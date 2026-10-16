Lamoda работает над международным «облаком судного дня»

Lamoda после серии атак на дата-центры «Яндекса» и Сбербанка экстренно просит облачных провайдеров в России, Казахстане и Белоруссии предоставить информацию о свободных мощностях. Согласно тендерной документации, ритейлер запрашивает внушительные ресурсы для создания резервных площадок: суммарно около 24 тыс. процессорных ядер (CPU), более 70 ТБ оперативной памяти (RAM), 2,2 ПБ быстрого дискового пространства на SSD и свыше 3 ПБ в облачных хранилищах S3. Ранее заместитель президента «Ростелекома» предложил строить в России ЦОДы «Судного дня» на случай атак.



Планы модного ритейлера

Один из крупных российских онлайн-ритейлеров Lamoda объявил, что ищет облачных провайдеров в России, Беларуси и Казахстане для создания крупных резервных ИТ-площадок. Компания рассматривает предложения как в сегменте публичных, так и частных облаков. Заявление компании 15 октября 2026 г. опубликовано как запрос «Резервные площадки облаков и ЦОД» на анализ рынка на сайте для поставщиков Bidzaar.

«Мы активно работаем над проектом по созданию резервных площадок — и сейчас находимся на этапе тщательного анализа рынка облачных провайдеров. Рассматриваем варианты как в сегменте публичных, так и частных облаков. Будем очень благодарны, если вы поделитесь информацией о доступности ваших ресурсов — это поможет нам оценить потенциал сотрудничества», — говорится в заявлении компании. Предложения Lamoda ждет в срок до 22 октября 2026 г.

Kevin Ache / Unsplash Lamoda ищет резервные площадки

К ответу Lamoda просит приложить сведения о площадках, данные о доступности ресурсов.

«В фокусе нашего внимания — площадки в России, Республике Беларусь и Казахстане», — объявил маркетплейс модной одежды.

Lamoda называлась в числе компаний, чья работа была нарушена после атак украинских БПЛА на дата-центры «Яндекса» в период с 8 по 11 октября 2026 г. Lamoda вошла в список ресурсов, которые некоторое время не работали, по данным пользователей. Они сообщали о проблемах с работой сайта и приложения, получением заказов, оплатой, передавал Downdetector.

Помимо «Яндекса», у Lamoda также есть опыт сотрудничества с VK Cloud. На сайте VK Cloud по состоянию на май 2025 г. указано, что компании партнеры. «Сейчас для достижения целей и задач используется гибридная инфраструктура и несколько облачных провайдеров, в том числе VK Cloud. Такая диверсификация между "железом" и облаками позволяет Lamoda быть гибкими и масштабируемыми», — говорится на сайте VK Tech. Также отмечается, что Lamoda рассматривает перспективы расширения географии или масштабирования бизнеса в регионе СНГ. В этом случае Lamoda планирует использовать сервисы облачных провайдеров, а не строить свои ЦОДы, отмечается в сообщении.

Спецификация

Lamoda приложила к запросу спецификацию по позициям. Проект отличается внушительными инфраструктурными масштабами. Суммарно для резервных площадок компании в России требуются следующие мощности: вычислительная — в 20 тыс. ядер CPU, оперативная память — 60 ТБ. Быстрое дисковое пространство: 2 ПБ (около 2000 ТБ) на SSD-накопителях. Облачное хранилище — 3 ПБ (около 3000 ТБ) в объектном хранилище S3. Также нужны 5 специализированных графических процессоров (GPU) топового уровня — NVIDIA A100, H100 или H200.

Для размещения инфраструктуры на резервных площадках в Белоруссии и Казахстане компании суммарно требуется 4001 процессорное ядро (CPU) и 10,35 ТБ оперативной памяти (RAM). Дисковая подсистема в этих локациях должна включать 214,13 ТБ быстрого пространства на SSD-накопителях, а также 9,84 ТБ в объектном облачном хранилище S3 для размещения статических данных и резервных копий.

Подрядчиков призывают подавать заявки в том числе на часть объемов.

