлежит реальной организации, а не исходит от злоумышленников.

Ультиматум сотовых операторов крупнейшим банкам

В начале октября 2026 г. гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан предупредил, что с 15 октября 2026 г. сотовые операторы начнут блокировать звонки от банков, которые не заключили с операторами договора о маркировке вызовов.

Гендиректор МТС Инесса Галактионова добавила, что договора с операторами заключили 95% банков. При этом оставшиеся 55 банков – это крупнейшие кредитные организации, генерирующие 80% доходов банковского рынка.

Памбухнян сравнил ситуацию с нерегулируемым перекрестком: государство поставило на нем светофор, 90% водителей соблюдают его сигналы, а 10% водителей на самых дорогих и больших автомобилях отказываются это сделать. «Сначала они заявляются, что сигналы светофора не снижают аварийность, потом – что у них плохое зрение и они не различают сигналы светофора, потом они просят спецсигналы для проезда светофоров, потом просят снять с них ответственность, а в конце заявляют, что светофор был установлен с нарушением всех правил», - пояснил гендиректор «Мегафона».

Схожую позицию заняли в «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн») и в «Ростелекоме» (владеет сотовым оператором «Т2 Мобайл», торговая марка Т2).

Национальный совет финансового рынка (НСФР) просил министра цифрового развития Максута Шадаева и главу Центробанка Эльвиру Набиулину отложить отключения банков от исходящей связи с 15 октября 2026 г. По мнению совета, Закон «О связи» не возлагает на банков как инцииаторов звонков обязанность маркировать звонки – это должны делать операторы связи.

Дополнение

Пресс-служба «Мегафона» предоставила комментарий по данному вопросу: «Мы готовы довериться экспертизе регулятора и услышали его позицию о том, что банки готовятся к заключению договоров на маркировку. Правда пока от самих финансовых организаций никаких предложений по разрешению ситуации мы не получали, банки продолжают игнорировать проблему. Ждем от них конкретных предложений по заключению договоров».

«Мы рассчитываем, что банки воспользуются отсрочкой и начнут с нами конструктивный диалог, - заявила пресс-службе Т2. - Пока же Т2 ведет переговоры с одним банком и ждет предложений со стороны остальных. При этом напоминаем, что 95% банков и большинство компаний из других отраслей в исполнение закона уже заключили с операторами договоры на маркировку».