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Volkswagen отзывает тысячи электромобилей. Грозят загореться тяговые батареи

Volkswagen готовится к новой отзывной кампании: ей предстоит проверить электромобили, которые могут загореться из-за проблем с тяговой батарей. Сообщается, что аккумуляторные ячейки в редких случаях могут перегреваться, при худшем сценарии существует риск возгорания. Handelsblatt упоминает ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz и Cupra Born, выпущенные в период с 2023 г. по 2025 г. В сентябре 2026 г. Volkswagen провел один из крупнейших в своей истории отзывов, затронувший около 5 млн автомобилей.

Отзыв авто

Германский автоконцерн Volkswagen готовит новую масштабную кампанию по отзыву нескольких тысяч электромобилей из-за угрозы возгорания батарей, об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники.

В ходе внутренних проверок Volkswagen выявил, что в ряде электромобилей семейства ID отдельные ячейки высоковольтных батарей не соответствуют стандартам качества из-за производственного брака со стороны поставщиков. Дефект затрагивает машины, выпущенные в ограниченный период. В редких случаях это может привести к повышенной термической нагрузке на батареи, а в крайнем случае - к возгоранию, пояснили в концерне.

Под отзыв подпадают модели Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz, а также Cupra Born, произведенные в период с 2023 г. по 2025 г. По данным американских ведомств, в США проблема затронула более 22 тыс. электромобилей ID.4. Примерная цифра по Германии - около 10–20 тыс. автомобилей. Общее число пострадавших автомобилей по всему миру на момент публикации не уточнялось.

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Wikipedia
Volkswagen ID.4 GTX

Для Германии и других рынков соответствующие меры в октябре 2026 г. готовятся и должны быть запущены в ближайшее время. 16 октября 2026 г. Volkswagen согласовывает запуск мер в Германии с Федеральным ведомством автомобильного транспорта ФРГ. Компания Volkswagen поддерживает тесный контакт с профильными надзорными органами.

Меры безопасности

В качестве экстренной меры Volkswagen программно ограничил максимальный уровень зарядки дефектных автомобилей до 80%. Владельцы получат официальные уведомления с приглашением в сервисные центры для диагностики.

Ограничение будет снято только после подтверждения исправности аккумуляторов. При этом полная замена модулей может не потребоваться - в ряде случаев проблему устранят обновлением программного обеспечения (ПО).

Контекст предыдущих отзывов

В конце сентября 2026 г. Volkswagen провел один из крупнейших в своей истории отзывов, затронувший около 5 млн автомобилей марок Volkswagen, Audi, Seat и Skoda по всему миру (из них 1,4 млн - в Германии). Причиной стал риск коррозии болта в рулевом механизме, способный привести к потере управления.

Нынешний отзыв из-за проблем с батареями - не первый в 2026 г.: еще в марте 2026 г. по этой же причине Volkswagen и Cupra направили в сервисы более 90 тыс. автомобилей по всему миру, из которых 28 тыс. - в Германии.

Кража технических данных

20 апреля 2024 г. стало известно о том, что киберпреступники на протяжении нескольких лет воровали технические данные у Volkswagen. В общей сложности похищены как минимум 19 тыс. файлов, содержащих конфиденциальную информацию о различных агрегатах и технологиях производства транспортных средств.

Хакеры атаковали ИТ-инфраструктуру группы Volkswagen, в которую входят бренды Audi, Lamborghini, MAN, Porsche, Skoda, Bentley и другие, с 2010 г. по 2015 г. В частности, в 2010 г. злоумышленники начали анализировать ИТ-системы концерна на предмет наличия ИТ-уязвимостей и слабых мест. Год спустя киберпреступникам удалось проникнуть во внутреннюю сеть Volkswagen и закрепиться в ней. Далее в несколько этапов осуществлялась кража файлов.

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Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы бизнес

Расследование показало, что в распоряжении хакеров оказались данные, связанные с разработкой бензиновых двигателей, коробок переключения передач и трансмиссий с двойным сцеплением. Кроме того, утекла информация, касающаяся альтернативных источников энергии, включая водородные топливные элементы. Злоумышленников также интересовали разработки в области электромобилей.

По данным Der Spiegel, к кибератакам могут быть причастны китайские хакеры. На это указывают китайские IP-адреса, характерное вредоносное ПО, а также время, в которое киберпреступники обычно совершали попытки вторжения. Представители Volkswagen подтвердили взлом своей ИТ-инфраструктуры, подчеркнув, что с момента вторжения значительно улучшил средства обеспечения безопасности.

Антон Денисенко

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