В Lamoda отказались комментировать свой запрос. «Мы не комментируем темы, связанные с обеспечением безопасности инфраструктуры и управлением рисками», — пояснили CNews в компании. Также в компании не прояснили, является ли запрос реакцией на сбои, или это текущая деятельность.

В июле 2025 г. в блоге Lamoda Tech на «Хабре» один из тимлидов Дана Злочевская сообщала, что в «наших хранилищах более 3,5 ПБ данных».

Важный шаг

Генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин считает, что заявленная Lamoda потребность — очень серьезная.

«Это системная работа по построению катастрофоустойчивой архитектуры. Геораспределение рисков по странам ЕАЭС — это логичный шаг в рамках повышения отказоустойчивости, а не что-то экстраординарное», — говорит Никита Цаплин.

Опрошенные CNews эксперты указывают, что бизнес маркетплейсов критически зависит от стабильности ЦОД.

«Когда сайт или приложение крупного интернет-магазина перестают открываться даже ненадолго, бизнес теряет заказы прямо в моменте, а часть покупателей уходит туда, где все работает», — рассказал CNews Юрий Тюрин, технический директор MD Audit (ГК Softline).

Есть у сбоев и отложенный эффект, который в MD Audit регулярно видят у клиентов: если ресурс долго недоступен, поисковые роботы фиксируют ошибки, и позиции в выдаче потом приходится возвращать. «Желание онлайн-ритейла держать резервную площадку понятно. По сути, это страховка, благодаря которой сбой проходит для покупателя почти незаметно», — говорит Тюрин.

Как пояснил генеральный директор Ivideon Заур Абуталимов, поиск резервных площадок — рациональный шаг с точки зрения управления технологическими рисками.

«Если бизнес критически зависит от доступности облачных сервисов, баз данных и вычислительных ресурсов, он должен заранее понимать, как продолжит работу при выходе из строя основной площадки. Повреждение или длительная недоступность крупного ЦОДа может затронуть сразу множество сервисов и клиентов, поэтому рассчитывать исключительно на резервирование внутри одной площадки или региона рискованно», — говорит эксперт.

При этом, по его мнению, важно понимать, что резервная инфраструктура — это не просто копия данных в другом месте. «Для интернет-магазина, например, недостаточно сохранить каталог товаров и клиентскую базу: должны продолжить работать оформление заказов, платежи, интеграции с логистикой и другие ключевые компоненты. Поэтому резервная площадка должна быть заранее подготовлена к запуску рабочих нагрузок, а сценарии переключения необходимо регулярно проверять», — добавил Заур Абуталимов.

Рынок Белоруссии и Казахстана пока под вопросом

Эксперты полагают, что на первый рынок Белоруссии и Казахстана может выглядеть привлекательным для резервных площадок, но есть нюансы.

По словам Цаплина, рынки ЦОД и в Казахстане, и в Белоруссии пока находятся на начальной стадии развития, и свободные мощности необходимого уровня в этих странах найти сложно. На конец 2024 г. весь коммерческий сегмент Казахстана насчитывал несколько тысяч стоек. В Беларуси ситуация сопоставимая: публичных аналитических данных о коммерческих стойко-местах практически нет, рынок представлен считанными площадками национального оператора и отдельных корпоративных ЦОД, а совокупная емкость оценивается экспертами как в разы уступающая российским показателям, добавляет эксперт.

По его словам, опереться на локальные мощности в этих странах сегодня почти невозможно — размещение возможно только при условии целевого строительства или долгосрочного резервирования ресурса под конкретный проект.

В истории с зарубежным облаком в первую очередь страдает скорость: данные дольше идут до сервера и обратно, добавляет Юрий Тюрин. Казахстан и Беларусь в этом смысле выглядят разумным компромиссом, поскольку они географически ближе и связаны с Россией развитыми магистралями, однако зависимость от трансграничных каналов никуда не уходит. Если что-то ломается на стороне иностранного провайдера, разобраться в причинах и договориться о сроках восстановления заметно сложнее, добавил эксперт.

