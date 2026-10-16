Европа готова снять санкции с Китая, чтобы спасти ключевого поставщика ASML. Иначе он не выживет

Спасти поставщика ASML

Европейский Союз ведет переговоры с Китаем об исключении немецкой компании Sindlhauser, одного из ключевых поставщиков нидерландской ASML, из санкционных списков. ЕС же готов сам снять ограничения, ранее наложенные на одну из китайских компаний, название которой не уточняется, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на Bloomberg.

По данным Bloomberg, потенциальная сделка обсуждалась в ходе официального визита в Пекин Мароша Шефчовича (Maroš Šefčovič), европейского комиссара по вопросу торговли и экономической безопасности. Ожидается, что в случае ее успешного согласования ЕС первой исключит китайскую компанию из санкционных списков. По закону такое решение может быть принято исключительно единогласно всеми странами – участницами союза.

Стороны также договорились расширить обмен сведениями и в дальнейшем заблаговременно предупреждать друг друга о готовящихся новых экспортных ограничениях.

ASML ЕС попытается спасти поставщика ASML

Sindlhauser Materials – немецкий поставщик специальных материалов для нанесения тонких пленок на поверхности изделий. Компания основана в 1995 г. в Кемптене (Бавария, Германия). Согласно сведениям со страницы компании в Linkedin, в ней трудится не более 50 человек. По данным pitchbook.com, штат Sindlhauser составляет 11 человек.

ASML – крупнейший в мире производитель оборудования для выпуска полупроводников. Компания специализируется на DUV- и EUV-системах высокого разрешения. В клиентах ASML числятся Samsung Electronics, SK Hynix, TSMC, Micron и Intel, а также проект Илона Маска (Elon Musk) Terafab.

Ответные меры

В июле 2026 г. Китай внес Sindlhauser в перечень компаний, в отношении которых осуществляется обязательный экспортный контроль. По всей видимости, решение было принято в качестве ответной меры на 21 пакет санкций ЕС против России, в рамках которого были введены ограничения в отношении нескольких китайских компаний – они якобы поставляли компоненты, которые могли применяться для производства вооружения, используемого при проведении СВО России на Украине.

В «ответный» санкционный список КНР, помимо Sindlhauser, угодило еще 13 европейских компаний.

Неслучайный выбор Китая

Выбор Китаем именно Sindlhauser в качестве мишени для санкций, вероятно, неслучаен. Как отмечает Bloomberg, Пекин скрупулезно собирал сведения о цепочках поставок западного бизнеса на протяжении последних полутора лет, что дало определенные плоды. КНР удалось найти уязвимое звено в цепочках поставок ASML, главного производителя оборудования для производства интегральных схем в мире, у которого и так начались сложности с удовлетворением спроса со стороны клиентов.

Перекрыть кислород Sindlhauser оказалось несложно: немецкая компания сильно зависит от поставок редкоземельных металлов из Китая, а поднебесная – ключевой игрок на соответствующем рынке.

Включение Sindlhauser спровоцировало серьезные опасения относительно дальнейшей судьбы компании. Помочь компании в поиске альтернативы китайским редкоземам и возможных путей выхода из сложившейся ситуации взялись власти Баварии и федеральное правительство Германии. Тем не менее полностью закрыть ее потребности не удалось, поэтому сохраняются риски закрытия компании в ближайшие несколько месяцев, если проблему решить не получится.

В мае 2026 г. CNews писал о том, что ЕС рассматривает возможность временного снятия ограничительных мер с китайского производителя силовой электроники Yangjie, включенного в санкционные списки ЕС в рамках 20 пакета по запросу представителей европейского автопрома.