У национализированного создателя «Мира танков» новый владелец

У компании «Леста Игры», разрабатывающей «Мир танков» и «Мир кораблей», появился новый инвестор. Вместо государства им стала АО «Промышленные сооружения», за который стоит консорциум частных инвесторов. Компания намерена создать венчурный фонд и вложить в российскую игровую индустрию 10 млрд руб.

Новый владелец «Леста игры»

Разработчик многопользовательских игр «Леста Игры» сообщил о появлении у него нового владельца. Им стала компания «Промышленные сооружения». Утверждается, что за ним стоит «консорциум частных инвесторов, нацеленных на развитие российской игровой индустрии». Подробности сделки не сообщаются.

В заявлении компании утверждается, что управляющая команда и стратегия развития остаются неизменными, также как продолжается работа над текущими и новыми продуктами.

Планы нового инвестора по инвестированию в игровые проекты

В заявлении «Промышленные сооружения» говорится, что компании верит в менеджмент «Леста Игры» и поддерживает как «текущие подходы к развитию трилогии, так и планы запуска новых проектов». «С текущего года в компании появится процесс, позволяющий любому из ее сотрудников выступить с идеем новой игры - мы всесторонне поддерживаем эту инициативу». - заявили в «Промышленных сооружениях».

Компания «Леста Игры», разработчик «Мира танков» сообщила о появлении у нее нового владельца

Также в «Промышленных сооружениях» добавили, что они планируют инвестировать не толко в «Леста Игры», но и во внешние проекты.

Всего в ближайшие три года в компании рассчитывают вложить в развитию российской игровой индустрии до 10 млрд руб., в том числе через создание венчурного фонда. Основным фокусом фонда станут команды с развитой экспертизой «в актуальных игровых нишах».

Своей целью в «Промышленные сооружения» ставят выпуск за три года не менее чем пять новых проектов. Также в компании готовы к обсуждениям с командами, работающими над игровыми сервисами. «Поддержкой для развития многопользовательских проектов с большим объемом данных станет наша собственная инфраструктура - Edge-центр предоставит им мощности на специальных условиях, - заявили в компвании. - Мы рассматриваем компанию «Лепса Игры» как ключевой элемент для дальнейшей консолидации рынка. Накопленная экспертиза, финансовый ресурс и технические возможности ускорят реализацию многих идей и позволяет талантливым авторам реализовать их гораздо большем масштабе».

С кем связаны «Промышленные сооружения»

Согласно данным базы «Контур.Фокус», АО «Промышленные сооружения» сейчас являются единственным участником трех компаний: ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси». Ранее таковым было Росимущество.

Сама АО «Промышленные сооружения» было зарегистрировано в конце 2024 г. с уставным капиталом 15 тыс. руб. Гендиректором компании является Захар Кислых. Он же является гендиректором и учредителем АО «Игровые инвестиции» (создано летом 2025 г.) и учредителем созданного в тот же период времени АО «Общество устойчивого роста».

Гендиректор АО «Общество устойчивого роста» Алексей Милевский которые также является единственным участником ООО «М9 Капитал» (инвестиционный фонд). Ранее он был участником разработчика ПО «Мкипер» (разработчик рекламных инструментов для Wildberries) и также ранее он был гендиректором и участником разработчика ПО «М7 Дата Тек» (разрабатывает инструменты для продавцов на маркетплейсах). Агентство «Интерфакс» указывает, что Филевский ранее был руководитель направления слияний и поглощений в Mail.ru Group (нынешнее название - VK).

Как Wargaming превратился в «Леста Игры»

«Леста Игры» издает три многопользовательские игры: «Мир кораблей», «Мир Танков» и Tanks Blitz. Историческая «Леста» была петербургской игровой студией. В 2011 г. студию приобрела кипрская компания с белорусскими корнями Wargaming - создатель игр «Мир танков» (World of tanks).

В Wargaming компания «Леста» отвечала за игру «Мир кораблей» (World of warships). Основателем Wargaming является выходец из Белоруссии Виктор Кислый.

В 2022 г. Wargaming решила уйти из России и Белоруссии.

Активы в этих странах были переданы «Леста», владельцем которой стал ее основатель Малик Хатажаев.

Весной 2025 г. Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Виктора Кислых и Малика Хатажаева «экстремистским объединением». Причиной стали утверждения о финансировании ими ВСУ.

После этого вышеупомянутые юр лица - «ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и «ООО «Леста Геймс Москва» - перешли в собственность Росимущества.

Управляющим этих трех структур стала созданная летом 2025 г. АО «АйТи Технологии». Ее возглавляет Борис Добродеев, сын главы ВГТРК («Всероссийская государственная телерадиокомпания») Олега Добродеева. В 2016-2021 гг. Борис Добродеев возглавлял холдинг Mail.ru Group.

Осенью 2026 г. замминистра финансов Алексей Моисеев допускал, что «Леста» будет продана заинтересованному инвестору в октябре 2026 г. Каких-либо сообщений от Росимущества о продаже «Леста Игры» не было.