Власти хотят содрать сотни миллионов с атакованного ВСУ уникального российского завода. Этот поставщик сапфиров для iPhone и без того почти банкрот

Минэкономразвития и промышленности Белгородской области через суд пытается получить с завода «Монокристалл» почти 650 млн руб. Это уникальный российский производитель сапфиров для электроники – в числе его клиентов была сама Apple. В 2023 г. его атаковали ВСУ, а к концу 2026 г. он находится на грани банкротства.

Где деньги, «Монокристалл»?

Министерство экономразвития и промышленности Белгородской области намерено взыскать с завода ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"» 647 млн руб. Иск подан в Арбитражный суд Белгородской области и принят к рассмотрению, пишет «Коммерсант».

По информации издания, суть иска – это требование о возврате основного долга по соглашению «о предоставлении бюджетного гранта на реструктуризацию, модернизацию и приобретение оборудования для выпуска синтетического сапфира». Документ датирован 31 мая 2024 г.

Первое заседание по этому делу состоится 24 ноября 2026 г. На нем суд рассмотрит обоснованность требований властей региона к заводу.

Белгородский завод входит в структуру ставропольского АО «Монокристалл» – уникального российского предприятия по производству синтетических сапфиров. Его продукция используются в самой разной технике, в том числе и мировых брендов. В числе клиентов завода была даже корпорация Apple – из синтетических сапфиров «Монокристалла» изготавливались стекла для смартфонов iPhone и Watch.

Ana Quirosa / Pexels Продукция завода долгое время была частью многочисленных Apple iPhone

Благодаря белгородскому заводу «Монокристалла» Россия удерживает от 20% до 30% мирового рынка искусственных сапфиров, опережая в этом плане крупнейшие технологические страны мира – США, Китай, Тайвань и Японию, писал РБК.

Один удар за другим

В последние три года «Монокристалл» окружают трудности. Так, в мае 2023 г. он подвергся массированной атаке ВСУ – Украина выпустила несколько десятков крупнокалиберных снарядов по белгородской промзоне, часть из которых попали по объектам «Монокристалла».

В частности, был поврежден газопровод. Помимо этого, завод лишился электроподстанции – она сгорела в результата попадания украинского снаряда.

Как пишет «Коммерсант», восстановить мощности завода после удара ВСУ планировалось примерно за два года. К концу 2024 г. они были восстановлены лишь на 30%, а по итогам 2025 г. – еще на 25%.

В середине апреля 2026 г. CNews писал, что по итогам 2025 г. «Монокристалл» ушел в убыток на 2 млрд руб. Одна из основных причин – обстрелы ВСУ, из-за которых завод был вынужден сократить производство и отгрузки своей продукции. Также упал и спрос на нее со стороны иностранных покупателей, что тоже привело к тяжелой финансовой ситуации.

Из пояснений к финотчету завода за 2025 г. следует, что его выручка от продажи продукции и услуг сократилась примерно на 600 млн руб.: с 1,8 млрд руб. в 2024 г. до 1,2 млрд руб. Помимо этого, предприятие существенно сократило штат, уволив 250 человек и оставив 512.

Ожидаемые последствия

Через месяц после публикации отчета «Монокристалла» за 2025 г., в середине мая 2026 г., появилась информация о подготовке завода к своему банкротству. Он решил обратиться с таким заявлением в Арбитражный суд Ставропольского края, о чем уведомил своих кредиторов. Основныс кредитором завода указан АО «Агрохолдинг Энергомера». Краткосрочные обязательства «Монокристалла» на конец 2025 г. превысили оборотные активы на 3,707 млрд руб., указано в аудиторском заключении.

Спустя еще месяц, в середине июня 2026 г., заявление о банкротстве было подано. К тому моменту суммарный размер долговых обязательств предприятия перед кредиторами достиг почти 15 млрд руб.

Продолжение истории

В сентябре 2026 г. в отношении «Монокристалла» по решению суда была введена процедура внешнего наблюдения. Временным управляющим завода был назначен член Союза арбитражных управляющих «Авангард» Тимур Узбеков.

Общая сумма официально принятых к рассмотрению претензий кредиторов составила 647,9 млн руб., пишет «Коммерсант». В числе тех, кто заявил свои требования, есть Минэкономразвития и промышленности Белгородской области, компания ООО «Транспортная компания "Белогор"» (размер требований – 355,9 тыс. руб.), индивидуальный предприниматель Евгений Алтухов (335,7 тыс. руб.), а также предприятия ООО «Фланец-комплект» (240 тыс. руб.), ООО «Байкал-Сервис ТК» (94,9 тыс. руб.) и ООО «ТК Спутник» (60,9 тыс. руб.).

По информации издания, требования этих кредиторов будут рассмотрены в суде 10, 12 и 24 ноября 2026 г. Итоговое заседание по рассмотрению отчета временного управляющего предварительно назначено на 26 января 2027 г.