По словам Юрия Тюрина, стоит учитывать и требования закона. С июля 2025 г. персональные данные россиян при сборе нельзя записывать в базы за пределами страны, а их последующая передача требует уведомления Роскомнадзора, поэтому вынести в резерв за границей получится далеко не все системы, и архитектуру лучше сразу выстраивать с оглядкой на эти ограничения.

Ограничения снимут?

В настоящее время именно законодательство задает основной тренд на вынужденное хранение чувствительных данных внутри России. Хотя тренд на выход за пределы страны уже наметился.

«Тренд есть, но это именно построение отказоустойчивых схем, а не миграция. Российские компании взрослеют в части Disaster Recovery — планируют резерв не "на соседней стойке", а с полноценной географической диверсификацией. Это зрелый подход», — говорит Никита Цаплин.

Однако уже в ближайшее время ситуация может измениться.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, входят Ozon, Wildberries, «Купер», «Яндекс Маркет» и т. д.) на фоне атак БПЛА на российские дата-центры попросила правительство ввести «логичную антикризисную меру» — разрешить хранение и обработку персональных данных россиян в дружественных странах, сообщил Forbes 16 октября 2026 г. Ассоциация предложила ввести специальный правовой режим, позволяющий пострадавшим от атак компаниям временно размещать критически важные системы в зарубежных резервных дата-центрах, если обеспечить их работу в России невозможно.

Ассоциация предложила временно исключить из закона «О персональных данных» нормы, которые обязывают использовать российские базы данных при первичной обработке персональной информации граждан. Специальный режим предлагается применять на период восстановления инфраструктуры, но не позднее 1 марта 2028 г.

Однако предлагаемый АКИТ вариант будет включаться только после подтвержденного инцидента — он «фактически закрепит, что заранее держать резерв за рубежом нельзя», обратил внимание эксперт по защите персональных данных и соучредитель Regional Privacy Professionals Association (RPPA) Алексей Мунтян. Это ограничит площадки в возможности заранее планировать работу в результате удара, пояснил он Forbes.

Но в любом случае, эксперты рекомендуют компаниям поспешить с оформлением резервных мощностей. Руководитель группы развития инженерных решений в ГК Softline Вячеслав Дубенский уточнил, что вопрос создания резервной инфраструктуры сейчас актуален для многих участников рынка. А мощности сможет найти тот, кто будет действовать достаточно быстро.

«Полагаю, что Lamoda сможет найти необходимые мощности, по крайней мере в текущих условиях, пока аналогичные проекты не начали массово реализовывать другие компании», — считает эксперт.

Резервный ЦОД Судного дня всея Руси

14 октября 2026 г. после серии атак ВСУ на ЦОДы «Яндекса» (с последствиями для сотен сервисов) и Сбербанка в «Ростелекоме» предложили начать строить в России ЦОДы так называемого «Судного дня». Как сообщил заместитель президента «Ростелекома» Валерий Ермаков, крупным провайдерам цифровых услуг требуются резервные ЦОДы, способные обеспечить оперативное восстановление сервисов при сбоях. Такой резервный объект можно обозначить как «ЦОД судного дня», считает Ермаков. Он должен хранить резервные копии данных и гарантировать восстановление ИТ-сервисов при возникновении серьезных проблем.

«Обязательно сегодня, все понимают, нужна площадка так называемого судного дня. Это такая площадка бэкапов (резервных копий), в которой в случае чего вы всегда можете восстановить свои сервисы. Это действительно было невозможно представить какое-то время назад, но сейчас это прям реальная потребность. Так называемый ЦОД судного дня — это то, что должно быть, потому что сегодня бэкап — это то, что позволяет любому сегодня провайдеру услуг очень быстро восстановиться», — заявил Ермаков. Его цитирует РБК.

Ермаков добавил, что ситуация с атаками беспилотников и «Яндексом» говорит о том, что вся инфраструктура, которая была построена в предыдущий период времени, отвечала задачам в первую очередь эффективности экономики и централизации, теперь же важен иной подход.

После заявлений Ермакова в СМИ начали появляться предложения о возможных площадках для размещения. Среди них — Арктика, Мурманская область, территория за Уралом и даже подземные бункеры.